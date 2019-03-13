日本央行何時寬鬆加碼 答案恐怕就在美債與日圓的關係上

彭博資訊 2019年3月13號10點50分

【彭博】-- 日圓與美日國債殖利率差之間的關係或可為日本央行何時考慮加碼刺激提供線索。

日本經濟數據的疲軟以及美歐央行的趨鴿傾向，引發了日本央行或將出台更多刺激措施的市場猜測。在日本央行行長黑田東彥示意日圓走強或有可能促使其刺激加碼後，這種猜測現已大大升溫。

(圖表: 彭博資訊)

從基金經理到前日本央行官員，幾乎所有人都預言，隨著全球經濟成長風險的加劇，日圓兌美元匯率會升至 100 日圓兌換 1 美元的水平。日圓上次達到這一水平是在 2016 年 8 月，當時美日國債殖利率差為 1.63 個百分點。

鑒於當前日本央行仍將基準國債殖利率目標設在近零水平，聯儲會可能需在近期鴿調言語基礎上有更為強有力的行動跟進 -- 或者說就是從暫停加息變成降息 -- 美日國債殖利率差才能再度縮窄到這樣的水平。

當前 10 年期美國國債殖利率相比相同期限的日本國債殖利率高出了 2.64 個百分點，而 0.60 的關聯度表明，美日 10 年期國債殖利率差對於美元 / 日圓匯率有相當大的影響力。

「一旦美國經濟前景出現問題，聯儲會政策方向便會發生變化，殖利率就會下降，」而這種狀況也將決定美元 / 日圓的走勢，三井住友銀行駐東京首席策略師 Daisuke Uno 說。「等日本央行採取行動可能還需要一段時間。」

Uno 也預計日圓會升至 100，不過要等到 2019 年底才能達到這一水平。東京當地時間周三 07:49，日圓兌美元匯率報 111.32 日圓兌換 1 美元，年內迄今已下跌 1.5%。