新聞

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/03/12  108/03/11  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.85000   10.40000   0.45000    4.32692
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.88000   11.40000   0.48000    4.21053
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.39000    9.02000   0.37000    4.10200
保德信中國中小基金-美元                                           9.24000    8.88000   0.36000    4.05405
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.93000    8.59000   0.34000    3.95809
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.67000   30.48000   1.19000    3.90420
元大巴西指數基金                                                  7.02000    6.76800   0.25200    3.72340
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            30.24000   29.26000   0.98000    3.34928
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.16000   31.12000   1.04000    3.34190
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                       11.20000   10.84000   0.36000    3.32103
野村巴西基金                                                      6.72000    6.51000   0.21000    3.22581
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.92000    9.62000   0.30000    3.11850
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.71000    8.45000   0.26000    3.07692
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.06000    9.76000   0.30000    3.07377
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.48000   18.90000   0.58000    3.06878
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.77000   10.45000   0.32000    3.06220
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           20.14000   19.55000   0.59000    3.01790
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.30000    9.03000   0.27000    2.99003
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.38000   11.05000   0.33000    2.98643
瀚亞巴西基金                                                      5.87000    5.70000   0.17000    2.98246
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        8.66000    8.41000   0.25000    2.97265
群益中國新機會基金N-美元                                          8.08450    7.85320   0.23130    2.94530
群益中國新機會基金-美元                                           8.64400    8.39680   0.24720    2.94398
群益中國新機會基金N-人民幣                                        8.61610    8.37250   0.24360    2.90953
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.64130    7.42530   0.21600    2.90897
富蘭克林華美中華基金                                             11.68000   11.35000   0.33000    2.90749
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.78000   31.86000   0.92000    2.88763
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.38000   10.09000   0.29000    2.87413
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.26000    8.03000   0.23000    2.86426
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       26.34000   25.61000   0.73000    2.85045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞