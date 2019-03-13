盤前財經大事搶先讀2019年3月13日

今日操盤前瞻

美國 1 月耐久財訂單

日本 1 月機器訂單

南韓 2 月失業率

歐元區 1 月工業生產

法說會：研華、捷迅、晶睿、中裕

國巨旗下智寶、凱美 13 日同步停牌 市場推測合併機率高

國巨 (2327-TW) 旗下智寶 (2375-TW)、凱美 (5317-TW) 今 (12) 日傍晚同時宣布，今 (13) 日停牌，由於 2 家公司都於昨 (11) 日宣布成立併購特別委員會，外界認為，內部組織整併的可能性很大。閱讀全文...

即使 Fed 不升息 美元今年為何仍可能上漲？

即使聯準會 (Fed) 不升息，美元今年仍可望擴大強勁的漲幅，因為美國的短期經濟展望，遠不如其他國家黯淡。2019 年以來，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲逾 1%。上週，美元指數上漲到了 2 月 15 日以來高點。閱讀全文...

景氣差有跡象！三大行庫對中小企業放款 1 月大減超過 300 億元

金管會昨 (12) 日) 公布本國銀行對中小企業放款情形，截至今 (2019) 年 1 月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣 6 兆 4363 億元，較上月底減少 16.75 億元。其中以 3 大公股行庫減少最多，兆豐銀、華南銀、彰銀 3 家共減少 332 億元。閱讀全文...

梅伊再次潰敗！脫歐協議 391 比 242 票慘遭國會否決

繼英國國會 1 月以史無前例的壓倒性票數，否決英國首相梅伊版的脫歐協議後，週二 (12 日) 梅伊修訂版的脫歐協議以 149 票之差，再次闖關失敗，英鎊跌幅隨之擴大。閱讀全文...

百度搜尋量砍近五成！中國 iPhone 需求越來越糟糕

《彭博社》報導，週二 (12 日) 華爾街投行 Longbow Research 數據顯示，蘋果繼續在 iPhone 需求方面苦苦掙扎，中國市場尤其冷淡，而且供應商銷售會變得越來越糟糕。閱讀全文...