[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/03/12 108/03/11 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大大中華TMT基金-新台幣 10.85000 10.40000 0.45000 4.32692 元大大中華TMT基金-人民幣 11.88000 11.40000 0.48000 4.21053 保德信中國中小基金-人民幣 9.39000 9.02000 0.37000 4.10200 保德信中國中小基金-美元 9.24000 8.88000 0.36000 4.05405 保德信中國中小基金-新臺幣 8.93000 8.59000 0.34000 3.95809 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.67000 30.48000 1.19000 3.90420 元大巴西指數基金 7.02000 6.76800 0.25200 3.72340 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.24000 29.26000 0.98000 3.34928 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.16000 31.12000 1.04000 3.34190 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.20000 10.84000 0.36000 3.32103 野村巴西基金 6.72000 6.51000 0.21000 3.22581 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.92000 9.62000 0.30000 3.11850 統一大龍騰中國基金(美元) 8.71000 8.45000 0.26000 3.07692 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.06000 9.76000 0.30000 3.07377 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.48000 18.90000 0.58000 3.06878 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.77000 10.45000 0.32000 3.06220 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.14000 19.55000 0.59000 3.01790 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.30000 9.03000 0.27000 2.99003 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.38000 11.05000 0.33000 2.98643 瀚亞巴西基金 5.87000 5.70000 0.17000 2.98246 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.66000 8.41000 0.25000 2.97265 群益中國新機會基金N-美元 8.08450 7.85320 0.23130 2.94530 群益中國新機會基金-美元 8.64400 8.39680 0.24720 2.94398 群益中國新機會基金N-人民幣 8.61610 8.37250 0.24360 2.90953 群益中國新機會基金-人民幣 7.64130 7.42530 0.21600 2.90897 富蘭克林華美中華基金 11.68000 11.35000 0.33000 2.90749 復華恒生單日正向二倍基金 32.78000 31.86000 0.92000 2.88763 柏瑞拉丁美洲基金 10.38000 10.09000 0.29000 2.87413 群益中國新機會基金-新臺幣 8.26000 8.03000 0.23000 2.86426 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 26.34000 25.61000 0.73000 2.85045 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------