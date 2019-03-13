梅伊脫歐協議遭國會否決 英鎊接下來將面對更大波動性

在英國首相梅伊的脫歐協議未能通過英國國會同意後，英鎊在週三 (13 日) 亞洲早盤交易中表現穩定，但投資人在接下來英國退歐進程中將面對更多波動。

英國議會週二 (12 日) 二度拒絕了梅伊的脫歐協議，在 3 月 29 日表訂的脫歐日期不到幾天情形下加深了英國的政治危機。

國會議員將在週三稍後投票決定英國是否採行無協議脫歐。如果無協議脫歐遭到拒絕，將在週四 (14 日) 再次投票決定是否延長 3 月 29 日的脫歐日期。

Gaitame.Com Research Institute 研究經理 Takuy​​a Kanda 表示，「議會很可能拒絕『無協議脫歐』計劃，而 3 月 29 日脫歐日期隨後延長，以目前情勢看來是比較明顯的可能性。英鎊現在正因這種預期而保持穩定。」

他說，「考慮到英鎊對重點新聞的敏感程度，一旦 3 月 29 日脫歐日期獲得延長，我們可以看到英鎊將再次起伏波動。」

英鎊暫時持平於 1.3064 美元並維持窄幅震盪。前一天下跌 0.65%，在 1.3290 和 1.3005 之間大幅波動。

週二公佈的數據顯示美國消費者物價指數 (CPI) 的漲幅低於預期，美元走勢良好。兌一籃子六種主要貨幣的美元指數在隔夜下跌 0.3% 後幾乎沒有變化，報 97.004。

由於美元通膨數據低迷，歐元在前一個交易日上漲 0.4% 後穩定在 1.1288 美元。

週二收盤後，美元兌日元維持在 111.35 不變。

在 3 月消費者信心跌至一年多以來的最低點後，澳元下跌 0.2% 至 0.7067 美元。