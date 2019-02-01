半導體與石化產品價格下滑 南韓1月出口年減5.8%

在中國經濟放緩以及美中貿易爭端愈演愈烈之下，記憶體晶片和石化產品價格下跌，也使南韓南韓出口連續第二個月萎縮。

南韓產業通商資源部 1 日發佈的初步統計，今年 1 月出口年減 5.8%，為 463.5 億美元。具體來看，1 月出口量年增 8.4%，出口單價則下滑 13.1%。對中國大陸 (-4.5%)、新加坡 (-4.1%)、日本 (-3.2%)、台灣 (-3.0%) 等主要地區的出口均減少。

雖然出口成績不佳，但降幅低於分析師預估的 7.0%。

此外，南韓進口下降 1.7%，也好於預期的下降 5.3%。據南韓海關總署稱，這導致近 5 年來最小的貿易順差，為 13.4 億美元，去年月均貿易順差為 59 億美元。

產業部表示，受中美貿易戰導致經貿環境惡化、半導體價格和國際油價下滑等因素影響，1 月出口以半導體、石化產品、石油製品為中心出現減少。出口單價下滑，是出口金額減少的主要原因，預計今年下半年出口形勢會出現好轉。

Meritz Securities 經濟學家 Lee Seung-hoon 認同，出口下滑的最大原因，是記憶體晶片及油價的下滑，他表示，中國情緒的惡化預估到今年 4 月還會持續打擊南韓經濟。

南韓財政部長 Hong Nam-Ki 週三表示，政府計畫在 2 月份提出新的措施，以支持出口廠商。