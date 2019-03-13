轉投資公司4月轉上市+本業需求回溫 炎洲Q2營運可期

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 為 PCB 上游基材銅箔基板廠騰輝電子 - KY(6672-TW) 大股東，持股近 1 成，待 4 月騰輝電子掛牌上市後，炎洲第 2 季可望認列其評價損益，挹注業外收益，加上本業需求已於 3 月起逐步回溫，第 2 季整體營運表現可期。

騰輝電子將於 4 月中旬由興櫃轉掛牌上市，炎洲為其大股東，持股比例近 1 成，當時持股成本 20 元，今日盤中均價已達 83.33 元，待 4 月掛牌上市後，炎洲第 2 季可望認列評價損益，業外收益可期。

騰輝電子去年合併營收達 54.14 億元，年增 9.1%，並寫新猷，稅後純益 4.05 億元，每股純益 6.75 元，包括營收、毛利率、純益與 EPS 同創歷史次高紀錄。在特殊材料銷售推升下，公司對今年營運後市也不看淡。

本業營運方面，受到美中貿易戰影響，市場買氣觀望，使炎洲前 2 個月營收年減逾 18%，不過，炎洲表示，3 月需求已有出現回溫跡象，預期第 2 季表現將會優於第 1 季，但仍得靜待 3 月底川習會結果，預期將影響第 2 季營運回溫幅度與情況。

此外，炎洲近來啟動修枝剪葉策略，處分閒置廠房與資產，並藉此改善財務結構，而上海嘉定廠處分計畫先前因程序因素而卡關，今年將重新啟動，已有多組團隊洽談中，若成功處分該廠房，將貢獻每股純益上看 1.5 元。其他包括中國寧波廠 OPP 薄膜生產線等低效率生產設備，也考慮處分中。