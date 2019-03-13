[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/03/12 108/03/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.00780 9.98860 0.01920 0.19222 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.00780 9.98860 0.01920 0.19222 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.05540 10.03840 0.01700 0.16935 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.05540 10.03840 0.01700 0.16935 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.29250 10.27230 0.02020 0.19665 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.10030 10.08040 0.01990 0.19741 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.20280 10.17680 0.02600 0.25548 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.09900 10.07330 0.02570 0.25513 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.44000 23.05000 0.39000 1.69197 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 26.34000 25.61000 0.73000 2.85045 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.51910 9.49980 0.01930 0.20316 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.94030 9.91990 0.02040 0.20565 中國信託台灣活力基金 14.05000 13.93000 0.12000 0.86145 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.73000 8.59000 0.14000 1.62980 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.40000 9.25000 0.15000 1.62162 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.98520 9.97630 0.00890 0.08921 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.11250 9.10430 0.00820 0.09007 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.34420 10.33730 0.00690 0.06675 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.40880 9.40250 0.00630 0.06700 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.64810 10.49080 0.15730 1.49941 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.13370 8.99880 0.13490 1.49909 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.21460 11.20140 0.01320 0.11784 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.91770 9.90600 0.01170 0.11811 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.78100 40.81660 -0.03560 -0.08722 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.14760 41.18530 -0.03770 -0.09154 中國信託智能運動基金-台幣 10.25000 10.12000 0.13000 1.28458 中國信託智能運動基金-美元 9.93000 9.81000 0.12000 1.22324 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.62000 9.47000 0.15000 1.58395 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.46000 9.31000 0.15000 1.61117 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01570 11.01550 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.72030 9.70080 0.01950 0.20101 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.12780 9.10950 0.01830 0.20089 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.92460 9.90560 0.01900 0.19181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.31430 9.29640 0.01790 0.19255 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.94000 10.84000 0.10000 0.92251 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.06000 10.96000 0.10000 0.91241 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.61000 58.24000 0.37000 0.63530 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.23780 41.31940 -0.08160 -0.19749 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.19590 39.16120 0.03470 0.08861 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.64000 20.26000 0.38000 1.87562 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.60450 11.60220 0.00230 0.01982 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95380 10.95200 0.00180 0.01644 元大上證50基金 31.53000 31.34000 0.19000 0.60625 元大大中華TMT基金-人民幣 11.88000 11.40000 0.48000 4.21053 元大大中華TMT基金-新台幣 10.85000 10.40000 0.45000 4.32692 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514 元大大中華價值指數基金-美元 12.73300 12.66000 0.07300 0.57662 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.22900 17.12400 0.10500 0.61317 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.63700 10.50600 0.13100 1.24691 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.47800 10.35000 0.12800 1.23671 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.94000 0.04000 1.36054 元大中國平衡基金-新台幣 13.62000 13.46000 0.16000 1.18871 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.39160 47.38490 0.00670 0.01414 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.67700 10.67450 0.00250 0.02342 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78960 9.78740 0.00220 0.02248 元大中國機會債券基金-新台幣 10.05920 10.05730 0.00190 0.01889 元大巴西指數基金 7.02000 6.76800 0.25200 3.72340 元大巴菲特基金 25.13000 24.95000 0.18000 0.72144 元大日經225基金 27.07000 26.59000 0.48000 1.80519 元大台商收成基金 20.92000 20.86000 0.06000 0.28763 元大台灣50單日反向1倍基金 12.37000 12.52000 -0.15000 -1.19808 元大台灣50單日正向2倍基金 35.71000 34.83000 0.88000 2.52656 元大台灣中型100基金 30.93000 30.75000 0.18000 0.58537 元大台灣加權股價指數基金 24.38400 24.15400 0.23000 0.95222 元大台灣卓越50基金 77.17000 76.22000 0.95000 1.24639 元大台灣金融基金 17.13000 16.97000 0.16000 0.94284 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.86000 29.68000 0.18000 0.60647 元大台灣高股息基金 25.98000 25.94000 0.04000 0.15420 元大台灣電子科技基金 33.21000 32.84000 0.37000 1.12667 元大全球ETF成長組合基金 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912 元大全球ETF穩健組合基金 14.51000 14.42000 0.09000 0.62413 元大全球人工智慧ETF基金 22.22000 21.63000 0.59000 2.72769 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.97000 12.90000 0.07000 0.54264 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.44000 12.37000 0.07000 0.56589 元大全球不動產證券化基金-美元 11.93600 11.87200 0.06400 0.53908 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.79000 6.74000 0.05000 0.74184 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.35000 0.08000 0.95808 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.55000 6.49000 0.06000 0.92450 元大全球股票入息基金-美元配息 8.53900 8.46300 0.07600 0.89803 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.48000 8.40000 0.08000 0.95238 元大全球新興市場精選組合基金 13.28000 13.14000 0.14000 1.06545 元大全球農業商機基金 16.37000 16.16000 0.21000 1.29950 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 元大印尼指數基金 9.29300 9.26700 0.02600 0.28057 元大印度指數基金 9.92600 9.74100 0.18500 1.89919 元大印度基金 12.32000 12.17000 0.15000 1.23254 元大多多基金 16.23000 16.13000 0.10000 0.61996 元大多福基金 49.95000 49.87000 0.08000 0.16042 元大亞太成長基金 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97560 8.95310 0.02250 0.25131 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.27330 7.25510 0.01820 0.25086 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.05400 9.03900 0.01500 0.16595 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.84600 9.86500 -0.01900 -0.19260 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.30830 10.27990 0.02840 0.27627 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.14570 10.14190 0.00380 0.03747 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.14580 10.14200 0.00380 0.03747 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.15520 10.14880 0.00640 0.06306 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.15510 10.14870 0.00640 0.06306 元大卓越基金 42.37000 42.07000 0.30000 0.71310 元大店頭基金 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510 元大泛歐成長基金 8.87000 8.78000 0.09000 1.02506 元大美元貨幣市場基金-美元 10.39340 10.39270 0.00070 0.00674 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73820 9.73920 -0.00100 -0.01027 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.07930 32.08890 -0.00960 -0.02992 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.48330 38.63270 -0.14940 -0.38672 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.65220 18.57770 0.07450 0.40102 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.17560 19.33340 -0.15780 -0.81620 元大美國政府7至10年期債券基金 40.57550 40.61820 -0.04270 -0.10513 元大高科技基金 18.24000 18.20000 0.04000 0.21978 元大得利貨幣市場基金 16.29880 16.29860 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01360 12.01340 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 元大華夏中小基金 7.29000 7.12000 0.17000 2.38764 元大新中國基金-人民幣 9.53000 9.30000 0.23000 2.47312 元大新中國基金-美元 9.13100 8.91100 0.22000 2.46886 元大新中國基金-新台幣 9.11000 8.89000 0.22000 2.47469 元大新主流基金 22.87000 22.68000 0.19000 0.83774 元大新東協平衡基金-美元 9.32400 9.32700 -0.00300 -0.03216 元大新東協平衡基金-新台幣 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.24370 10.20150 0.04220 0.41366 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.67760 9.64050 0.03710 0.38483 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.72050 10.67680 0.04370 0.40930 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.05180 9.01490 0.03690 0.40932 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.09030 10.08660 0.00370 0.03668 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.50430 9.50080 0.00350 0.03684 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.27180 10.26540 0.00640 0.06235 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.68190 9.67580 0.00610 0.06304 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.71860 9.71620 0.00240 0.02470 元大新興亞洲基金 10.95000 10.83000 0.12000 1.10803 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.39180 9.35060 0.04120 0.44061 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.92090 8.88170 0.03920 0.44136 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.67350 9.62850 0.04500 0.46736 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.19520 9.15250 0.04270 0.46654 元大萬泰貨幣市場基金 15.14110 15.14090 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.97000 34.90000 0.07000 0.20057 元大實質多重資產基金-人民幣 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 元大實質多重資產基金-美元 8.34200 8.37000 -0.02800 -0.33453 元大實質多重資產基金-新台幣 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 元大滬深300單日反向1倍基金 13.84000 13.92000 -0.08000 -0.57471 元大滬深300單日正向2倍基金 15.13000 14.96000 0.17000 1.13636 元大摩臺基金 36.06000 35.63000 0.43000 1.20685 元大標普500基金 26.02000 25.65000 0.37000 1.44250 元大標普500單日反向1倍基金 13.04000 13.22000 -0.18000 -1.36157 元大標普500單日正向2倍基金 32.42000 31.58000 0.84000 2.65991 元大標智滬深300基金 18.02000 17.91000 0.11000 0.61418 元大歐洲50基金 23.73000 23.58000 0.15000 0.63613 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.36000 9.27210 0.08790 0.94801 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25740 10.25600 0.00140 0.01365 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.02000 14.96000 0.06000 0.40107 日盛上選基金 32.02000 31.63000 0.39000 1.23301 日盛小而美基金 17.19000 17.09000 0.10000 0.58514 日盛中國內需動力基金 9.37000 9.24000 0.13000 1.40693 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.02720 12.01600 0.01120 0.09321 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80350 9.79430 0.00920 0.09393 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.25660 12.24380 0.01280 0.10454 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.98400 9.97360 0.01040 0.10428 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.05040 11.03730 0.01310 0.11869 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.98480 8.97410 0.01070 0.11923 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.37000 10.19000 0.18000 1.76644 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.08000 9.90000 0.18000 1.81818 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.44000 10.25000 0.19000 1.85366 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.35000 10.25000 0.10000 0.97561 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.44000 10.34000 0.10000 0.96712 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.53000 10.42000 0.11000 1.05566 日盛日盛基金 12.66000 12.56000 0.10000 0.79618 日盛目標收益組合基金(美元) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 日盛全球抗暖化基金 10.69000 10.57000 0.12000 1.13529 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.24680 10.22620 0.02060 0.20144 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.35140 9.33260 0.01880 0.20144 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.02190 10.00010 0.02180 0.21800 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.14700 9.12720 0.01980 0.21693 日盛全球智能車基金(美元) 10.28000 10.16000 0.12000 1.18110 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.30000 10.18000 0.12000 1.17878 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.45920 2.45640 0.00280 0.11399 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65510 1.65320 0.00190 0.11493 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37880 0.37830 0.00050 0.13217 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25560 0.25530 0.00030 0.11751 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.50700 12.48970 0.01730 0.13851 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.30660 8.29510 0.01150 0.13864 日盛亞洲機會基金 6.71000 6.66000 0.05000 0.75075 日盛首選基金 16.64000 16.57000 0.07000 0.42245 日盛高科技基金 17.40000 17.28000 0.12000 0.69444 日盛貨幣市場基金 14.80960 14.80940 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.46000 37.19000 0.27000 0.72600 日盛精選五虎基金 34.83000 34.64000 0.19000 0.54850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52290 13.52270 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.04000 29.76000 0.28000 0.94086 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.20000 10.84000 0.36000 3.32103 台新MSCI中國基金 20.68000 20.33000 0.35000 1.72159 台新大眾貨幣市場基金 14.19980 14.19960 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35240 10.35010 0.00230 0.02222 台新中美貨幣市場基金-美元 10.67450 10.67530 -0.00080 -0.00749 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27640 10.27460 0.00180 0.01752 台新中國通基金 41.93000 41.87000 0.06000 0.14330 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51170 0.49960 0.01210 2.42194 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.79300 15.41400 0.37900 2.45880 台新中國精選中小基金-美元 0.31260 0.30570 0.00690 2.25711 台新中國精選中小基金-新台幣 9.67000 9.45000 0.22000 2.32804 台新主流基金 22.97000 22.95000 0.02000 0.08715 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.61000 21.34000 0.27000 1.26523 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.70300 0.69430 0.00870 1.25306 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.66000 15.46000 0.20000 1.29366 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50860 0.50230 0.00630 1.25423 台新台灣中小基金 32.70000 32.65000 0.05000 0.15314 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.83990 9.75060 0.08930 0.91584 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.32930 9.25120 0.07810 0.84421 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.80000 8.72000 0.08000 0.91743 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.61260 10.52370 0.08890 0.84476 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.83380 9.79310 0.04070 0.41560 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.82870 10.78390 0.04480 0.41543 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 台新印度基金 14.38000 14.16000 0.22000 1.55367 台新亞美短期債券基金 11.39830 11.38760 0.01070 0.09396 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59500 8.57710 0.01790 0.20870 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28360 0.28310 0.00050 0.17662 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.30930 12.28370 0.02560 0.20841 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40070 0.40000 0.00070 0.17500 台新真吉利貨幣市場基金 11.11600 11.11580 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.14170 30.01170 0.13000 0.43316 台新智慧生活基金-美元 10.19090 10.01440 0.17650 1.76246 台新智慧生活基金-新台幣 10.50000 10.32000 0.18000 1.74419 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.32430 8.29010 0.03420 0.41254 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.52870 8.49140 0.03730 0.43927 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.22070 9.18270 0.03800 0.41382 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.45690 9.41550 0.04140 0.43970 台新新興市場債券基金(A類型) 11.05090 11.02060 0.03030 0.27494 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35240 0.35150 0.00090 0.25605 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01750 7.99550 0.02200 0.27515 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26930 0.26870 0.00060 0.22330 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.44000 5.32000 0.12000 2.25564 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.25000 21.19000 0.06000 0.28315 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.27710 11.27480 0.00230 0.02040 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28270 10.27380 0.00890 0.08663 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.14320 9.14410 -0.00090 -0.00984 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60600 10.60710 -0.00110 -0.01037 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90160 7.89730 0.00430 0.05445 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.22910 9.22420 0.00490 0.05312 永豐中小基金 50.70000 50.46000 0.24000 0.47562 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74350 1.74130 0.00220 0.12634 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37960 2.37660 0.00300 0.12623 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.12160 8.10590 0.01570 0.19369 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.75440 10.73350 0.02090 0.19472 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.61000 4.53000 0.08000 1.76600 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.21000 20.82000 0.39000 1.87320 永豐主流品牌基金 17.70000 17.55000 0.15000 0.85470 永豐永豐基金 32.77000 32.63000 0.14000 0.42905 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.20490 9.23070 -0.02580 -0.27950 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.51750 9.54410 -0.02660 -0.27871 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.07920 9.10400 -0.02480 -0.27241 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.38890 9.41460 -0.02570 -0.27298 永豐亞洲民生消費基金 12.05000 11.94000 0.11000 0.92127 永豐南非幣2021保本基金 13.66920 13.66570 0.00350 0.02561 永豐高科技基金 22.52000 22.39000 0.13000 0.58062 永豐貨幣市場基金 13.91740 13.91730 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07250 2.07150 0.00100 0.04827 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51210 2.51080 0.00130 0.05178 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76960 7.76060 0.00900 0.11597 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.69380 10.68140 0.01240 0.11609 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05570 7.04210 0.01360 0.19312 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.12990 11.10850 0.02140 0.19265 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.11000 8.02000 0.09000 1.12219 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.66000 18.45000 0.21000 1.13821 永豐臺灣加權ETF基金 51.16000 50.67000 0.49000 0.96704 永豐領航科技基金 37.04000 36.81000 0.23000 0.62483 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 永豐趨勢平衡基金 40.55000 40.41000 0.14000 0.34645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.77950 11.77860 0.00090 0.00764 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.68540 9.67800 0.00740 0.07646 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.14640 10.13860 0.00780 0.07693 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70820 9.70170 0.00650 0.06700 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.02570 10.01910 0.00660 0.06587 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.74010 9.73270 0.00740 0.07603 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.33000 10.32220 0.00780 0.07557 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.71770 9.71110 0.00660 0.06796 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.11810 10.11130 0.00680 0.06725 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.70000 10.54000 0.16000 1.51803 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.57000 9.43000 0.14000 1.48462 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.26000 10.11000 0.15000 1.48368 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.90000 13.67000 0.23000 1.68252 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.68000 18.37000 0.31000 1.68753 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.60000 18.29000 0.31000 1.69492 兆豐國際生命科學基金 15.50000 15.28000 0.22000 1.43979 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.15640 10.08150 0.07490 0.74294 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.40050 10.32520 0.07530 0.72928 兆豐國際全球基金 30.55000 30.14000 0.41000 1.36032 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.40430 10.40360 0.00070 0.00673 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09360 10.09450 -0.00090 -0.00892 兆豐國際國民基金 21.79000 21.68000 0.11000 0.50738 兆豐國際第一基金 12.81000 12.75000 0.06000 0.47059 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.37930 10.35360 0.02570 0.24822 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.06050 8.04050 0.02000 0.24874 兆豐國際萬全基金 20.22000 20.15000 0.07000 0.34739 兆豐國際電子基金 24.91000 24.83000 0.08000 0.32219 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.88000 20.68000 0.20000 0.96712 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.56000 16.74000 -0.18000 -1.07527 兆豐國際豐台灣基金 33.11000 33.10000 0.01000 0.03021 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53490 12.53470 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.34440 10.31340 0.03100 0.30058 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.19910 10.16930 0.02980 0.29304 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.33130 10.30070 0.03060 0.29707 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.24520 10.21440 0.03080 0.30154 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.29280 10.26270 0.03010 0.29330 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.26600 10.23560 0.03040 0.29700 合庫台灣基金 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154 合庫全球高收益債券基金A類型 11.28060 11.25700 0.02360 0.20965 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.25360 12.22870 0.02490 0.20362 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.90930 10.88800 0.02130 0.19563 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.70140 11.67960 0.02180 0.18665 合庫全球高收益債券基金B類型 7.98890 7.97220 0.01670 0.20948 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.30660 9.28770 0.01890 0.20349 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.92890 8.91140 0.01750 0.19638 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.73510 8.71790 0.01720 0.19730 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.12050 9.10260 0.01790 0.19665 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997 合庫全球新興市場基金 9.29000 9.16000 0.13000 1.41921 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 合庫貨幣市場基金 10.15610 10.15590 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.65450 9.64040 0.01410 0.14626 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.88980 9.87510 0.01470 0.14886 合庫新興多重收益基金A類型 10.16730 10.15080 0.01650 0.16255 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.68290 11.66440 0.01850 0.15860 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.46960 14.45680 0.01280 0.08854 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.58890 8.57630 0.01260 0.14692 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.35770 9.34360 0.01410 0.15091 合庫新興多重收益基金B類型 7.76440 7.75180 0.01260 0.16254 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.60050 8.58690 0.01360 0.15838 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.25410 10.24200 0.01210 0.11814 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 安本標準兩岸價值基金 美元 10.97000 10.85000 0.12000 1.10599 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.10000 10.97000 0.13000 1.18505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14540 11.14350 0.00190 0.01705 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.26180 10.25620 0.00560 0.05460 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14050 10.13230 0.00820 0.08093 安聯中國東協基金 15.49000 15.40000 0.09000 0.58442 安聯中國策略基金-美元 11.48000 11.23000 0.25000 2.22618 安聯中國策略基金-新臺幣 14.91000 14.58000 0.33000 2.26337 安聯中華新思路基金-人民幣 13.78000 13.56000 0.22000 1.62242 安聯中華新思路基金-美元 13.11000 12.89000 0.22000 1.70675 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.33000 12.12000 0.21000 1.73267 安聯台灣大壩基金 28.60000 28.34000 0.26000 0.91743 安聯台灣科技基金 46.29000 45.95000 0.34000 0.73993 安聯台灣貨幣市場基金 12.52550 12.52530 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.52000 31.22000 0.30000 0.96092 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.33060 10.32120 0.00940 0.09107 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.25340 15.23990 0.01350 0.08858 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59840 9.59000 0.00840 0.08759 安聯四季成長組合基金-美元 11.09000 10.98000 0.11000 1.00182 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.39000 11.27000 0.12000 1.06477 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.63690 12.62240 0.01450 0.11488 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.34560 10.33380 0.01180 0.11419 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.39010 12.37690 0.01320 0.10665 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34470 9.33440 0.01030 0.11034 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26080 9.25020 0.01060 0.11459 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.86760 8.85820 0.00940 0.10612 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.05480 12.04290 0.01190 0.09881 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.95600 10.94550 0.01050 0.09593 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59570 10.58550 0.01020 0.09636 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.54110 8.53280 0.00830 0.09727 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.38740 8.37930 0.00810 0.09667 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.08520 8.07740 0.00780 0.09657 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.05270 10.04300 0.00970 0.09658 安聯全球人口趨勢基金 11.64000 11.48000 0.16000 1.39373 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.44000 9.23000 0.21000 2.27519 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.59000 34.79000 0.80000 2.29951 安聯全球油礦金趨勢基金 7.98000 7.87000 0.11000 1.39771 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.13310 12.13080 0.00230 0.01896 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.36850 10.36660 0.00190 0.01833 安聯全球新興市場基金 17.19000 17.02000 0.17000 0.99882 安聯全球農金趨勢基金 8.98000 8.89000 0.09000 1.01237 安聯全球綠能趨勢基金 8.67000 8.54000 0.13000 1.52225 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.91000 10.82000 0.09000 0.83179 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737 安聯亞洲動態策略基金 21.81000 21.68000 0.13000 0.59963 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.35240 10.34870 0.00370 0.03575 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.99640 9.99280 0.00360 0.03603 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 87.08830 86.97200 0.11630 0.13372 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.97130 12.95440 0.01690 0.13046 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.65970 66.57120 0.08850 0.13294 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.82890 9.81610 0.01280 0.13040 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.66210 2.66060 0.00150 0.05638 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84710 10.84030 0.00680 0.06273 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22490 2.22380 0.00110 0.04946 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90510 8.89950 0.00560 0.06292 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 9.97450 9.93980 0.03470 0.34910 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.97440 9.94140 0.03300 0.33195 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.18130 10.14800 0.03330 0.32814 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.93260 9.89890 0.03370 0.34044 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.00990 9.97660 0.03330 0.33378 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 9.97420 9.93950 0.03470 0.34911 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.97360 9.94070 0.03290 0.33096 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.18130 10.14800 0.03330 0.32814 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.93050 9.89810 0.03240 0.32734 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.00930 9.97610 0.03320 0.33280 宏利台灣動力基金 28.35000 28.21000 0.14000 0.49628 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.90370 9.83800 0.06570 0.66782 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.73330 9.66650 0.06680 0.69105 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.59430 7.54390 0.05040 0.66809 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.56260 7.51140 0.05120 0.68163 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488 宏利全球債券組合基金 13.22150 13.21760 0.00390 0.02951 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87860 2.87630 0.00230 0.07996 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.02690 12.01770 0.00920 0.07655 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.75920 8.75260 0.00660 0.07541 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42680 2.42500 0.00180 0.07423 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.14700 11.13610 0.01090 0.09788 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32740 3.31950 0.00790 0.23799 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53220 0.53090 0.00130 0.24487 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.93820 11.92470 0.01350 0.11321 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.57660 10.56680 0.00980 0.09274 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17860 10.16670 0.01190 0.11705 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.69070 8.68050 0.01020 0.11750 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.32070 8.31130 0.00940 0.11310 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.19080 8.18120 0.00960 0.11734 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.15270 8.14370 0.00900 0.11051 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86930 2.85780 0.01150 0.40241 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41610 0.41450 0.00160 0.38601 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.55850 12.50810 0.05040 0.40294 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94920 0.94540 0.00380 0.40195 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36280 7.33320 0.02960 0.40364 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04440 2.03620 0.00820 0.40271 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29490 0.29370 0.00120 0.40858 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98420 8.94820 0.03600 0.40232 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32720 0.32590 0.00130 0.39890 宏利萬利貨幣市場基金 13.66930 13.66920 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.51000 2.48000 0.03000 1.20968 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.33000 11.21000 0.12000 1.07047 宏利臺灣股息收益基金 24.04000 23.96000 0.08000 0.33389 宏利澳幣保本基金 12.43580 12.42970 0.00610 0.04908 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.80000 11.74000 0.06000 0.51107 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.05310 10.03350 0.01960 0.19535 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.51450 9.49810 0.01640 0.17267 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.97180 8.95400 0.01780 0.19879 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.07600 11.05390 0.02210 0.19993 貝萊德亞美利加收益基金 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016 貝萊德新台幣基金 12.95490 12.95470 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 25.47000 25.25000 0.22000 0.87129 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42710 11.42590 0.00120 0.01050 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23390 10.23690 -0.00300 -0.02931 保德信大中華基金-人民幣 9.78000 9.62000 0.16000 1.66320 保德信大中華基金-美元 9.86000 9.71000 0.15000 1.54480 保德信大中華基金-新台幣 29.39000 28.93000 0.46000 1.59004 保德信中小型股基金 45.67000 45.17000 0.50000 1.10693 保德信中國中小基金-人民幣 9.39000 9.02000 0.37000 4.10200 保德信中國中小基金-美元 9.24000 8.88000 0.36000 4.05405 保德信中國中小基金-新臺幣 8.93000 8.59000 0.34000 3.95809 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.66080 9.59230 0.06850 0.71411 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.71040 9.64090 0.06950 0.72089 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.76990 9.70050 0.06940 0.71543 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.70680 10.63070 0.07610 0.71585 保德信中國品牌基金-人民幣 9.75000 9.60000 0.15000 1.56250 保德信中國品牌基金-美元 9.66000 9.51000 0.15000 1.57729 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.44000 10.28000 0.16000 1.55642 保德信台商全方位基金 34.42000 33.99000 0.43000 1.26508 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.22000 26.95000 0.27000 1.00186 保德信全球消費商機基金 18.10000 17.87000 0.23000 1.28707 保德信全球基礎建設基金 12.87000 12.77000 0.10000 0.78309 保德信全球資源基金 7.45000 7.36000 0.09000 1.22283 保德信全球醫療生化基金-美元 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.50000 33.18000 0.32000 0.96444 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.45580 10.43310 0.02270 0.21758 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.58180 10.55880 0.02300 0.21783 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.45240 10.42690 0.02550 0.24456 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.57830 10.55250 0.02580 0.24449 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.51810 9.47220 0.04590 0.48458 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.51900 10.46830 0.05070 0.48432 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.05700 9.01100 0.04600 0.51049 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99410 9.94340 0.05070 0.50989 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.01270 7.99640 0.01630 0.20384 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90200 10.87990 0.02210 0.20313 保德信亞太基金 20.53000 20.34000 0.19000 0.93412 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.54980 8.54380 0.00600 0.07023 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.61520 11.60700 0.00820 0.07065 保德信店頭市場基金 32.59000 32.25000 0.34000 1.05426 保德信拉丁美洲基金 7.42000 7.24000 0.18000 2.48619 保德信金平衡基金 29.18000 29.01000 0.17000 0.58600 保德信金滿意基金 41.45000 41.17000 0.28000 0.68011 保德信科技島基金 25.61000 25.52000 0.09000 0.35266 保德信高成長基金 91.17000 90.07000 1.10000 1.22127 保德信第一基金 24.67000 24.44000 0.23000 0.94108 保德信貨幣市場基金 15.81100 15.81080 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.43680 10.36150 0.07530 0.72673 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.63480 10.55530 0.07950 0.75318 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.69440 10.63200 0.06240 0.58691 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.20340 10.14130 0.06210 0.61235 保德信新世紀基金 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.00430 7.99700 0.00730 0.09128 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.15550 11.14530 0.01020 0.09152 保德信新興趨勢組合基金 10.98000 10.77000 0.21000 1.94986 保德信瑞騰基金 15.58650 15.58620 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.85830 9.83940 0.01890 0.19208 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.25750 10.23830 0.01920 0.18753 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.77800 9.75610 0.02190 0.22447 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.99710 9.97580 0.02130 0.21352 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88320 9.86900 0.01420 0.14388 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15770 10.14310 0.01460 0.14394 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78980 9.77580 0.01400 0.14321 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00120 9.98690 0.01430 0.14319 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.25540 10.23800 0.01740 0.16996 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.22490 10.19760 0.02730 0.26771 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35470 10.32800 0.02670 0.25852 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.11940 10.09440 0.02500 0.24766 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.23650 10.21080 0.02570 0.25169 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.07850 10.05470 0.02380 0.23671 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36630 10.34170 0.02460 0.23787 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.96900 9.94600 0.02300 0.23125 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.16820 10.14490 0.02330 0.22967 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.93540 9.90590 0.02950 0.29780 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76280 9.73430 0.02850 0.29278 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.22220 10.19110 0.03110 0.30517 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34780 10.31630 0.03150 0.30534 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.37980 10.34910 0.03070 0.29664 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.65930 10.62720 0.03210 0.30206 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.20130 10.17110 0.03020 0.29692 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.30570 10.27520 0.03050 0.29683 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.08430 10.06380 0.02050 0.20370 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.14540 10.12520 0.02020 0.19950 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.12740 10.10470 0.02270 0.22465 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 9.95380 9.92270 0.03110 0.31342 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 9.95540 9.92470 0.03070 0.30933 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.14720 10.12310 0.02410 0.23807 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.15380 10.12600 0.02780 0.27454 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.91500 9.88460 0.03040 0.30755 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.91450 9.88420 0.03030 0.30655 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95320 1.95200 0.00120 0.06148 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75260 2.75070 0.00190 0.06907 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29670 0.29660 0.00010 0.03372 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45290 0.45260 0.00030 0.06628 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44240 8.43410 0.00830 0.09841 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.12570 12.11340 0.01230 0.10154 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.52880 9.52420 0.00460 0.04830 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.94660 11.94120 0.00540 0.04522 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.69540 8.69120 0.00420 0.04832 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.95170 10.94640 0.00530 0.04842 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.50610 10.48030 0.02580 0.24618 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36160 10.33380 0.02780 0.26902 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.34000 18.23000 0.11000 0.60340 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4220.77000 4194.32000 26.45000 0.63061 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.22890 10.21800 0.01090 0.10667 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.96110 10.94930 0.01180 0.10777 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.10960 10.09540 0.01420 0.14066 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.85420 9.83640 0.01780 0.18096 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.31880 10.30010 0.01870 0.18155 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.82430 9.80260 0.02170 0.22137 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10280 10.08190 0.02090 0.20730 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.10430 10.05490 0.04940 0.49130 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.05100 6.01970 0.03130 0.51996 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.82820 10.77210 0.05610 0.52079 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.78640 10.68150 0.10490 0.98207 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.84750 11.73390 0.11360 0.96814 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.03550 10.93040 0.10510 0.96154 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.40110 9.30970 0.09140 0.98177 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.78160 9.68780 0.09380 0.96823 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.62700 9.53530 0.09170 0.96169 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.78740 10.68250 0.10490 0.98198 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.31480 11.20640 0.10840 0.96730 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.27610 11.16870 0.10740 0.96162 柏瑞五國金勢力建設基金 6.96000 6.87000 0.09000 1.31004 柏瑞巨人基金 12.02000 11.91000 0.11000 0.92359 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68090 13.68070 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.92000 15.72000 0.20000 1.27226 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.74840 13.71510 0.03330 0.24280 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.15480 12.12650 0.02830 0.23337 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.73650 12.70690 0.02960 0.23294 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.55990 8.53910 0.02080 0.24359 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.66950 6.65330 0.01620 0.24349 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.58940 8.56940 0.02000 0.23339 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.37530 8.36350 0.01180 0.14109 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.59930 10.57460 0.02470 0.23358 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.26930 8.25300 0.01630 0.19750 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.33520 12.30640 0.02880 0.23402 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.91080 11.88190 0.02890 0.24323 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.46440 12.44680 0.01760 0.14140 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59430 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0.08620 0.91398 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.45290 11.37770 0.07520 0.66094 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.61940 9.53200 0.08740 0.91691 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.68000 12.76000 -0.08000 -0.62696 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.59000 28.27000 0.32000 1.13194 國泰大中華基金 18.32000 18.26000 0.06000 0.32859 國泰小龍基金-台幣級別 14.54000 14.49000 0.05000 0.34507 國泰中小成長基金-台幣級別 41.03000 40.81000 0.22000 0.53908 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.03640 3.96790 0.06850 1.72635 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.53000 18.22000 0.31000 1.70143 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69830 0.68660 0.01170 1.70405 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65500 0.64410 0.01090 1.69228 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22490 2.22260 0.00230 0.10348 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.96930 9.95990 0.00940 0.09438 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.16920 8.16150 0.00770 0.09435 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32600 0.32570 0.00030 0.09211 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.70320 11.70050 0.00270 0.02308 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73380 1.73390 -0.00010 -0.00577 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.44500 10.44370 0.00130 0.01245 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34360 0.34360 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.27450 4.20050 0.07400 1.76170 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.62000 19.28000 0.34000 1.76349 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62940 0.61870 0.01070 1.72943 國泰中港台基金人民幣級別 3.22300 3.14190 0.08110 2.58124 國泰中港台基金台幣級別 14.80000 14.43000 0.37000 2.56410 國泰中港台基金美元級別 0.48050 0.46850 0.01200 2.56137 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.48000 26.01000 0.47000 1.80700 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.66000 12.88000 -0.22000 -1.70807 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.16000 31.12000 1.04000 3.34190 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.54820 10.53180 0.01640 0.15572 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.13090 10.11510 0.01580 0.15620 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.15740 10.14160 0.01580 0.15579 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34090 0.34050 0.00040 0.11747 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32730 0.32680 0.00050 0.15300 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32800 0.32750 0.00050 0.15267 國泰台灣貨幣市場基金 12.43980 12.43960 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37740 2.35050 0.02690 1.14444 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.93000 10.81000 0.12000 1.11008 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35340 0.34950 0.00390 1.11588 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50240 0.49860 0.00380 0.76213 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.38000 13.30000 0.08000 0.60150 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46020 0.45740 0.00280 0.61216 國泰全球資源基金台幣級別 5.26000 5.20000 0.06000 1.15385 國泰全球資源基金美元級別 0.16750 0.16580 0.00170 1.02533 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40320 0.40040 0.00280 0.69930 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36000 0.35750 0.00250 0.69930 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42940 0.42640 0.00300 0.70356 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51560 0.51370 0.00190 0.36987 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.99000 20.71000 0.28000 1.35200 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.38000 21.19000 0.19000 0.89665 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40850 2.40090 0.00760 0.31655 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.06920 11.03510 0.03410 0.30901 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.66860 9.63890 0.02970 0.30813 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35900 0.35790 0.00110 0.30735 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31360 0.31270 0.00090 0.28782 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50700 0.50720 -0.00020 -0.03943 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.50000 11.43000 0.07000 0.61242 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38440 0.38200 0.00240 0.62827 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.35000 18.17000 0.18000 0.99064 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.59360 0.58790 0.00570 0.96955 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.08000 17.91000 0.17000 0.94919 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.83960 0.83440 0.00520 0.62320 國泰科技生化基金 31.40000 31.34000 0.06000 0.19145 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.87000 27.64000 0.23000 0.83213 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.96000 13.04000 -0.08000 -0.61350 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.10410 40.23640 -0.13230 -0.32881 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.06350 18.98510 0.07840 0.41296 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.52710 19.68680 -0.15970 -0.81120 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.07840 40.07610 0.00230 0.00574 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.93570 41.77160 0.16410 0.39285 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.39780 43.28980 0.10800 0.24948 國泰紐幣2021保本基金 12.55320 12.53790 0.01530 0.12203 國泰紐幣八年期保本基金 12.88440 12.86740 0.01700 0.13212 國泰紐幣保本基金 12.64640 12.64110 0.00530 0.04193 國泰國泰基金台幣I級別 21.58000 21.47000 0.11000 0.51234 國泰國泰基金台幣級別 21.58000 21.47000 0.11000 0.51234 國泰富時中國A50基金 20.33000 20.25000 0.08000 0.39506 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.55730 42.60230 -0.04500 -0.10563 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33620 0.33560 0.00060 0.17878 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48500 0.48570 -0.00070 -0.14412 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.86000 10.83270 0.02730 0.25201 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.51120 7.49230 0.01890 0.25226 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36760 0.36680 0.00080 0.21810 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24300 0.24250 0.00050 0.20619 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.31150 2.28240 0.02910 1.27497 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.57180 10.43900 0.13280 1.27215 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34100 0.33680 0.00420 1.24703 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.80090 42.78030 0.02060 0.04815 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 22.00000 21.78000 0.22000 1.01010 國泰新興市場基金台幣級別 12.08000 11.91000 0.17000 1.42737 國泰新興市場基金美元級別 0.39090 0.38560 0.00530 1.37448 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28960 2.28340 0.00620 0.27152 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44760 1.44360 0.00400 0.27709 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35080 0.35000 0.00080 0.22857 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34520 0.34440 0.00080 0.23229 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22400 0.22350 0.00050 0.22371 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66860 10.64230 0.02630 0.24713 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.61800 6.60170 0.01630 0.24691 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 40.28410 40.37420 -0.09010 -0.22316 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 40.27570 40.32010 -0.04440 -0.11012 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.22940 40.22160 0.00780 0.01939 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.01000 14.18000 -0.17000 -1.19887 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.12000 32.35000 0.77000 2.38022 國泰價值卓越基金 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982 國泰標普北美科技ETF基金 21.74000 21.27000 0.47000 2.20969 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32550 0.32300 0.00250 0.77399 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.34890 40.33060 0.01830 0.04537 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.20000 20.85000 0.35000 1.67866 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.54000 19.26000 0.28000 1.45379 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.31000 17.08000 0.23000 1.34660 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.20250 12.19620 0.00630 0.05166 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40340 0.40320 0.00020 0.04960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.37540 10.36540 0.01000 0.09647 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.25460 10.24910 0.00550 0.05366 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.25670 10.24770 0.00900 0.08782 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.35590 10.34580 0.01010 0.09762 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.25780 10.25230 0.00550 0.05365 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.24260 10.23410 0.00850 0.08306 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35900 11.35710 0.00190 0.01673 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19740 10.18970 0.00770 0.07557 第一金大中華基金 24.50000 24.35000 0.15000 0.61602 第一金小型精選基金 30.62000 30.57000 0.05000 0.16356 第一金中國世紀基金-人民幣 12.63000 12.41000 0.22000 1.77276 第一金中國世紀基金-美元 8.05720 7.91890 0.13830 1.74645 第一金中國世紀基金-美元-N 8.05780 7.91950 0.13830 1.74632 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.50000 9.33000 0.17000 1.82208 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.49000 9.33000 0.16000 1.71490 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64240 9.64060 0.00180 0.01867 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37620 8.37520 0.00100 0.01194 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.99990 10.99790 0.00200 0.01819 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.70190 9.70080 0.00110 0.01134 第一金中概平衡基金 25.01000 24.87000 0.14000 0.56293 第一金台灣貨幣市場基金 15.29400 15.29370 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.32800 178.32500 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.33660 14.10820 0.22840 1.61892 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.33680 14.10840 0.22840 1.61889 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.80000 13.57000 0.23000 1.69492 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.80000 13.58000 0.22000 1.62003 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.25230 10.14180 0.11050 1.08955 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.25230 10.14180 0.11050 1.08955 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.26000 10.15000 0.11000 1.08374 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.26000 10.15000 0.11000 1.08374 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.73120 9.59710 0.13410 1.39730 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.73120 9.59710 0.13410 1.39730 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.93000 9.79000 0.14000 1.43003 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.93000 9.79000 0.14000 1.43003 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.25650 13.05330 0.20320 1.55669 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.27370 13.07030 0.20340 1.55620 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.54000 12.34000 0.20000 1.62075 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.56000 12.37000 0.19000 1.53597 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.65180 9.60020 0.05160 0.53749 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.65140 9.59980 0.05160 0.53751 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.27160 9.22070 0.05090 0.55202 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.29520 9.24420 0.05100 0.55170 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.36910 10.31370 0.05540 0.53715 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.98490 9.93020 0.05470 0.55084 第一金全球大趨勢基金 23.31000 22.94000 0.37000 1.61290 第一金全球不動產證券化基金A 8.81510 8.77900 0.03610 0.41121 第一金全球不動產證券化基金B 6.17970 6.15430 0.02540 0.41272 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.87780 9.82040 0.05740 0.58450 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.87950 9.82220 0.05730 0.58337 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.55980 10.49810 0.06170 0.58773 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.56150 10.50030 0.06120 0.58284 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.41710 8.36690 0.05020 0.59998 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18360 10.12280 0.06080 0.60062 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.18950 9.17730 0.01220 0.13294 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.18840 9.17630 0.01210 0.13186 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65060 7.64110 0.00950 0.12433 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.64690 7.63760 0.00930 0.12177 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43930 8.42810 0.01120 0.13289 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.43980 8.42870 0.01110 0.13169 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.14870 11.13390 0.01480 0.13293 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.14960 11.13480 0.01480 0.13292 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94310 9.93080 0.01230 0.12386 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62200 14.60270 0.01930 0.13217 第一金亞洲科技基金 17.39000 17.30000 0.09000 0.52023 第一金亞洲新興市場基金 12.83000 12.77000 0.06000 0.46985 第一金店頭市場基金 8.11000 8.05000 0.06000 0.74534 第一金創新趨勢基金 20.83000 20.72000 0.11000 0.53089 第一金電子基金 30.61000 30.47000 0.14000 0.45947 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.10000 17.88000 0.22000 1.23043 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.34000 19.58000 -0.24000 -1.22574 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.14000 19.55000 0.59000 3.01790 統一大中華中小基金(人民幣) 8.09000 7.88000 0.21000 2.66497 統一大中華中小基金(美元) 7.57000 7.37000 0.20000 2.71370 統一大中華中小基金(新台幣) 11.21000 10.91000 0.30000 2.74977 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 統一大東協高股息基金(美元) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 統一大滿貫基金-A類型 32.17000 32.08000 0.09000 0.28055 統一大滿貫基金-I類型 32.17000 32.08000 0.09000 0.28055 統一大龍印基金 14.02000 13.85000 0.17000 1.22744 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.30000 9.03000 0.27000 2.99003 統一大龍騰中國基金(美元) 8.71000 8.45000 0.26000 3.07692 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.92000 9.62000 0.30000 3.11850 統一中小基金 23.97000 23.61000 0.36000 1.52478 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.68010 9.66850 0.01160 0.11998 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.20760 9.19240 0.01520 0.16535 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91330 8.89760 0.01570 0.17645 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.88960 11.87530 0.01430 0.12042 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.25500 11.23650 0.01850 0.16464 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.86650 10.84730 0.01920 0.17700 統一台灣動力基金 16.98000 16.78000 0.20000 1.19190 統一全天候基金-A類型 107.77000 106.91000 0.86000 0.80441 統一全天候基金-I類型 108.13000 107.27000 0.86000 0.80172 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.85700 7.80560 0.05140 0.65850 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.75010 7.69610 0.05400 0.70165 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.74630 7.69030 0.05600 0.72819 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.34410 8.28960 0.05450 0.65745 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.23800 8.18060 0.05740 0.70166 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.22700 8.16750 0.05950 0.72850 統一全球債券組合基金 12.05700 12.03690 0.02010 0.16699 統一全球新科技基金(人民幣) 14.85000 14.61000 0.24000 1.64271 統一全球新科技基金(美元) 14.29000 14.05000 0.24000 1.70819 統一全球新科技基金(新台幣) 13.73000 13.49000 0.24000 1.77910 統一亞太基金 24.02000 23.79000 0.23000 0.96679 統一亞洲大金磚基金 11.97000 11.83000 0.14000 1.18343 統一奔騰基金 56.02000 55.45000 0.57000 1.02795 統一強棒貨幣市場基金 16.70300 16.70280 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.94000 9.76000 0.18000 1.84426 統一強漢基金(美元) 9.16000 8.99000 0.17000 1.89099 統一強漢基金(新台幣) 24.13000 23.67000 0.46000 1.94339 統一統信基金 28.62000 28.40000 0.22000 0.77465 統一黑馬基金 56.15000 55.65000 0.50000 0.89847 統一新亞洲科技能源基金 15.74000 15.59000 0.15000 0.96216 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.87100 7.85620 0.01480 0.18839 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.29810 10.27870 0.01940 0.18874 統一經建基金 45.45000 45.08000 0.37000 0.82076 統一龍馬基金 63.51000 63.17000 0.34000 0.53823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.92000 17.74000 0.18000 1.01466 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.64000 43.43000 0.21000 0.48354 野村中國機會基金 13.37000 13.15000 0.22000 1.67300 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00320 10.01150 -0.00830 -0.08290 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.00230 10.00470 -0.00240 -0.02399 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.01700 10.01800 -0.00100 -0.00998 野村巴西基金 6.72000 6.51000 0.21000 3.22581 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 野村台灣高股息基金 23.77000 23.77000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 34.23000 33.97000 0.26000 0.76538 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.65660 9.66120 -0.00460 -0.04761 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.62410 9.62110 0.00300 0.03118 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.67060 9.66890 0.00170 0.01758 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.08730 10.09210 -0.00480 -0.04756 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.95920 9.95610 0.00310 0.03114 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81380 9.81220 0.00160 0.01631 野村平衡基金 18.44000 18.32000 0.12000 0.65502 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.88000 13.76000 0.12000 0.87209 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.22000 11.13000 0.09000 0.80863 野村全球生技醫療基金 16.84000 16.60000 0.24000 1.44578 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.07080 10.08390 -0.01310 -0.12991 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.04390 10.04840 -0.00450 -0.04478 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.97140 9.97540 -0.00400 -0.04010 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.25200 10.26530 -0.01330 -0.12956 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.19560 10.20020 -0.00460 -0.04510 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.12340 10.12740 -0.00400 -0.03950 野村全球品牌基金 26.92000 26.69000 0.23000 0.86175 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.29000 10.19000 0.10000 0.98135 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.59000 12.47000 0.12000 0.96231 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.56000 10.47000 0.09000 0.85960 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.05000 18.86000 0.19000 1.00742 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.84000 11.73000 0.11000 0.93777 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.58750 10.58900 -0.00150 -0.01417 野村全球短期收益基金-美元計價 10.65020 10.64480 0.00540 0.05073 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.46900 10.46420 0.00480 0.04587 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.86800 8.84480 0.02320 0.26230 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.65860 8.62870 0.02990 0.34652 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.23790 8.20900 0.02890 0.35205 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.99450 10.96580 0.02870 0.26172 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.46520 10.42900 0.03620 0.34711 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03830 10.00320 0.03510 0.35089 野村成長基金 28.40000 28.12000 0.28000 0.99573 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.37380 8.34380 0.03000 0.35955 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.39440 8.35870 0.03570 0.42710 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.57190 8.53390 0.03800 0.44528 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.34120 9.30780 0.03340 0.35884 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.23180 9.19260 0.03920 0.42643 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.41920 9.37750 0.04170 0.44468 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.54000 8.46000 0.08000 0.94563 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.35000 12.24000 0.11000 0.89869 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.39230 9.39650 -0.00420 -0.04470 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.45260 9.44900 0.00360 0.03810 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.55510 9.55020 0.00490 0.05131 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.33600 10.34070 -0.00470 -0.04545 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.23550 10.23170 0.00380 0.03714 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.34900 10.34370 0.00530 0.05124 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.49030 8.48470 0.00560 0.06600 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.07520 9.07640 -0.00120 -0.01322 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.96460 8.95880 0.00580 0.06474 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.44530 13.43650 0.00880 0.06549 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.54710 12.54880 -0.00170 -0.01355 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.19190 10.18540 0.00650 0.06382 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.29680 10.30200 -0.00520 -0.05048 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.29800 10.29540 0.00260 0.02525 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.27530 10.27410 0.00120 0.01168 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.37720 10.38250 -0.00530 -0.05105 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.36730 10.36470 0.00260 0.02509 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.32850 10.32740 0.00110 0.01065 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.20520 10.20880 -0.00360 -0.03526 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.18190 10.17750 0.00440 0.04323 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.22400 10.21700 0.00700 0.06851 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.95670 9.93830 0.01840 0.18514 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83850 9.82820 0.01030 0.10480 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.49660 9.47930 0.01730 0.18250 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.99390 8.97790 0.01600 0.17822 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.17770 11.15770 0.02000 0.17925 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.99950 9.96340 0.03610 0.36233 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.10540 11.07550 0.02990 0.26997 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.56230 10.52500 0.03730 0.35439 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.32840 10.29120 0.03720 0.36147 野村泰國基金 40.88000 40.93000 -0.05000 -0.12216 野村高科技基金 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.15930 10.07510 0.08420 0.83572 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.96140 9.88820 0.07320 0.74028 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.45290 10.38120 0.07170 0.69067 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.39100 9.31550 0.07550 0.81048 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.33910 9.26210 0.07700 0.83134 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.51380 9.43610 0.07770 0.82343 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.74730 11.66090 0.08640 0.74094 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.49590 13.40990 0.08600 0.64132 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.71530 10.62910 0.08620 0.81098 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.66380 10.57590 0.08790 0.83113 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.03500 10.94480 0.09020 0.82414 野村貨幣市場基金 16.31010 16.30990 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.06000 15.15000 -0.09000 -0.59406 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.21030 10.21920 -0.00890 -0.08709 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.34260 10.35260 -0.01000 -0.09659 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40590 10.41330 -0.00740 -0.07106 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.07580 10.07890 -0.00310 -0.03076 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.05380 10.05100 0.00280 0.02786 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.02250 10.02070 0.00180 0.01796 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.27800 10.28140 -0.00340 -0.03307 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.21820 10.21540 0.00280 0.02741 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.27350 10.27050 0.00300 0.02921 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.94980 9.89770 0.05210 0.52638 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.95780 9.90060 0.05720 0.57774 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.86390 9.80530 0.05860 0.59764 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.28020 10.22640 0.05380 0.52609 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.24840 10.18950 0.05890 0.57805 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.15370 10.09340 0.06030 0.59742 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.22750 10.20820 0.01930 0.18906 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.82240 7.80770 0.01470 0.18828 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.90320 11.88090 0.02230 0.18770 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.78000 7.70000 0.08000 1.03896 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.98780 9.99550 -0.00770 -0.07703 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.05300 10.06260 -0.00960 -0.09540 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.97550 9.97680 -0.00130 -0.01303 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 9.99590 9.99460 0.00130 0.01301 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.02570 10.03610 -0.01040 -0.10363 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.98800 9.99570 -0.00770 -0.07703 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.05290 10.06250 -0.00960 -0.09540 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.97560 9.97680 -0.00120 -0.01203 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 9.99730 9.99570 0.00160 0.01601 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.02580 10.03620 -0.01040 -0.10362 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.98160 9.98900 -0.00740 -0.07408 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.04750 10.05700 -0.00950 -0.09446 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.96960 9.97040 -0.00080 -0.00802 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 9.99000 9.98820 0.00180 0.01802 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.01990 10.02980 -0.00990 -0.09871 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.98160 9.98900 -0.00740 -0.07408 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.04750 10.05700 -0.00950 -0.09446 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.96960 9.97040 -0.00080 -0.00802 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 9.99000 9.98820 0.00180 0.01802 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.01990 10.02980 -0.00990 -0.09871 野村精選貨幣市場基金 12.10020 12.10010 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.35000 11.28000 0.07000 0.62057 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 野村歐洲高股息基金季配型 7.60000 7.53000 0.07000 0.92961 野村歐洲高股息基金累積型 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197 野村積極成長基金 12.01000 11.89000 0.12000 1.00925 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.10000 9.01000 0.09000 0.99889 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.06000 32.76000 0.30000 0.91575 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.39790 10.38550 0.01240 0.11940 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.46320 8.46050 0.00270 0.03191 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81320 7.80500 0.00820 0.10506 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.67470 7.66600 0.00870 0.11349 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.92030 11.91650 0.00380 0.03189 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.68900 10.67780 0.01120 0.10489 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.53610 10.52410 0.01200 0.11402 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.66000 10.52000 0.14000 1.33080 野村環球基金-人民幣計價 16.16000 15.96000 0.20000 1.25313 野村環球基金-美元計價 12.62000 12.45000 0.17000 1.36546 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.71000 17.47000 0.24000 1.37378 野村鴻利基金 21.92000 21.75000 0.17000 0.78161 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88530 16.88510 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.58000 18.44000 0.14000 0.75922 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.31000 13.11000 0.20000 1.52555 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.67000 14.63000 0.04000 0.27341 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.29550 10.27660 0.01890 0.18391 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.49320 13.46880 0.02440 0.18116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.27410 10.25640 0.01770 0.17258 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.43180 10.41690 0.01490 0.14304 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.05350 10.03770 0.01580 0.15741 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.17760 10.16460 0.01300 0.12789 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.90510 9.89750 0.00760 0.07679 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.99570 9.98850 0.00720 0.07208 凱基台商天下基金 12.98000 12.86000 0.12000 0.93313 凱基台灣精五門基金 19.85000 19.82000 0.03000 0.15136 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.62420 40.68260 -0.05840 -0.14355 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.43250 41.30900 0.12350 0.29897 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.97080 42.90600 0.06480 0.15103 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.52710 10.47770 0.04940 0.47148 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.14160 40.20840 -0.06680 -0.16613 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.46470 40.53590 -0.07120 -0.17565 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.27690 40.43470 -0.15780 -0.39026 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.35000 12.28000 0.07000 0.57003 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.39130 11.32750 0.06380 0.56323 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57450 11.57420 0.00030 0.00259 凱基開創基金 26.75000 26.67000 0.08000 0.29996 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.73000 21.35000 0.38000 1.77986 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.99340 20.63230 0.36110 1.75017 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.89000 16.69000 0.20000 1.19832 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.08770 15.89870 0.18900 1.18878 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.54000 7.44000 0.10000 1.34409 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.14000 11.04000 0.10000 0.90580 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.07790 10.98070 0.09720 0.88519 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.64000 10.54000 0.10000 0.94877 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.74770 11.61360 0.13410 1.15468 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.08000 11.94000 0.14000 1.17253 凱基護城河基金-台幣計價A 12.32000 12.23000 0.09000 0.73590 凱基護城河基金-美元計價B 12.03620 11.94520 0.09100 0.76181 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.01770 9.95760 0.06010 0.60356 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.98270 9.91790 0.06480 0.65336 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.00110 9.93470 0.06640 0.66836 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.01770 9.95760 0.06010 0.60356 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.98270 9.91790 0.06480 0.65336 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.00110 9.93470 0.06640 0.66836 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.62000 13.89000 -0.27000 -1.94384 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.67000 30.48000 1.19000 3.90420 富邦NASDAQ-100基金 30.33000 29.71000 0.62000 2.08684 富邦上証180基金 31.39000 31.14000 0.25000 0.80283 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19420 0.19140 0.00280 1.46290 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.01000 5.92000 0.09000 1.52027 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.76000 6.82000 -0.06000 -0.87977 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.91000 39.43000 0.48000 1.21735 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.81650 11.70180 0.11470 0.98019 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.99810 10.89240 0.10570 0.97040 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.72420 10.61980 0.10440 0.98307 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.11590 10.04380 0.07210 0.71786 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.33640 9.27060 0.06580 0.70977 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.11200 9.04730 0.06470 0.71513 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.92260 20.89230 0.03030 0.14503 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.53910 11.53660 0.00250 0.02167 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80140 10.79870 0.00270 0.02500 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.39270 13.38700 0.00570 0.04258 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96740 1.96520 0.00220 0.11195 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37220 9.42290 -0.05070 -0.53805 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42590 1.43250 -0.00660 -0.46073 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.02840 12.02750 0.00090 0.00748 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.76090 1.76030 0.00060 0.03409 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17820 10.20750 -0.02930 -0.28704 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51000 1.51370 -0.00370 -0.24443 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.48440 10.48300 0.00140 0.01335 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.42380 10.41490 0.00890 0.08545 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.20000 15.44000 -0.24000 -1.55440 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.48000 18.90000 0.58000 3.06878 富邦日本東証基金 20.51000 20.22000 0.29000 1.43422 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.77000 43.39000 0.38000 0.87578 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.71000 44.41000 0.30000 0.67552 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.05000 48.47000 0.58000 1.19662 富邦台灣心基金 20.74000 20.51000 0.23000 1.12140 富邦台灣釆吉50基金 43.87000 43.33000 0.54000 1.24625 富邦台灣科技指數基金 51.49000 50.66000 0.83000 1.63837 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.22600 42.21440 0.01160 0.02748 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.25340 41.16220 0.09120 0.22156 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29980 0.29780 0.00200 0.67159 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53120 2.53070 0.00050 0.01976 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34650 0.34620 0.00030 0.08666 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.72350 10.71590 0.00760 0.07092 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17620 2.17830 -0.00210 -0.09641 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32870 0.32890 -0.00020 -0.06081 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.15530 9.16030 -0.00500 -0.05458 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.50000 23.20000 0.30000 1.29310 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.28000 14.49000 -0.21000 -1.44928 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.48000 28.68000 0.80000 2.78940 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68050 15.68030 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.64590 41.56780 0.07810 0.18789 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.19720 41.27070 -0.07350 -0.17809 富邦長紅基金 58.25000 57.58000 0.67000 1.16360 富邦科技基金 22.28000 22.17000 0.11000 0.49617 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.02180 41.03440 -0.01260 -0.03071 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.49790 40.65670 -0.15880 -0.39059 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.84450 37.89410 -0.04960 -0.13089 富邦恒生國企ETF基金 21.59000 21.24000 0.35000 1.64783 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.00000 13.21000 -0.21000 -1.58970 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.24000 29.26000 0.98000 3.34928 富邦高成長基金 22.34000 22.10000 0.24000 1.08597 富邦基金A類型 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 富邦基金I類型 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 富邦深証100基金 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785 富邦富時歐洲ETF基金 19.79000 19.66000 0.13000 0.66124 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41460 0.41390 0.00070 0.16912 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.26120 12.24230 0.01890 0.15438 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.24980 9.26780 -0.01800 -0.19422 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29820 0.29900 -0.00080 -0.26756 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.51040 8.54130 -0.03090 -0.36177 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.84340 9.80450 0.03890 0.39676 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.41830 10.37450 0.04380 0.42219 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.34540 9.36050 -0.01510 -0.16132 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.88650 9.90000 -0.01350 -0.13636 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.37000 18.31000 0.06000 0.32769 富邦精準基金 42.97000 42.54000 0.43000 1.01081 富邦精銳中小基金 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.83000 16.80000 0.03000 0.17857 富邦臺灣公司治理100基金 20.27000 20.07000 0.20000 0.99651 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.60000 7.69000 -0.09000 -1.17035 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.34000 14.01000 0.33000 2.35546 富邦標普美國特別股ETF基金 19.59000 19.61000 -0.02000 -0.10199 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.16730 10.10910 0.05820 0.57572 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.29930 10.24050 0.05880 0.57419 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.44830 10.38530 0.06300 0.60663 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.75020 9.70940 0.04080 0.42021 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.83140 9.79070 0.04070 0.41570 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.95830 9.91350 0.04480 0.45191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.59000 29.42000 0.17000 0.57784 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.86440 9.80970 0.05470 0.55761 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.87140 9.81690 0.05450 0.55517 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.78350 9.73160 0.05190 0.53331 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.01620 9.96080 0.05540 0.55618 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.03700 9.98170 0.05530 0.55401 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94860 9.89570 0.05290 0.53458 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.53820 8.51810 0.02010 0.23597 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.19850 9.17700 0.02150 0.23428 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83390 8.81490 0.01900 0.21554 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.01440 9.99080 0.02360 0.23622 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.10510 10.08150 0.02360 0.23409 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72210 9.70120 0.02090 0.21544 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83420 9.81250 0.02170 0.22115 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48450 8.47790 0.00660 0.07785 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.69980 9.69250 0.00730 0.07532 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07210 9.06710 0.00500 0.05514 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.99200 10.98340 0.00860 0.07830 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.84400 10.83580 0.00820 0.07568 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.24260 10.23680 0.00580 0.05666 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.23950 9.23390 0.00560 0.06065 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.13960 10.13310 0.00650 0.06415 富達卓越領航全球組合基金 14.77000 14.60000 0.17000 1.16438 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.72130 8.71190 0.00940 0.10790 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.57370 9.56350 0.01020 0.10666 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16000 9.15220 0.00780 0.08523 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.30530 10.29420 0.01110 0.10783 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.36270 10.35170 0.01100 0.10626 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.96430 9.95570 0.00860 0.08638 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.27580 9.26710 0.00870 0.09388 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.08300 10.07370 0.00930 0.09232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.52000 9.26000 0.26000 2.80778 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.42000 10.14000 0.28000 2.76134 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.18000 8.93000 0.25000 2.79955 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.30000 7.16000 0.14000 1.95531 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.54000 8.38000 0.16000 1.90931 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.37000 8.21000 0.16000 1.94884 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.89480 9.88580 0.00900 0.09104 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.42540 9.41800 0.00740 0.07857 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.96480 8.95710 0.00770 0.08597 富蘭克林華美中華基金 11.68000 11.35000 0.33000 2.90749 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.60000 20.53000 0.07000 0.34096 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.28000 20.17000 0.11000 0.54536 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.99000 9.89000 0.10000 1.01112 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.79440 7.78860 0.00580 0.07447 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.89370 8.88830 0.00540 0.06075 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.76500 9.75910 0.00590 0.06046 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28040 9.27360 0.00680 0.07333 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.25810 11.23690 0.02120 0.18866 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.60250 8.58630 0.01620 0.18867 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84540 8.82880 0.01660 0.18802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.69700 13.68230 0.01470 0.10744 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.05290 10.04210 0.01080 0.10755 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.29000 10.27040 0.01960 0.19084 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.54800 7.53360 0.01440 0.19114 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.91970 8.90270 0.01700 0.19095 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.85130 10.82960 0.02170 0.20038 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.43210 7.41730 0.01480 0.19953 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.80320 8.78560 0.01760 0.20033 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.56330 10.54790 0.01540 0.14600 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.57440 7.56330 0.01110 0.14676 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.03250 8.01990 0.01260 0.15711 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.08690 9.07310 0.01380 0.15210 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.03860 10.02340 0.01520 0.15165 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63250 12.61270 0.01980 0.15698 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.97000 7.88000 0.09000 1.14213 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.21000 8.11000 0.10000 1.23305 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.76780 12.67640 0.09140 0.72102 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122 富蘭克林華美第一富基金 36.97000 36.75000 0.22000 0.59864 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33230 10.33210 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.70000 13.52000 0.18000 1.33136 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.01000 12.85000 0.16000 1.24514 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.13000 14.94000 0.19000 1.27175 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.80880 6.75150 0.05730 0.84870 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.50700 10.43920 0.06780 0.64948 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.37070 9.35310 0.01760 0.18817 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.11820 11.09730 0.02090 0.18833 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68150 6.66750 0.01400 0.20997 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84270 8.82490 0.01780 0.20170 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.25110 10.23050 0.02060 0.20136 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.60250 10.58020 0.02230 0.21077 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.52000 63.55000 -0.03000 -0.04721 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.93000 63.06000 -0.13000 -0.20615 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 59.91960 59.95640 -0.03680 -0.06138 復華1至5年期高收益債券基金 20.54000 20.51000 0.03000 0.14627 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 59.69650 59.99980 -0.30330 -0.50550 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 59.69090 59.99940 -0.30850 -0.51417 復華人民幣貨幣市場基金 11.79530 11.79460 0.00070 0.00593 復華人生目標基金 37.23590 37.11510 0.12080 0.32547 復華大中華中小策略基金 8.42000 8.29000 0.13000 1.56815 復華中小精選基金 63.89000 63.57000 0.32000 0.50338 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.76660 53.77970 -0.01310 -0.02436 復華中國特選信用債券ETF基金 61.09820 61.10140 -0.00320 -0.00524 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.91000 8.79000 0.12000 1.36519 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.13000 8.02000 0.11000 1.37157 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.42000 11.31000 0.11000 0.97259 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502 復華六年到期新興市場債券基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 復華台灣智能基金 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 復華全方位基金 27.79000 27.64000 0.15000 0.54269 復華全球大趨勢基金-美元 12.35000 12.10000 0.25000 2.06612 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.41000 19.02000 0.39000 2.05047 復華全球平衡基金-美元 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864 復華全球平衡基金-新臺幣 19.31000 19.17000 0.14000 0.73031 復華全球物聯網科技基金-美元 14.49000 14.26000 0.23000 1.61290 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.95000 13.73000 0.22000 1.60233 復華全球原物料基金 8.43000 8.32000 0.11000 1.32212 復華全球消費基金-新臺幣 12.23000 12.07000 0.16000 1.32560 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.72070 11.71480 0.00590 0.05036 復華全球債券基金 13.83410 13.82450 0.00960 0.06944 復華全球債券組合基金 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.39000 14.22000 0.17000 1.19550 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336 復華全球戰略配置強基金-美元 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 復華有利貨幣市場基金 13.47070 13.47060 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.54000 11.45000 0.09000 0.78603 復華亞太成長基金 12.65000 12.49000 0.16000 1.28102 復華亞太神龍科技基金-美元 8.53000 8.41000 0.12000 1.42687 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.05000 8.92000 0.13000 1.45740 復華東協世紀基金 12.11000 12.15000 -0.04000 -0.32922 復華南非幣長期收益基金A 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588 復華南非幣長期收益基金B 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 復華南非幣短期收益基金A 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.99410 61.22950 -0.23540 -0.38446 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.69000 20.50000 0.19000 0.92683 復華美國新星基金-美元 12.00000 11.80000 0.20000 1.69492 復華美國新星基金-新臺幣 12.16000 11.96000 0.20000 1.67224 復華恒生基金 21.81000 21.48000 0.33000 1.53631 復華恒生單日反向一倍基金 8.16000 8.29000 -0.13000 -1.56815 復華恒生單日正向二倍基金 32.78000 31.86000 0.92000 2.88763 復華神盾基金 24.29030 24.21400 0.07630 0.31511 復華高成長基金 64.73000 64.19000 0.54000 0.84125 復華高益策略組合基金 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 復華貨幣市場基金 14.43280 14.43260 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.47000 18.27000 0.20000 1.09469 復華富時台灣高股息低波動基金 48.30000 48.03000 0.27000 0.56215 復華復華基金 20.19000 20.02000 0.17000 0.84915 復華華人世紀基金 16.55000 16.24000 0.31000 1.90887 復華傳家二號基金 29.46770 29.42540 0.04230 0.14375 復華傳家基金 20.67600 20.60240 0.07360 0.35724 復華奧林匹克全球組合基金 15.18000 15.15000 0.03000 0.19802 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.80000 13.72000 0.08000 0.58309 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 復華新興人民幣短期收益基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 復華新興人民幣債券基金A 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華新興市場10年期以上債券基金 19.89000 19.86000 0.03000 0.15106 復華新興市場企業債券ETF基金 63.95000 63.77000 0.18000 0.28226 復華新興市場高收益債券基金A 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 復華新興市場高收益債券基金B 5.37000 5.35000 0.02000 0.37383 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 復華新興市場短期收益基金 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 復華滬深300 A股基金 23.50000 23.30000 0.20000 0.85837 復華數位經濟基金 45.16000 44.92000 0.24000 0.53428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.65120 9.63440 0.01680 0.17438 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.48400 9.46720 0.01680 0.17745 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.17180 10.15400 0.01780 0.17530 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.86420 9.84670 0.01750 0.17772 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.79840 9.77540 0.02300 0.23528 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.33730 10.31030 0.02700 0.26187 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55730 9.53860 0.01870 0.19605 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.10420 10.08190 0.02230 0.22119 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.89840 9.87910 0.01930 0.19536 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.44920 10.42610 0.02310 0.22156 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.33150 10.31220 0.01930 0.18716 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.28600 10.27160 0.01440 0.14019 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.32100 10.30390 0.01710 0.16596 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.14150 10.12360 0.01790 0.17681 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.09010 11.03190 0.05820 0.52756 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.10170 10.08910 0.01260 0.12489 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.31440 10.29620 0.01820 0.17676 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.39940 11.33960 0.05980 0.52736 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.23700 10.22420 0.01280 0.12519 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.30770 10.29210 0.01560 0.15157 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.05790 10.03370 0.02420 0.24119 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.11790 10.05650 0.06140 0.61055 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.07490 10.05580 0.01910 0.18994 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.05620 10.03200 0.02420 0.24123 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.11680 10.05540 0.06140 0.61062 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.07140 10.05230 0.01910 0.19001 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.00790 9.99940 0.00850 0.08501 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 9.97560 9.97280 0.00280 0.02808 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.00630 9.99780 0.00850 0.08502 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 9.97600 9.97310 0.00290 0.02908 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.41570 10.39070 0.02500 0.24060 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.40920 10.38950 0.01970 0.18961 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.43250 10.41000 0.02250 0.21614 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.08020 9.07430 0.00590 0.06502 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.33930 8.33660 0.00270 0.03239 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32980 8.32490 0.00490 0.05886 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.64180 11.63430 0.00750 0.06446 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.72730 10.72380 0.00350 0.03264 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.83930 10.83300 0.00630 0.05816 景順主流基金 16.60000 16.43000 0.17000 1.03469 景順台灣科技基金 28.74000 28.53000 0.21000 0.73607 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.87000 8.83000 0.04000 0.45300 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 景順全球科技基金 22.27000 21.84000 0.43000 1.96886 景順全球康健基金 19.18000 18.98000 0.20000 1.05374 景順貨幣市場基金 15.97030 15.97010 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.58000 30.26000 0.32000 1.05750 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.27000 14.01000 0.26000 1.85582 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.36000 13.12000 0.24000 1.82927 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.59000 10.45000 0.14000 1.33971 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.80000 10.66000 0.14000 1.31332 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.98000 10.83000 0.15000 1.38504 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.18000 11.04000 0.14000 1.26812 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.67000 9.54000 0.13000 1.36268 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.85000 9.72000 0.13000 1.33745 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.25000 10.11000 0.14000 1.38477 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61090 8.61020 0.00070 0.00813 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.09850 8.09770 0.00080 0.00988 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.25640 11.25550 0.00090 0.00800 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56310 10.56210 0.00100 0.00947 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.16000 8.01000 0.15000 1.87266 華南永昌中國A股基金(美元) 8.01000 7.86000 0.15000 1.90840 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.77000 11.56000 0.21000 1.81661 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.49500 9.48710 0.00790 0.08327 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.70850 9.69800 0.01050 0.10827 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.93610 9.92800 0.00810 0.08159 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.16330 10.15230 0.01100 0.10835 華南永昌永昌基金 19.37000 19.22000 0.15000 0.78044 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 華南永昌全球亨利組合基金 14.49380 14.46620 0.02760 0.19079 華南永昌全球神農水資源基金 9.82000 9.71000 0.11000 1.13285 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.55000 9.41000 0.14000 1.48778 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.86000 9.71000 0.15000 1.54480 華南永昌全球精品基金 15.73000 15.62000 0.11000 0.70423 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.81000 12.67000 0.14000 1.10497 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.74000 12.60000 0.14000 1.11111 華南永昌物聯網精選基金 11.92000 11.79000 0.13000 1.10263 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25010 16.24980 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 24.32080 24.17220 0.14860 0.61476 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96850 11.96830 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.56350 10.57000 -0.00650 -0.06149 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.71390 10.72090 -0.00700 -0.06529 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99660 10.00270 -0.00610 -0.06098 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.09880 10.10540 -0.00660 -0.06531 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.38340 10.37670 0.00670 0.06457 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.47730 10.47080 0.00650 0.06208 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92420 9.91790 0.00630 0.06352 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.99810 9.99210 0.00600 0.06005 華頓中小型基金 20.90000 20.84000 0.06000 0.28791 華頓中國多重機會平衡基金 11.68180 11.47960 0.20220 1.76139 華頓台灣基金 23.63000 23.35000 0.28000 1.19914 華頓平安貨幣市場基金 11.54910 11.54890 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.58000 16.38000 0.20000 1.22100 華頓全球高收益債券基金A 13.62820 13.59880 0.02940 0.21620 華頓全球高收益債券基金B 8.12470 8.10720 0.01750 0.21586 華頓全球黑鑽油源基金 4.91000 4.86000 0.05000 1.02881 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.76120 2.68960 0.07160 2.66211 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.67710 12.34820 0.32890 2.66355 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41010 0.39960 0.01050 2.62763 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.85210 11.73290 0.11920 1.01595 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.55290 10.44680 0.10610 1.01562 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81780 10.70880 0.10900 1.01785 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.60440 9.50760 0.09680 1.01813 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.01490 10.90670 0.10820 0.99205 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.80740 9.71160 0.09580 0.98645 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.38000 11.05000 0.33000 2.98643 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.06000 9.76000 0.30000 3.07377 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.77000 10.45000 0.32000 3.06220 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.55330 2.54940 0.00390 0.15298 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01000 2.00700 0.00300 0.14948 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.13440 12.11990 0.01450 0.11964 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.56720 9.55580 0.01140 0.11930 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37860 0.37810 0.00050 0.13224 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30360 0.30320 0.00040 0.13193 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.32000 0.05000 1.50602 匯豐中國動力基金(台幣) 15.46000 15.22000 0.24000 1.57687 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐台灣精典基金 23.33000 23.15000 0.18000 0.77754 匯豐全球趨勢組合基金 12.25000 12.08000 0.17000 1.40728 匯豐全球關鍵資源基金 8.20000 8.10000 0.10000 1.23457 匯豐安富基金 25.03000 24.89000 0.14000 0.56247 匯豐成功基金 41.92000 41.41000 0.51000 1.23159 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58650 2.58290 0.00360 0.13938 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29260 2.28900 0.00360 0.15727 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74480 11.73100 0.01380 0.11764 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.92250 7.90810 0.01440 0.18209 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38500 0.38450 0.00050 0.13004 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33440 0.33390 0.00050 0.14975 匯豐金磚動力基金 14.51000 14.29000 0.22000 1.53954 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99920 14.99910 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.25000 5.21000 0.04000 0.76775 匯豐新鑽動力基金 10.73000 10.62000 0.11000 1.03578 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42830 5.39450 0.03380 0.62656 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18870 9.15580 0.03290 0.35934 匯豐龍鳳基金-A類型 50.29000 49.90000 0.39000 0.78156 匯豐龍鳳基金-I類型 50.29000 49.90000 0.39000 0.78156 匯豐龍騰電子基金 34.86000 34.73000 0.13000 0.37432 匯豐雙高收益債券組合基金 12.32830 12.31210 0.01620 0.13158 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.32000 17.26000 0.06000 0.34762 新光中國成長基金(人民幣) 9.48000 9.25000 0.23000 2.48649 新光中國成長基金(美元) 9.73000 9.50000 0.23000 2.42105 新光中國成長基金(新臺幣) 9.72000 9.48000 0.24000 2.53165 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.71570 10.69110 0.02460 0.23010 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.03250 10.01360 0.01890 0.18874 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.37490 10.35510 0.01980 0.19121 新光台灣富貴基金 22.41000 22.31000 0.10000 0.44823 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.13000 19.83000 0.30000 1.51286 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.33130 40.36170 -0.03040 -0.07532 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.79220 39.85700 -0.06480 -0.16258 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374 新光全球AI新創產業基金美元 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 新光全球生技醫療基金(美元) 11.15000 11.00000 0.15000 1.36364 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.89000 10.75000 0.14000 1.30233 新光全球債券基金(A累積)美元 10.26070 10.25710 0.00360 0.03510 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.05350 10.04980 0.00370 0.03682 新光全球債券基金(B配息)美元 9.75210 9.74880 0.00330 0.03385 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.54270 9.53920 0.00350 0.03669 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452 新光吉星貨幣市場基金 15.48100 15.48080 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 新光多重資產基金(A累積)美元 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.81000 8.76000 0.05000 0.57078 新光亞洲精選基金-美金 21.52000 21.36000 0.16000 0.74906 新光亞洲精選基金-新台幣 21.86000 21.70000 0.16000 0.73733 新光兩岸優勢基金 11.29000 11.05000 0.24000 2.17195 新光店頭基金 22.37000 22.34000 0.03000 0.13429 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 新光特選內需收益ETF基金 19.37000 19.30000 0.07000 0.36269 新光創新科技基金 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.12170 10.11220 0.00950 0.09395 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.32720 10.32040 0.00680 0.06589 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.88150 9.87510 0.00640 0.06481 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.34660 9.33780 0.00880 0.09424 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54300 9.53680 0.00620 0.06501 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12510 9.11930 0.00580 0.06360 新光澳幣八年期保本基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.31680 10.30610 0.01070 0.10382 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43010 9.42030 0.00980 0.10403 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.40510 9.39490 0.01020 0.10857 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.14590 10.13490 0.01100 0.10854 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.15670 10.14680 0.00990 0.09757 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.41090 9.40160 0.00930 0.09892 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.38590 9.37770 0.00820 0.08744 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.13000 10.12120 0.00880 0.08695 瑞銀全球創新趨勢基金 7.12000 7.02000 0.10000 1.42450 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.39260 10.37140 0.02120 0.20441 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51410 9.49470 0.01940 0.20432 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.27220 10.25170 0.02050 0.19997 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51940 9.50060 0.01880 0.19788 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.61200 9.59620 0.01580 0.16465 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.42490 10.40750 0.01740 0.16719 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.53400 14.50330 0.03070 0.21168 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.60910 8.59090 0.01820 0.21185 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.76440 41.86280 -0.09840 -0.23505 群益10年期以上金融債ETF基金 38.53460 38.60500 -0.07040 -0.18236 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.75900 40.87090 -0.11190 -0.27379 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.11700 39.18720 -0.07020 -0.17914 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.09380 42.15010 -0.05630 -0.13357 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.87350 42.70990 0.16360 0.38305 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 41.11150 41.11270 -0.00120 -0.00292 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.25780 10.22580 0.03200 0.31293 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.96230 40.11210 -0.14980 -0.37345 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37980 11.37750 0.00230 0.02022 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35870 10.35080 0.00790 0.07632 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.26300 11.99050 0.27250 2.27263 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.36570 9.15440 0.21130 2.30818 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.71000 9.49000 0.22000 2.31823 群益大印度基金-人民幣 12.77790 12.64120 0.13670 1.08138 群益大印度基金-美元 12.27920 12.14360 0.13560 1.11664 群益大印度基金-新臺幣 11.67000 11.54000 0.13000 1.12652 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.32440 11.20490 0.11950 1.06650 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.15910 11.03750 0.12160 1.10170 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.50000 10.39000 0.11000 1.05871 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.22900 10.12100 0.10800 1.06709 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.19580 9.09570 0.10010 1.10052 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.68000 8.58000 0.10000 1.16550 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.08900 8.99300 0.09600 1.06750 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.20440 8.11500 0.08940 1.10166 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.69000 8.59000 0.10000 1.16414 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.54100 8.45090 0.09010 1.06616 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.96900 7.88210 0.08690 1.10250 群益中小型股基金 43.69000 43.16000 0.53000 1.22799 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.12010 10.01530 0.10480 1.04640 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.60040 9.49780 0.10260 1.08025 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02450 8.92580 0.09870 1.10578 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.70980 8.61970 0.09010 1.04528 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.26180 8.17350 0.08830 1.08032 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.76700 7.68210 0.08490 1.10517 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.28450 10.27370 0.01080 0.10512 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.31280 11.30090 0.01190 0.10530 群益中國高收益債券基金-美元 10.97830 10.96630 0.01200 0.10943 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.14140 10.12870 0.01270 0.12539 群益中國新機會基金N-人民幣 8.61610 8.37250 0.24360 2.90953 群益中國新機會基金N-美元 8.08450 7.85320 0.23130 2.94530 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.66000 8.41000 0.25000 2.97265 群益中國新機會基金-人民幣 7.64130 7.42530 0.21600 2.90897 群益中國新機會基金-美元 8.64400 8.39680 0.24720 2.94398 群益中國新機會基金-新臺幣 8.26000 8.03000 0.23000 2.86426 群益平衡王基金 19.26260 19.21660 0.04600 0.23938 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.59000 8.54000 0.05000 0.58548 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.15000 6.11000 0.04000 0.65466 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.25510 11.16190 0.09320 0.83498 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.97740 10.88280 0.09460 0.86926 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.80270 9.72160 0.08110 0.83422 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.56000 9.47770 0.08230 0.86835 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.00000 0.08000 0.88889 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.21110 10.21270 -0.00160 -0.01567 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.98660 9.98780 -0.00120 -0.01201 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.22070 9.22210 -0.00140 -0.01518 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.17290 9.17400 -0.00110 -0.01199 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.27040 10.27190 -0.00150 -0.01460 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.30000 10.30120 -0.00120 -0.01165 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.38340 9.38480 -0.00140 -0.01492 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.81470 9.81590 -0.00120 -0.01223 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.59700 10.56730 0.02970 0.28106 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.44140 7.42060 0.02080 0.28030 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.34080 10.33080 0.01000 0.09680 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.19660 10.18640 0.01020 0.10013 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.30620 10.29450 0.01170 0.11365 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.81040 9.80100 0.00940 0.09591 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.74710 9.73730 0.00980 0.10064 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.85200 9.84080 0.01120 0.11381 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.34090 10.33100 0.00990 0.09583 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.19650 10.18630 0.01020 0.10013 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.30640 10.29460 0.01180 0.11462 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.81050 9.80100 0.00950 0.09693 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.74700 9.73720 0.00980 0.10064 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.85200 9.84080 0.01120 0.11381 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.58070 9.46430 0.11640 1.22988 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.17000 11.03000 0.14000 1.26927 群益全球關鍵生技基金-美元 15.67690 15.48640 0.19050 1.23011 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.50000 15.30000 0.20000 1.30719 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.71000 11.49000 0.22000 1.91471 群益印度中小基金N-人民幣 10.54080 10.41100 0.12980 1.24676 群益印度中小基金N-美元 9.04170 8.92730 0.11440 1.28146 群益印度中小基金N-新臺幣 8.56000 8.45000 0.11000 1.30178 群益印度中小基金-人民幣 14.26980 14.09400 0.17580 1.24734 群益印度中小基金-美元 12.93200 12.76830 0.16370 1.28208 群益印度中小基金-新臺幣 14.99000 14.79000 0.20000 1.35227 群益多利策略組合基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 群益多重收益組合基金 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321 群益多重資產組合基金 15.10000 15.01000 0.09000 0.59960 群益安家基金 24.16960 24.01670 0.15290 0.63664 群益安穩貨幣市場基金 16.12800 16.12780 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.74000 22.25000 0.49000 2.20225 群益亞太中小基金 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329 群益亞太新趨勢平衡基金 16.10000 15.96000 0.14000 0.87719 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.05330 10.04790 0.00540 0.05374 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.53720 7.53320 0.00400 0.05310 群益店頭市場基金 89.80000 88.37000 1.43000 1.61820 群益東方盛世基金 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 群益東協成長基金-人民幣 12.50550 12.52750 -0.02200 -0.17561 群益東協成長基金-美元 11.21610 11.23210 -0.01600 -0.14245 群益東協成長基金-新臺幣 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.14190 11.08970 0.05220 0.47071 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.54310 10.49290 0.05020 0.47842 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.98030 9.93100 0.04930 0.49643 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.36200 9.31810 0.04390 0.47113 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.86170 8.81960 0.04210 0.47735 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.38690 8.34550 0.04140 0.49608 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.32000 10.26900 0.05100 0.49664 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.16170 9.11870 0.04300 0.47156 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.01930 8.97640 0.04290 0.47792 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.36930 9.32300 0.04630 0.49662 群益長安基金 26.78000 26.62000 0.16000 0.60105 群益美國新創亮點基金N-美元 9.91800 9.79140 0.12660 1.29297 群益美國新創亮點基金-美元 15.00340 14.81190 0.19150 1.29288 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.52000 14.33000 0.19000 1.32589 群益真善美基金 15.77570 15.83820 -0.06250 -0.39462 群益馬拉松基金 112.00000 110.93000 1.07000 0.96457 群益深証中小板基金 13.42000 13.23000 0.19000 1.43613 群益創新科技基金 31.94000 31.83000 0.11000 0.34559 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.21370 9.02260 0.19110 2.11801 群益華夏盛世基金N-美元 8.66480 8.48230 0.18250 2.15154 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.04000 8.85000 0.19000 2.14689 群益華夏盛世基金-人民幣 10.03370 9.82570 0.20800 2.11690 群益華夏盛世基金-美元 9.55410 9.35280 0.20130 2.15230 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.79000 15.45000 0.34000 2.20065 群益奧斯卡基金 27.16000 26.98000 0.18000 0.66716 群益新興金鑽基金-美元 11.54190 11.37210 0.16980 1.49313 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.83000 8.70000 0.13000 1.49425 群益葛萊美基金 23.35000 23.03000 0.32000 1.38949 群益道瓊美國地產ETF基金 21.02000 20.71000 0.31000 1.49686 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.29000 8.39000 -0.10000 -1.19190 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.61000 12.32000 0.29000 2.35390 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.49820 10.45580 0.04240 0.40552 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.57560 10.52930 0.04630 0.43973 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.61100 10.56180 0.04920 0.46583 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.49810 10.45570 0.04240 0.40552 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.57560 10.52930 0.04630 0.43973 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.61100 10.56180 0.04920 0.46583 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.49810 10.45570 0.04240 0.40552 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.57570 10.52940 0.04630 0.43972 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.49810 10.45570 0.04240 0.40552 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.57560 10.52930 0.04630 0.43973 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.33030 12.24590 0.08440 0.68921 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.40110 11.31540 0.08570 0.75737 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.33140 11.25220 0.07920 0.70386 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.52830 8.46990 0.05840 0.68950 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.88520 8.81840 0.06680 0.75751 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.16000 8.10000 0.06000 0.74074 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.45180 8.39280 0.05900 0.70298 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.83090 9.75700 0.07390 0.75740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.00000 27.88000 0.12000 0.43042 德信中國精選成長基金 12.21000 11.98000 0.23000 1.91987 德信台灣主流中小基金 17.93000 17.83000 0.10000 0.56085 德信新興股票組合基金 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 德信萬保貨幣市場基金 11.96300 11.96280 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.81200 10.81100 0.00100 0.00925 德信數位時代基金 29.55000 29.31000 0.24000 0.81883 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.42230 10.40430 0.01800 0.17301 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.35850 10.34090 0.01760 0.17020 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69270 11.69250 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.80000 14.68000 0.12000 0.81744 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.81000 17.59000 0.22000 1.25071 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34840 10.34450 0.00390 0.03770 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.32360 15.31800 0.00560 0.03656 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.24250 8.23840 0.00410 0.04977 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12440 11.12290 0.00150 0.01349 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.83970 11.83160 0.00810 0.06846 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.68770 13.68110 0.00660 0.04824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.68000 16.55000 0.13000 0.78550 摩根中小基金 22.28000 22.16000 0.12000 0.54152 摩根中國A股基金 14.21000 13.91000 0.30000 2.15672 摩根中國A股基金(美元) 11.14000 10.90000 0.24000 2.20183 摩根中國亮點基金 13.06000 12.82000 0.24000 1.87207 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.25040 11.18230 0.06810 0.60900 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.30430 12.22530 0.07900 0.64620 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.56120 9.50500 0.05620 0.59127 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.93110 12.85290 0.07820 0.60842 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.71920 14.62480 0.09440 0.64548 摩根台灣金磚基金-累積型 19.03000 18.90000 0.13000 0.68783 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.03000 18.90000 0.13000 0.68783 摩根台灣增長基金 48.04000 47.63000 0.41000 0.86080 摩根平衡基金 27.21000 27.09000 0.12000 0.44297 摩根全球α基金 18.27000 18.09000 0.18000 0.99502 摩根全球平衡基金 15.40600 15.30810 0.09790 0.63953 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.39270 9.36330 0.02940 0.31399 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.40600 10.37210 0.03390 0.32684 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.87420 9.84360 0.03060 0.31086 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34790 11.31230 0.03560 0.31470 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.07630 10.04500 0.03130 0.31160 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.65760 10.61860 0.03900 0.36728 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.90950 13.85860 0.05090 0.36728 摩根亞洲基金 56.60000 56.02000 0.58000 1.03534 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42930 8.42980 -0.00050 -0.00593 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.87180 9.87190 -0.00010 -0.00101 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.76700 8.76790 -0.00090 -0.01026 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.60310 12.60390 -0.00080 -0.00635 摩根東方內需機會基金 17.93000 17.75000 0.18000 1.01408 摩根東方科技基金 31.39000 31.10000 0.29000 0.93248 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151 摩根金龍收成基金 21.50000 21.15000 0.35000 1.65485 摩根第一貨幣市場基金 15.11120 15.11100 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385 摩根新金磚五國基金 11.89000 11.67000 0.22000 1.88518 摩根新絲路基金 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393 摩根新興35基金 13.37000 13.21000 0.16000 1.21120 摩根新興日本基金 22.01000 21.97000 0.04000 0.18207 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.21640 7.21240 0.00400 0.05546 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.43450 9.42870 0.00580 0.06151 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29890 9.29390 0.00500 0.05380 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.83290 10.82680 0.00610 0.05634 摩根新興科技基金 51.78000 51.69000 0.09000 0.17411 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.56280 8.51690 0.04590 0.53893 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.24170 9.19300 0.04870 0.52975 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.74420 8.69890 0.04530 0.52076 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.05810 10.00390 0.05420 0.54179 摩根龍揚基金 32.11000 31.59000 0.52000 1.64609 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.70000 10.59000 0.11000 1.03872 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.49000 10.39000 0.10000 0.96246 摩根環球股票收益基金-累積型 11.44000 11.33000 0.11000 0.97087 摩根總收益組合基金-月配息型 9.22080 9.21440 0.00640 0.06946 摩根總收益組合基金-累積型 11.29940 11.29150 0.00790 0.06996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 19.88000 19.61000 0.27000 1.37685 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.59670 12.59660 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.13320 10.11950 0.01370 0.13538 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.38120 10.36890 0.01230 0.11862 聯邦中國龍基金 24.71000 24.60000 0.11000 0.44715 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.26850 12.24370 0.02480 0.20255 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.43280 11.41030 0.02250 0.19719 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.36620 10.34440 0.02180 0.21074 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34410 10.32320 0.02090 0.20246 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.69570 9.67660 0.01910 0.19738 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78500 8.76650 0.01850 0.21103 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.93320 9.84880 0.08440 0.85696 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.01490 9.92720 0.08770 0.88343 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.58960 9.51120 0.07840 0.82429 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.75970 9.67740 0.08230 0.85044 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.21550 9.14020 0.07530 0.82383 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.37690 9.29780 0.07910 0.85074 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.11220 11.03680 0.07540 0.68317 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.86070 10.78730 0.07340 0.68043 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06800 9.99770 0.07030 0.70316 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.38530 10.31480 0.07050 0.68348 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.13260 10.06410 0.06850 0.68064 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.39570 9.33000 0.06570 0.70418 聯邦金鑽平衡基金 22.20650 22.14250 0.06400 0.28904 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.28680 9.15650 0.13030 1.42303 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.61190 9.47470 0.13720 1.44807 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.25730 9.12740 0.12990 1.42319 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.58850 9.45150 0.13700 1.44951 聯邦貨幣市場基金 13.19740 13.19720 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.34000 12.28000 0.06000 0.48860 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.28470 16.25320 0.03150 0.19381 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.23850 12.12500 0.11350 0.93608 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.68460 11.57360 0.11100 0.95908 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.15750 11.05150 0.10600 0.95915 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.05920 12.04900 0.01020 0.08465 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.20390 11.19330 0.01060 0.09470 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49740 10.48860 0.00880 0.08390 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.56070 8.55270 0.00800 0.09354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.19000 33.99000 0.20000 0.58841 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.55000 17.24000 0.31000 1.79814 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.05000 17.73000 0.32000 1.80485 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.96000 11.75000 0.21000 1.78723 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.76000 12.72000 0.04000 0.31447 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.91000 14.85000 0.06000 0.40404 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.11000 15.09000 0.02000 0.13254 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.08000 19.93000 0.15000 0.75263 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.18000 18.05000 0.13000 0.72022 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.52000 12.43000 0.09000 0.72405 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.58000 14.48000 0.10000 0.69061 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