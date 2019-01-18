多家銀行看好今年日圓走強 年底目標價在103-105之間

美元兌日圓匯率與美日兩國殖利率利差之間的相關，近期已有愈來愈強的趨勢，不少分析師認為，這代表日圓還將延續近期的漲勢。據《彭博》報導，包括渣打集團 (Standard Chartered)、花旗集團和滙豐控股，均預計未來幾個月日圓將走強。

彭博匯編的數據顯示，美元兌日圓匯率與兩國殖利率利差的相關性，本月已攀升至 0.63，創下一年以來最高，在美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示緊縮動作可能暫時之後，10 年期美債殖利率已經跌落至 1 年多來的低點。

美日匯率與兩國殖利率利差相關增強 (圖表取自彭博)

10 年期美債的殖利率相較於相同期間的日本國債，殖利率利差在 1 月 3 日已經縮小至 256 個基點，當天日圓因為閃崩，一度觸及 104.87 的 9 個月高點。去年 11 月，利差達到 312 個基點，是近 11 年來最大。

新加坡渣打銀行宏觀策略師 Mayank Mishra 表示，他們一直在找做空美元的催化劑，現在看來已經找到了，就是聯準會的鴿派立場。目前在 G10 國家的匯率中，渣打最看好做空美元 / 日圓的外匯策略。

渣打銀行預計，年底前美元兌日圓匯率將跌至 105，相較於如今的 109.35，代表將再跌 4%。

花旗認為，目前日圓非常便宜，他們將 12 個月的目標價，由原先的 108 下調至 103。

Jeremy Hale 等花旗策略師發布報告指出，美元兌日圓匯率仍然看殖利率的情況，而總經條件使得 10 年期美債的殖利率進一步下滑。

匯豐銀行預測，今年第 4 季日圓將升至 105 兌 1 美元。匯豐銀行全球外匯策略主管 David Bloom 表示，原本人們還能買瑞士法郎避險，但在瑞士央行近期策略調整後，這個想法正在消失，帶來日圓更大的升值壓力。