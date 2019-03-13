紐約匯市—梅伊敗陣已入價 縮限英鎊跌幅；CPI公布後 美元走跌 

週二 (12 日) 交易，市場聚焦英鎊與英國懸而未決的脫歐事務決議。

英國國會對梅伊首相修訂後的脫歐協議表決前夕，英鎊早盤動盪，高低點落差達 2%。

稍晚，英國國會以 391 反對比 242 贊成票數，否決梅伊與歐盟達成的修訂版脫歐協議，梅伊遭二度潰敗，但因市場已預料到結果，英鎊反映有限。

週二表決前夕，歐盟委員會總裁容克 (Jean-Claude Juncker) 對北愛邊境待遇做出保證，但這保證不足以讓英國國會支持修訂版脫歐協議。

英國檢察總長 Geoffrey Cox 表示，修訂版的脫歐協議雖然降低了英國無限期陷入歐盟關稅同盟的風險，但並沒有消除法律風險。

英國國會議員將於週三表決是否接受無協議脫歐，若國會仍否決，週四繼續表決是否延後脫歐。

英鎊兌美元自週一稍晚的 1.3149 美元下降至 1.3089 美元。

英鎊兌歐元仍舊疲弱，歐元上漲 0.9% 至 0.8630 英鎊，但已自高點下降。

稍早經濟數據指出，英國 1 月份 GDP 成長 0.5%，高於預期。1 月份的工業生產和製造業生產也同樣優於預期。

其他主要貨幣

CPI 報告公布後，美元指數下降 0.3% 至 96.913。

美國消費者物價通膨指數符合預期，2 月份物價月升 0.2%，先前已連續 3 個月沒有變動，但 2 月份物價通膨年率則自前月的 1.6% 下降至 1.5%，為近 2 年半來最低年率成長。

歐元走強，歐元兌美元自週一稍晚的 1.1245 美元上升至 1.1300 美元。