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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/03/12  108/03/11  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.00780    9.98860   0.01920    0.19222
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.00780    9.98860   0.01920    0.19222
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.05540   10.03840   0.01700    0.16935
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.05540   10.03840   0.01700    0.16935
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.29250   10.27230   0.02020    0.19665
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.10030   10.08040   0.01990    0.19741
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.20280   10.17680   0.02600    0.25548
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.09900   10.07330   0.02570    0.25513
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.44000   23.05000   0.39000    1.69197
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         26.34000   25.61000   0.73000    2.85045
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.51910    9.49980   0.01930    0.20316
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.94030    9.91990   0.02040    0.20565
中國信託台灣活力基金                                               14.05000   13.93000   0.12000    0.86145
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.27000    9.21000   0.06000    0.65147
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.73000    8.59000   0.14000    1.62980
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.40000    9.25000   0.15000    1.62162
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.98520    9.97630   0.00890    0.08921
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.11250    9.10430   0.00820    0.09007
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.34420   10.33730   0.00690    0.06675
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.40880    9.40250   0.00630    0.06700
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.64810   10.49080   0.15730    1.49941
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.13370    8.99880   0.13490    1.49909
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.21460   11.20140   0.01320    0.11784
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.91770    9.90600   0.01170    0.11811
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              40.78100   40.81660  -0.03560   -0.08722
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                41.14760   41.18530  -0.03770   -0.09154
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.25000   10.12000   0.13000    1.28458
中國信託智能運動基金-美元                                           9.93000    9.81000   0.12000    1.22324
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.62000    9.47000   0.15000    1.58395
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.46000    9.31000   0.15000    1.61117
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.01570   11.01550   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.72030    9.70080   0.01950    0.20101
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.12780    9.10950   0.01830    0.20089
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.92460    9.90560   0.01900    0.19181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.31430    9.29640   0.01790    0.19255
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.94000   10.84000   0.10000    0.92251
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.47000   10.37000   0.10000    0.96432
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.06000   10.96000   0.10000    0.91241
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.65000   10.55000   0.10000    0.94787
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元大2001基金                                                       58.61000   58.24000   0.37000    0.63530
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          41.23780   41.31940  -0.08160   -0.19749
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.19590   39.16120   0.03470    0.08861
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.64000   20.26000   0.38000    1.87562
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.60450   11.60220   0.00230    0.01982
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.95380   10.95200   0.00180    0.01644
元大上證50基金                                                     31.53000   31.34000   0.19000    0.60625
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.88000   11.40000   0.48000    4.21053
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.85000   10.40000   0.45000    4.32692
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.30000   13.22000   0.08000    0.60514
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.73300   12.66000   0.07300    0.57662
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.22900   17.12400   0.10500    0.61317
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.63700   10.50600   0.13100    1.24691
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.47800   10.35000   0.12800    1.23671
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.98000    2.94000   0.04000    1.36054
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.62000   13.46000   0.16000    1.18871
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.39160   47.38490   0.00670    0.01414
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.67700   10.67450   0.00250    0.02342
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.78960    9.78740   0.00220    0.02248
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.05920   10.05730   0.00190    0.01889
元大巴西指數基金                                                    7.02000    6.76800   0.25200    3.72340
元大巴菲特基金                                                     25.13000   24.95000   0.18000    0.72144
元大日經225基金                                                    27.07000   26.59000   0.48000    1.80519
元大台商收成基金                                                   20.92000   20.86000   0.06000    0.28763
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.37000   12.52000  -0.15000   -1.19808
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.71000   34.83000   0.88000    2.52656
元大台灣中型100基金                                                30.93000   30.75000   0.18000    0.58537
元大台灣加權股價指數基金                                           24.38400   24.15400   0.23000    0.95222
元大台灣卓越50基金                                                 77.17000   76.22000   0.95000    1.24639
元大台灣金融基金                                                   17.13000   16.97000   0.16000    0.94284
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.86000   29.68000   0.18000    0.60647
元大台灣高股息基金                                                 25.98000   25.94000   0.04000    0.15420
元大台灣電子科技基金                                               33.21000   32.84000   0.37000    1.12667
元大全球ETF成長組合基金                                            10.21000   10.11000   0.10000    0.98912
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.51000   14.42000   0.09000    0.62413
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.22000   21.63000   0.59000    2.72769
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.97000   12.90000   0.07000    0.54264
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.44000   12.37000   0.07000    0.56589
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.93600   11.87200   0.06400    0.53908
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.95000    8.89000   0.06000    0.67492
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.79000    6.74000   0.05000    0.74184
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.43000    8.35000   0.08000    0.95808
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.55000    6.49000   0.06000    0.92450
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.53900    8.46300   0.07600    0.89803
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.72000    9.63000   0.09000    0.93458
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.48000    8.40000   0.08000    0.95238
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.28000   13.14000   0.14000    1.06545
元大全球農業商機基金                                               16.37000   16.16000   0.21000    1.29950
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
元大印尼指數基金                                                    9.29300    9.26700   0.02600    0.28057
元大印度指數基金                                                    9.92600    9.74100   0.18500    1.89919
元大印度基金                                                       12.32000   12.17000   0.15000    1.23254
元大多多基金                                                       16.23000   16.13000   0.10000    0.61996
元大多福基金                                                       49.95000   49.87000   0.08000    0.16042
元大亞太成長基金                                                    8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.97560    8.95310   0.02250    0.25131
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.27330    7.25510   0.01820    0.25086
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.05400    9.03900   0.01500    0.16595
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.84600    9.86500  -0.01900   -0.19260
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.30830   10.27990   0.02840    0.27627
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.14570   10.14190   0.00380    0.03747
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.14580   10.14200   0.00380    0.03747
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.15520   10.14880   0.00640    0.06306
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.15510   10.14870   0.00640    0.06306
元大卓越基金                                                       42.37000   42.07000   0.30000    0.71310
元大店頭基金                                                        7.86000    7.84000   0.02000    0.25510
元大泛歐成長基金                                                    8.87000    8.78000   0.09000    1.02506
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.39340   10.39270   0.00070    0.00674
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.73820    9.73920  -0.00100   -0.01027
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.07930   32.08890  -0.00960   -0.02992
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.48330   38.63270  -0.14940   -0.38672
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.65220   18.57770   0.07450    0.40102
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.17560   19.33340  -0.15780   -0.81620
元大美國政府7至10年期債券基金                                      40.57550   40.61820  -0.04270   -0.10513
元大高科技基金                                                     18.24000   18.20000   0.04000    0.21978
元大得利貨幣市場基金                                               16.29880   16.29860   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.01360   12.01340   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
元大華夏中小基金                                                    7.29000    7.12000   0.17000    2.38764
元大新中國基金-人民幣                                               9.53000    9.30000   0.23000    2.47312
元大新中國基金-美元                                                 9.13100    8.91100   0.22000    2.46886
元大新中國基金-新台幣                                               9.11000    8.89000   0.22000    2.47469
元大新主流基金                                                     22.87000   22.68000   0.19000    0.83774
元大新東協平衡基金-美元                                             9.32400    9.32700  -0.00300   -0.03216
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.24370   10.20150   0.04220    0.41366
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.67760    9.64050   0.03710    0.38483
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.72050   10.67680   0.04370    0.40930
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.05180    9.01490   0.03690    0.40932
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.09030   10.08660   0.00370    0.03668
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.50430    9.50080   0.00350    0.03684
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.27180   10.26540   0.00640    0.06235
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.68190    9.67580   0.00610    0.06304
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.71860    9.71620   0.00240    0.02470
元大新興亞洲基金                                                   10.95000   10.83000   0.12000    1.10803
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.39180    9.35060   0.04120    0.44061
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.92090    8.88170   0.03920    0.44136
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.67350    9.62850   0.04500    0.46736
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.19520    9.15250   0.04270    0.46654
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.14110   15.14090   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.97000   34.90000   0.07000    0.20057
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
元大實質多重資產基金-美元                                           8.34200    8.37000  -0.02800   -0.33453
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.84000   13.92000  -0.08000   -0.57471
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.13000   14.96000   0.17000    1.13636
元大摩臺基金                                                       36.06000   35.63000   0.43000    1.20685
元大標普500基金                                                    26.02000   25.65000   0.37000    1.44250
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.04000   13.22000  -0.18000   -1.36157
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.42000   31.58000   0.84000    2.65991
元大標智滬深300基金                                                18.02000   17.91000   0.11000    0.61418
元大歐洲50基金                                                     23.73000   23.58000   0.15000    0.63613
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.36000    9.27210   0.08790    0.94801
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.25740   10.25600   0.00140    0.01365
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.02000   14.96000   0.06000    0.40107
日盛上選基金                                                       32.02000   31.63000   0.39000    1.23301
日盛小而美基金                                                     17.19000   17.09000   0.10000    0.58514
日盛中國內需動力基金                                                9.37000    9.24000   0.13000    1.40693
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.02720   12.01600   0.01120    0.09321
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.80350    9.79430   0.00920    0.09393
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.25660   12.24380   0.01280    0.10454
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.98400    9.97360   0.01040    0.10428
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.05040   11.03730   0.01310    0.11869
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.98480    8.97410   0.01070    0.11923
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.37000   10.19000   0.18000    1.76644
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.08000    9.90000   0.18000    1.81818
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.44000   10.25000   0.19000    1.85366
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.35000   10.25000   0.10000    0.97561
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.44000   10.34000   0.10000    0.96712
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.53000   10.42000   0.11000    1.05566
日盛日盛基金                                                       12.66000   12.56000   0.10000    0.79618
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
日盛全球抗暖化基金                                                 10.69000   10.57000   0.12000    1.13529
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.24680   10.22620   0.02060    0.20144
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.35140    9.33260   0.01880    0.20144
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.02190   10.00010   0.02180    0.21800
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.14700    9.12720   0.01980    0.21693
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.28000   10.16000   0.12000    1.18110
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.30000   10.18000   0.12000    1.17878
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.45920    2.45640   0.00280    0.11399
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65510    1.65320   0.00190    0.11493
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.37880    0.37830   0.00050    0.13217
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25560    0.25530   0.00030    0.11751
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.50700   12.48970   0.01730    0.13851
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.30660    8.29510   0.01150    0.13864
日盛亞洲機會基金                                                    6.71000    6.66000   0.05000    0.75075
日盛首選基金                                                       16.64000   16.57000   0.07000    0.42245
日盛高科技基金                                                     17.40000   17.28000   0.12000    0.69444
日盛貨幣市場基金                                                   14.80960   14.80940   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.46000   37.19000   0.27000    0.72600
日盛精選五虎基金                                                   34.83000   34.64000   0.19000    0.54850
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.52290   13.52270   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 30.04000   29.76000   0.28000    0.94086
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         11.20000   10.84000   0.36000    3.32103
台新MSCI中國基金                                                   20.68000   20.33000   0.35000    1.72159
台新大眾貨幣市場基金                                               14.19980   14.19960   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.35240   10.35010   0.00230    0.02222
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.67450   10.67530  -0.00080   -0.00749
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.27640   10.27460   0.00180    0.01752
台新中國通基金                                                     41.93000   41.87000   0.06000    0.14330
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.51170    0.49960   0.01210    2.42194
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.79300   15.41400   0.37900    2.45880
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31260    0.30570   0.00690    2.25711
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.67000    9.45000   0.22000    2.32804
台新主流基金                                                       22.97000   22.95000   0.02000    0.08715
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      21.61000   21.34000   0.27000    1.26523
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.70300    0.69430   0.00870    1.25306
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.66000   15.46000   0.20000    1.29366
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.50860    0.50230   0.00630    1.25423
台新台灣中小基金                                                   32.70000   32.65000   0.05000    0.15314
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.83990    9.75060   0.08930    0.91584
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.32930    9.25120   0.07810    0.84421
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.80000    8.72000   0.08000    0.91743
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.61260   10.52370   0.08890    0.84476
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.05000    9.96000   0.09000    0.90361
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.83380    9.79310   0.04070    0.41560
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.42000    9.38000   0.04000    0.42644
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.82870   10.78390   0.04480    0.41543
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
台新印度基金                                                       14.38000   14.16000   0.22000    1.55367
台新亞美短期債券基金                                               11.39830   11.38760   0.01070    0.09396
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.59500    8.57710   0.01790    0.20870
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28360    0.28310   0.00050    0.17662
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.30930   12.28370   0.02560    0.20841
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40070    0.40000   0.00070    0.17500
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.11600   11.11580   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 30.14170   30.01170   0.13000    0.43316
台新智慧生活基金-美元                                              10.19090   10.01440   0.17650    1.76246
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.50000   10.32000   0.18000    1.74419
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.32430    8.29010   0.03420    0.41254
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.52870    8.49140   0.03730    0.43927
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.22070    9.18270   0.03800    0.41382
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.45690    9.41550   0.04140    0.43970
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.05090   11.02060   0.03030    0.27494
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35240    0.35150   0.00090    0.25605
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.01750    7.99550   0.02200    0.27515
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26930    0.26870   0.00060    0.22330
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.44000    5.32000   0.12000    2.25564
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.25000   21.19000   0.06000    0.28315
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.27710   11.27480   0.00230    0.02040
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.28270   10.27380   0.00890    0.08663
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.14320    9.14410  -0.00090   -0.00984
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.60600   10.60710  -0.00110   -0.01037
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.90160    7.89730   0.00430    0.05445
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.22910    9.22420   0.00490    0.05312
永豐中小基金                                                       50.70000   50.46000   0.24000    0.47562
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.74350    1.74130   0.00220    0.12634
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.37960    2.37660   0.00300    0.12623
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.12160    8.10590   0.01570    0.19369
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.75440   10.73350   0.02090    0.19472
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.61000    4.53000   0.08000    1.76600
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.21000   20.82000   0.39000    1.87320
永豐主流品牌基金                                                   17.70000   17.55000   0.15000    0.85470
永豐永豐基金                                                       32.77000   32.63000   0.14000    0.42905
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.20490    9.23070  -0.02580   -0.27950
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.51750    9.54410  -0.02660   -0.27871
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.07920    9.10400  -0.02480   -0.27241
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.38890    9.41460  -0.02570   -0.27298
永豐亞洲民生消費基金                                               12.05000   11.94000   0.11000    0.92127
永豐南非幣2021保本基金                                             13.66920   13.66570   0.00350    0.02561
永豐高科技基金                                                     22.52000   22.39000   0.13000    0.58062
永豐貨幣市場基金                                                   13.91740   13.91730   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.07250    2.07150   0.00100    0.04827
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51210    2.51080   0.00130    0.05178
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.76960    7.76060   0.00900    0.11597
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.69380   10.68140   0.01240    0.11609
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05570    7.04210   0.01360    0.19312
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.12990   11.10850   0.02140    0.19265
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.05000    9.94000   0.11000    1.10664
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.11000    8.02000   0.09000    1.12219
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.66000   18.45000   0.21000    1.13821
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.16000   50.67000   0.49000    0.96704
永豐領航科技基金                                                   37.04000   36.81000   0.23000    0.62483
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.51000   11.53000  -0.02000   -0.17346
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.55000    9.45000   0.10000    1.05820
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
永豐趨勢平衡基金                                                   40.55000   40.41000   0.14000    0.34645
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.77950   11.77860   0.00090    0.00764
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.68540    9.67800   0.00740    0.07646
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.14640   10.13860   0.00780    0.07693
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.70820    9.70170   0.00650    0.06700
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.02570   10.01910   0.00660    0.06587
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.74010    9.73270   0.00740    0.07603
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.33000   10.32220   0.00780    0.07557
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.71770    9.71110   0.00660    0.06796
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.11810   10.11130   0.00680    0.06725
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.70000   10.54000   0.16000    1.51803
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.57000    9.43000   0.14000    1.48462
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.26000   10.11000   0.15000    1.48368
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.90000   13.67000   0.23000    1.68252
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.68000   18.37000   0.31000    1.68753
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.60000   18.29000   0.31000    1.69492
兆豐國際生命科學基金                                               15.50000   15.28000   0.22000    1.43979
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.15640   10.08150   0.07490    0.74294
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.40050   10.32520   0.07530    0.72928
兆豐國際全球基金                                                   30.55000   30.14000   0.41000    1.36032
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.40430   10.40360   0.00070    0.00673
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.09360   10.09450  -0.00090   -0.00892
兆豐國際國民基金                                                   21.79000   21.68000   0.11000    0.50738
兆豐國際第一基金                                                   12.81000   12.75000   0.06000    0.47059
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.37930   10.35360   0.02570    0.24822
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.06050    8.04050   0.02000    0.24874
兆豐國際萬全基金                                                   20.22000   20.15000   0.07000    0.34739
兆豐國際電子基金                                                   24.91000   24.83000   0.08000    0.32219
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.88000   20.68000   0.20000    0.96712
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.56000   16.74000  -0.18000   -1.07527
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.11000   33.10000   0.01000    0.03021
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.53490   12.53470   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.34440   10.31340   0.03100    0.30058
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.19910   10.16930   0.02980    0.29304
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.33130   10.30070   0.03060    0.29707
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.24520   10.21440   0.03080    0.30154
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.29280   10.26270   0.03010    0.29330
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.26600   10.23560   0.03040    0.29700
合庫台灣基金                                                       10.50000   10.40000   0.10000    0.96154
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.28060   11.25700   0.02360    0.20965
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.25360   12.22870   0.02490    0.20362
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.90930   10.88800   0.02130    0.19563
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.70140   11.67960   0.02180    0.18665
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.98890    7.97220   0.01670    0.20948
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.30660    9.28770   0.01890    0.20349
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.92890    8.91140   0.01750    0.19638
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.73510    8.71790   0.01720    0.19730
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.12050    9.10260   0.01790    0.19665
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.43000   10.36000   0.07000    0.67568
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.16000   11.09000   0.07000    0.63120
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.40000    9.34000   0.06000    0.64240
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.23000   10.17000   0.06000    0.58997
合庫全球新興市場基金                                                9.29000    9.16000   0.13000    1.41921
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.97000    8.92000   0.05000    0.56054
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
合庫貨幣市場基金                                                   10.15610   10.15590   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.65450    9.64040   0.01410    0.14626
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.88980    9.87510   0.01470    0.14886
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.16730   10.15080   0.01650    0.16255
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.68290   11.66440   0.01850    0.15860
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.46960   14.45680   0.01280    0.08854
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.58890    8.57630   0.01260    0.14692
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.35770    9.34360   0.01410    0.15091
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.76440    7.75180   0.01260    0.16254
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.60050    8.58690   0.01360    0.15838
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.25410   10.24200   0.01210    0.11814
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.93000   10.80000   0.13000    1.20370
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.97000   10.85000   0.12000    1.10599
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.10000   10.97000   0.13000    1.18505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.14540   11.14350   0.00190    0.01705
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.26180   10.25620   0.00560    0.05460
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.14050   10.13230   0.00820    0.08093
安聯中國東協基金                                                   15.49000   15.40000   0.09000    0.58442
安聯中國策略基金-美元                                              11.48000   11.23000   0.25000    2.22618
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.91000   14.58000   0.33000    2.26337
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.78000   13.56000   0.22000    1.62242
安聯中華新思路基金-美元                                            13.11000   12.89000   0.22000    1.70675
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.33000   12.12000   0.21000    1.73267
安聯台灣大壩基金                                                   28.60000   28.34000   0.26000    0.91743
安聯台灣科技基金                                                   46.29000   45.95000   0.34000    0.73993
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.52550   12.52530   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   31.52000   31.22000   0.30000    0.96092
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.33060   10.32120   0.00940    0.09107
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.25340   15.23990   0.01350    0.08858
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59840    9.59000   0.00840    0.08759
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.09000   10.98000   0.11000    1.00182
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.39000   11.27000   0.12000    1.06477
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.63690   12.62240   0.01450    0.11488
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.34560   10.33380   0.01180    0.11419
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.39010   12.37690   0.01320    0.10665
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.34470    9.33440   0.01030    0.11034
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.26080    9.25020   0.01060    0.11459
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.86760    8.85820   0.00940    0.10612
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.17000   11.11000   0.06000    0.54005
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.11000   11.05000   0.06000    0.54299
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.98000   10.93000   0.05000    0.45746
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.18000    9.13000   0.05000    0.54765
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.05480   12.04290   0.01190    0.09881
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.95600   10.94550   0.01050    0.09593
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.59570   10.58550   0.01020    0.09636
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.54110    8.53280   0.00830    0.09727
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.38740    8.37930   0.00810    0.09667
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.08520    8.07740   0.00780    0.09657
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.05270   10.04300   0.00970    0.09658
安聯全球人口趨勢基金                                               11.64000   11.48000   0.16000    1.39373
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.44000    9.23000   0.21000    2.27519
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.59000   34.79000   0.80000    2.29951
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.98000    7.87000   0.11000    1.39771
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.13310   12.13080   0.00230    0.01896
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.36850   10.36660   0.00190    0.01833
安聯全球新興市場基金                                               17.19000   17.02000   0.17000    0.99882
安聯全球農金趨勢基金                                                8.98000    8.89000   0.09000    1.01237
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.67000    8.54000   0.13000    1.52225
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.70000   10.60000   0.10000    0.94340
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.91000   10.82000   0.09000    0.83179
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.43000   10.34000   0.09000    0.87041
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.11000   10.02000   0.09000    0.89820
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.64000    9.55000   0.09000    0.94241
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59000    9.50000   0.09000    0.94737
安聯亞洲動態策略基金                                               21.81000   21.68000   0.13000    0.59963
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.35240   10.34870   0.00370    0.03575
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.99640    9.99280   0.00360    0.03603
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               87.08830   86.97200   0.11630    0.13372
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.97130   12.95440   0.01690    0.13046
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               66.65970   66.57120   0.08850    0.13294
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.82890    9.81610   0.01280    0.13040
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.66210    2.66060   0.00150    0.05638
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.84710   10.84030   0.00680    0.06273
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.22490    2.22380   0.00110    0.04946
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.90510    8.89950   0.00560    0.06292
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                  9.97450    9.93980   0.03470    0.34910
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                      9.97440    9.94140   0.03300    0.33195
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.18130   10.14800   0.03330    0.32814
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                            9.93260    9.89890   0.03370    0.34044
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.00990    9.97660   0.03330    0.33378
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                  9.97420    9.93950   0.03470    0.34911
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                      9.97360    9.94070   0.03290    0.33096
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.18130   10.14800   0.03330    0.32814
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                            9.93050    9.89810   0.03240    0.32734
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.00930    9.97610   0.03320    0.33280
宏利台灣動力基金                                                   28.35000   28.21000   0.14000    0.49628
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.90370    9.83800   0.06570    0.66782
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.73330    9.66650   0.06680    0.69105
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.59430    7.54390   0.05040    0.66809
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.56260    7.51140   0.05120    0.68163
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.87000   10.78000   0.09000    0.83488
宏利全球債券組合基金                                               13.22150   13.21760   0.00390    0.02951
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.87860    2.87630   0.00230    0.07996
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.02690   12.01770   0.00920    0.07655
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.75920    8.75260   0.00660    0.07541
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42680    2.42500   0.00180    0.07423
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.14700   11.13610   0.01090    0.09788
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.32740    3.31950   0.00790    0.23799
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53220    0.53090   0.00130    0.24487
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.22000   15.19000   0.03000    0.19750
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.93820   11.92470   0.01350    0.11321
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.57660   10.56680   0.00980    0.09274
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.17860   10.16670   0.01190    0.11705
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.69070    8.68050   0.01020    0.11750
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.32070    8.31130   0.00940    0.11310
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.19080    8.18120   0.00960    0.11734
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.15270    8.14370   0.00900    0.11051
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.86930    2.85780   0.01150    0.40241
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41610    0.41450   0.00160    0.38601
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.55850   12.50810   0.05040    0.40294
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.94920    0.94540   0.00380    0.40195
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.36280    7.33320   0.02960    0.40364
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04440    2.03620   0.00820    0.40271
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29490    0.29370   0.00120    0.40858
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.98420    8.94820   0.03600    0.40232
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32720    0.32590   0.00130    0.39890
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.66930   13.66920   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.51000    2.48000   0.03000    1.20968
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.33000   11.21000   0.12000    1.07047
宏利臺灣股息收益基金                                               24.04000   23.96000   0.08000    0.33389
宏利澳幣保本基金                                                   12.43580   12.42970   0.00610    0.04908
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.84000   10.79000   0.05000    0.46339
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.69000    9.64000   0.05000    0.51867
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.80000   11.74000   0.06000    0.51107
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.05310   10.03350   0.01960    0.19535
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.51450    9.49810   0.01640    0.17267
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.97180    8.95400   0.01780    0.19879
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.07600   11.05390   0.02210    0.19993
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.17000    9.12000   0.05000    0.54825
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.49000    9.41000   0.08000    0.85016
貝萊德新台幣基金                                                   12.95490   12.95470   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     25.47000   25.25000   0.22000    0.87129
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42710   11.42590   0.00120    0.01050
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.23390   10.23690  -0.00300   -0.02931
保德信大中華基金-人民幣                                             9.78000    9.62000   0.16000    1.66320
保德信大中華基金-美元                                               9.86000    9.71000   0.15000    1.54480
保德信大中華基金-新台幣                                            29.39000   28.93000   0.46000    1.59004
保德信中小型股基金                                                 45.67000   45.17000   0.50000    1.10693
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.39000    9.02000   0.37000    4.10200
保德信中國中小基金-美元                                             9.24000    8.88000   0.36000    4.05405
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.93000    8.59000   0.34000    3.95809
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.66080    9.59230   0.06850    0.71411
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.71040    9.64090   0.06950    0.72089
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.76990    9.70050   0.06940    0.71543
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.70680   10.63070   0.07610    0.71585
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.75000    9.60000   0.15000    1.56250
保德信中國品牌基金-美元                                             9.66000    9.51000   0.15000    1.57729
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.44000   10.28000   0.16000    1.55642
保德信台商全方位基金                                               34.42000   33.99000   0.43000    1.26508
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.22000   26.95000   0.27000    1.00186
保德信全球消費商機基金                                             18.10000   17.87000   0.23000    1.28707
保德信全球基礎建設基金                                             12.87000   12.77000   0.10000    0.78309
保德信全球資源基金                                                  7.45000    7.36000   0.09000    1.22283
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.08000    9.99000   0.09000    0.90090
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.50000   33.18000   0.32000    0.96444
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.45580   10.43310   0.02270    0.21758
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.58180   10.55880   0.02300    0.21783
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.45240   10.42690   0.02550    0.24456
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.57830   10.55250   0.02580    0.24449
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.51810    9.47220   0.04590    0.48458
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.51900   10.46830   0.05070    0.48432
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.05700    9.01100   0.04600    0.51049
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.99410    9.94340   0.05070    0.50989
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.01270    7.99640   0.01630    0.20384
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.90200   10.87990   0.02210    0.20313
保德信亞太基金                                                     20.53000   20.34000   0.19000    0.93412
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.54980    8.54380   0.00600    0.07023
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.61520   11.60700   0.00820    0.07065
保德信店頭市場基金                                                 32.59000   32.25000   0.34000    1.05426
保德信拉丁美洲基金                                                  7.42000    7.24000   0.18000    2.48619
保德信金平衡基金                                                   29.18000   29.01000   0.17000    0.58600
保德信金滿意基金                                                   41.45000   41.17000   0.28000    0.68011
保德信科技島基金                                                   25.61000   25.52000   0.09000    0.35266
保德信高成長基金                                                   91.17000   90.07000   1.10000    1.22127
保德信第一基金                                                     24.67000   24.44000   0.23000    0.94108
保德信貨幣市場基金                                                 15.81100   15.81080   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.43680   10.36150   0.07530    0.72673
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.63480   10.55530   0.07950    0.75318
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.69440   10.63200   0.06240    0.58691
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.20340   10.14130   0.06210    0.61235
保德信新世紀基金                                                    9.93000    9.84000   0.09000    0.91463
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.00430    7.99700   0.00730    0.09128
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.15550   11.14530   0.01020    0.09152
保德信新興趨勢組合基金                                             10.98000   10.77000   0.21000    1.94986
保德信瑞騰基金                                                     15.58650   15.58620   0.00030    0.00192
保德信歐洲組合基金                                                  9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.85830    9.83940   0.01890    0.19208
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.25750   10.23830   0.01920    0.18753
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.77800    9.75610   0.02190    0.22447
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.99710    9.97580   0.02130    0.21352
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.88320    9.86900   0.01420    0.14388
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.15770   10.14310   0.01460    0.14394
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.78980    9.77580   0.01400    0.14321
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.00120    9.98690   0.01430    0.14319
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.25540   10.23800   0.01740    0.16996
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.22490   10.19760   0.02730    0.26771
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35470   10.32800   0.02670    0.25852
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.11940   10.09440   0.02500    0.24766
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.23650   10.21080   0.02570    0.25169
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.07850   10.05470   0.02380    0.23671
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36630   10.34170   0.02460    0.23787
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.96900    9.94600   0.02300    0.23125
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.16820   10.14490   0.02330    0.22967
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.93540    9.90590   0.02950    0.29780
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.76280    9.73430   0.02850    0.29278
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.22220   10.19110   0.03110    0.30517
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34780   10.31630   0.03150    0.30534
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.37980   10.34910   0.03070    0.29664
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.65930   10.62720   0.03210    0.30206
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.20130   10.17110   0.03020    0.29692
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.30570   10.27520   0.03050    0.29683
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.08430   10.06380   0.02050    0.20370
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.14540   10.12520   0.02020    0.19950
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.12740   10.10470   0.02270    0.22465
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型              9.95380    9.92270   0.03110    0.31342
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型              9.95540    9.92470   0.03070    0.30933
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.14720   10.12310   0.02410    0.23807
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.15380   10.12600   0.02780    0.27454
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.91500    9.88460   0.03040    0.30755
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型                9.91450    9.88420   0.03030    0.30655
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95320    1.95200   0.00120    0.06148
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.75260    2.75070   0.00190    0.06907
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29670    0.29660   0.00010    0.03372
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45290    0.45260   0.00030    0.06628
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.44240    8.43410   0.00830    0.09841
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.12570   12.11340   0.01230    0.10154
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.52880    9.52420   0.00460    0.04830
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.94660   11.94120   0.00540    0.04522
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.69540    8.69120   0.00420    0.04832
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.95170   10.94640   0.00530    0.04842
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.50610   10.48030   0.02580    0.24618
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36160   10.33380   0.02780    0.26902
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.34000   18.23000   0.11000    0.60340
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4220.77000 4194.32000  26.45000    0.63061
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.22890   10.21800   0.01090    0.10667
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.96110   10.94930   0.01180    0.10777
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.10960   10.09540   0.01420    0.14066
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.85420    9.83640   0.01780    0.18096
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.31880   10.30010   0.01870    0.18155
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.82430    9.80260   0.02170    0.22137
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.10280   10.08190   0.02090    0.20730
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.10430   10.05490   0.04940    0.49130
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.05100    6.01970   0.03130    0.51996
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.82820   10.77210   0.05610    0.52079
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.78640   10.68150   0.10490    0.98207
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.84750   11.73390   0.11360    0.96814
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.03550   10.93040   0.10510    0.96154
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.40110    9.30970   0.09140    0.98177
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.78160    9.68780   0.09380    0.96823
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.62700    9.53530   0.09170    0.96169
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.78740   10.68250   0.10490    0.98198
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.31480   11.20640   0.10840    0.96730
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.27610   11.16870   0.10740    0.96162
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.96000    6.87000   0.09000    1.31004
柏瑞巨人基金                                                       12.02000   11.91000   0.11000    0.92359
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.68090   13.68070   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.92000   15.72000   0.20000    1.27226
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.74840   13.71510   0.03330    0.24280
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.15480   12.12650   0.02830    0.23337
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.73650   12.70690   0.02960    0.23294
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.55990    8.53910   0.02080    0.24359
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.66950    6.65330   0.01620    0.24349
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.58940    8.56940   0.02000    0.23339
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.37530    8.36350   0.01180    0.14109
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.59930   10.57460   0.02470    0.23358
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.26930    8.25300   0.01630    0.19750
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.33520   12.30640   0.02880    0.23402
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.91080   11.88190   0.02890    0.24323
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.46440   12.44680   0.01760    0.14140
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.59430   11.56730   0.02700    0.23342
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.83990    8.81850   0.02140    0.24267
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.59950    9.57710   0.02240    0.23389
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.57170    9.55810   0.01360    0.14229
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.42480    9.40290   0.02190    0.23291
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.30520    9.28690   0.01830    0.19705
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.33390   10.32920   0.00470    0.04550
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.24650   10.24340   0.00310    0.03026
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.10640   10.10310   0.00330    0.03266
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.17400   10.17290   0.00110    0.01081
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.72800    9.72360   0.00440    0.04525
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.48130    9.47840   0.00290    0.03060
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.42670   10.44170  -0.01500   -0.14365
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.50240    9.49930   0.00310    0.03263
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.57140    9.57030   0.00110    0.01149
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.31460   10.30990   0.00470    0.04559
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.24660   10.24350   0.00310    0.03026
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.10660   10.10330   0.00330    0.03266
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.17420   10.17300   0.00120    0.01180
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.72770    9.72330   0.00440    0.04525
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.48140    9.47850   0.00290    0.03060
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.59720   10.61250  -0.01530   -0.14417
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.50230    9.49920   0.00310    0.03263
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.57170    9.57060   0.00110    0.01149
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.09510   11.09150   0.00360    0.03246
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.39680   12.39400   0.00280    0.02259
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.76200   11.75910   0.00290    0.02466
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.04160    9.03870   0.00290    0.03208
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.72060    9.71840   0.00220    0.02264
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.64360    9.64120   0.00240    0.02489
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.79630   10.79280   0.00350    0.03243
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.54310   11.54050   0.00260    0.02253
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.36290   11.36000   0.00290    0.02553
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.04190    9.03890   0.00300    0.03319
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.72100    9.71880   0.00220    0.02264
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.64410    9.64170   0.00240    0.02489
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.10000   13.02000   0.08000    0.61444
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.90000   13.81000   0.09000    0.65170
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.13000    9.07000   0.06000    0.66152
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.49000    8.44000   0.05000    0.59242
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.28000    9.22000   0.06000    0.65076
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.21000   11.13000   0.08000    0.71878
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.12000   11.05000   0.07000    0.63348
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.42000   11.34000   0.08000    0.70547
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.20000   13.16000   0.04000    0.30395
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.46000   13.41000   0.05000    0.37286
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.38000   10.09000   0.29000    2.87413
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.58450   11.58700  -0.00250   -0.02158
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.43950    7.44110  -0.00160   -0.02150
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.78000   10.80000  -0.02000   -0.18519
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.70760   11.69280   0.01480    0.12657
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.41430   11.40160   0.01270    0.11139
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.48900   10.47690   0.01210    0.11549
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.31460    8.30410   0.01050    0.12644
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.34410    9.33360   0.01050    0.11250
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.40170    9.39090   0.01080    0.11500
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.98010   10.96780   0.01230    0.11215
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.28110   10.26810   0.01300    0.12661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.47140   10.45940   0.01200    0.11473
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.67900    9.66810   0.01090    0.11274
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.98380    8.97240   0.01140    0.12706
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.92150    8.92020   0.00130    0.01457
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.42700    9.41610   0.01090    0.11576
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.20310   12.16270   0.04040    0.33216
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.69040   11.65370   0.03670    0.31492
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.08450   11.04920   0.03530    0.31948
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.00090    6.97770   0.02320    0.33249
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73080    8.70340   0.02740    0.31482
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38160    9.35160   0.03000    0.32080
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.49020   10.45540   0.03480    0.33284
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.10210   11.06670   0.03540    0.31988
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.45340    9.42370   0.02970    0.31516
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.93100    8.90140   0.02960    0.33253
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.58190    9.55130   0.03060    0.32038
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.53940   11.54160  -0.00220   -0.01906
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.20950   12.21280  -0.00330   -0.02702
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.17360   11.17650  -0.00290   -0.02595
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.14790    9.14960  -0.00170   -0.01858
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.71270    9.71530  -0.00260   -0.02676
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.73110    9.73360  -0.00250   -0.02568
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.50810   11.51120  -0.00310   -0.02693
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.29560   10.29750  -0.00190   -0.01845
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.64710   10.64980  -0.00270   -0.02535
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.64300    9.64480  -0.00180   -0.01866
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.30640    9.30810  -0.00170   -0.01826
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.94150    9.94420  -0.00270   -0.02715
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.48400    9.48650  -0.00250   -0.02635
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.12000   17.94000   0.18000    1.00334
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.97000   16.72000   0.25000    1.49522
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.93940   12.91340   0.02600    0.20134
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.37280   10.27730   0.09550    0.92923
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.37100   11.26790   0.10310    0.91499
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.17820   12.09830   0.07990    0.66042
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.90860   10.80950   0.09910    0.91679
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.16680    9.08240   0.08440    0.92927
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.71590    9.62790   0.08800    0.91401
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.61760    9.55450   0.06310    0.66042
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.67670    9.58880   0.08790    0.91669
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.30140    9.21590   0.08550    0.92774
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.51750    9.43130   0.08620    0.91398
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.45290   11.37770   0.07520    0.66094
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.61940    9.53200   0.08740    0.91691
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.68000   12.76000  -0.08000   -0.62696
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        28.59000   28.27000   0.32000    1.13194
國泰大中華基金                                                     18.32000   18.26000   0.06000    0.32859
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.54000   14.49000   0.05000    0.34507
國泰中小成長基金-台幣級別                                          41.03000   40.81000   0.22000    0.53908
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.03640    3.96790   0.06850    1.72635
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.53000   18.22000   0.31000    1.70143
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.69830    0.68660   0.01170    1.70405
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.65500    0.64410   0.01090    1.69228
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.22490    2.22260   0.00230    0.10348
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.96930    9.95990   0.00940    0.09438
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.16920    8.16150   0.00770    0.09435
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.32600    0.32570   0.00030    0.09211
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.70320   11.70050   0.00270    0.02308
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.73380    1.73390  -0.00010   -0.00577
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.44500   10.44370   0.00130    0.01245
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.34360    0.34360   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.27450    4.20050   0.07400    1.76170
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.62000   19.28000   0.34000    1.76349
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.62940    0.61870   0.01070    1.72943
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.22300    3.14190   0.08110    2.58124
國泰中港台基金台幣級別                                             14.80000   14.43000   0.37000    2.56410
國泰中港台基金美元級別                                              0.48050    0.46850   0.01200    2.56137
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.48000   26.01000   0.47000    1.80700
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.66000   12.88000  -0.22000   -1.70807
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.16000   31.12000   1.04000    3.34190
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.54820   10.53180   0.01640    0.15572
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.13090   10.11510   0.01580    0.15620
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.15740   10.14160   0.01580    0.15579
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.34090    0.34050   0.00040    0.11747
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32730    0.32680   0.00050    0.15300
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32800    0.32750   0.00050    0.15267
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.43980   12.43960   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.37740    2.35050   0.02690    1.14444
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.93000   10.81000   0.12000    1.11008
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35340    0.34950   0.00390    1.11588
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50240    0.49860   0.00380    0.76213
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.38000   13.30000   0.08000    0.60150
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.46020    0.45740   0.00280    0.61216
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.26000    5.20000   0.06000    1.15385
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16750    0.16580   0.00170    1.02533
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40320    0.40040   0.00280    0.69930
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36000    0.35750   0.00250    0.69930
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42940    0.42640   0.00300    0.70356
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.73000   10.65000   0.08000    0.75117
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.43000    9.37000   0.06000    0.64034
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51560    0.51370   0.00190    0.36987
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.99000   20.71000   0.28000    1.35200
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.38000   21.19000   0.19000    0.89665
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.40850    2.40090   0.00760    0.31655
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.06920   11.03510   0.03410    0.30901
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.66860    9.63890   0.02970    0.30813
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.35900    0.35790   0.00110    0.30735
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31360    0.31270   0.00090    0.28782
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50700    0.50720  -0.00020   -0.03943
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.50000   11.43000   0.07000    0.61242
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38440    0.38200   0.00240    0.62827
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.35000   18.17000   0.18000    0.99064
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.59360    0.58790   0.00570    0.96955
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.08000   17.91000   0.17000    0.94919
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.83960    0.83440   0.00520    0.62320
國泰科技生化基金                                                   31.40000   31.34000   0.06000    0.19145
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.87000   27.64000   0.23000    0.83213
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.96000   13.04000  -0.08000   -0.61350
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    40.10410   40.23640  -0.13230   -0.32881
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.06350   18.98510   0.07840    0.41296
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.52710   19.68680  -0.15970   -0.81120
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.07840   40.07610   0.00230    0.00574
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.93570   41.77160   0.16410    0.39285
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.39780   43.28980   0.10800    0.24948
國泰紐幣2021保本基金                                               12.55320   12.53790   0.01530    0.12203
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.88440   12.86740   0.01700    0.13212
國泰紐幣保本基金                                                   12.64640   12.64110   0.00530    0.04193
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.58000   21.47000   0.11000    0.51234
國泰國泰基金台幣級別                                               21.58000   21.47000   0.11000    0.51234
國泰富時中國A50基金                                                20.33000   20.25000   0.08000    0.39506
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   42.55730   42.60230  -0.04500   -0.10563
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33620    0.33560   0.00060    0.17878
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48500    0.48570  -0.00070   -0.14412
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.86000   10.83270   0.02730    0.25201
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.51120    7.49230   0.01890    0.25226
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.36760    0.36680   0.00080    0.21810
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24300    0.24250   0.00050    0.20619
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.31150    2.28240   0.02910    1.27497
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.57180   10.43900   0.13280    1.27215
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.34100    0.33680   0.00420    1.24703
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.80090   42.78030   0.02060    0.04815
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            22.00000   21.78000   0.22000    1.01010
國泰新興市場基金台幣級別                                           12.08000   11.91000   0.17000    1.42737
國泰新興市場基金美元級別                                            0.39090    0.38560   0.00530    1.37448
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28960    2.28340   0.00620    0.27152
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44760    1.44360   0.00400    0.27709
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.35080    0.35000   0.00080    0.22857
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.34520    0.34440   0.00080    0.23229
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22400    0.22350   0.00050    0.22371
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.66860   10.64230   0.02630    0.24713
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.61800    6.60170   0.01630    0.24691
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       40.28410   40.37420  -0.09010   -0.22316
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           40.27570   40.32010  -0.04440   -0.11012
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               40.22940   40.22160   0.00780    0.01939
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.01000   14.18000  -0.17000   -1.19887
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.12000   32.35000   0.77000    2.38022
國泰價值卓越基金                                                   13.57000   13.52000   0.05000    0.36982
國泰標普北美科技ETF基金                                            21.74000   21.27000   0.47000    2.20969
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.57000    9.50000   0.07000    0.73684
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32550    0.32300   0.00250    0.77399
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.34890   40.33060   0.01830    0.04537
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.20000   20.85000   0.35000    1.67866
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.54000   19.26000   0.28000    1.45379
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.31000   17.08000   0.23000    1.34660
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.20250   12.19620   0.00630    0.05166
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.40340    0.40320   0.00020    0.04960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.37540   10.36540   0.01000    0.09647
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.25460   10.24910   0.00550    0.05366
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.25670   10.24770   0.00900    0.08782
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.35590   10.34580   0.01010    0.09762
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.25780   10.25230   0.00550    0.05365
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.24260   10.23410   0.00850    0.08306
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35900   11.35710   0.00190    0.01673
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19740   10.18970   0.00770    0.07557
第一金大中華基金                                                   24.50000   24.35000   0.15000    0.61602
第一金小型精選基金                                                 30.62000   30.57000   0.05000    0.16356
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.63000   12.41000   0.22000    1.77276
第一金中國世紀基金-美元                                             8.05720    7.91890   0.13830    1.74645
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.05780    7.91950   0.13830    1.74632
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.50000    9.33000   0.17000    1.82208
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.49000    9.33000   0.16000    1.71490
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.64240    9.64060   0.00180    0.01867
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37620    8.37520   0.00100    0.01194
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.99990   10.99790   0.00200    0.01819
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.70190    9.70080   0.00110    0.01134
第一金中概平衡基金                                                 25.01000   24.87000   0.14000    0.56293
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.29400   15.29370   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.32800  178.32500   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.33660   14.10820   0.22840    1.61892
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.33680   14.10840   0.22840    1.61889
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            13.80000   13.57000   0.23000    1.69492
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          13.80000   13.58000   0.22000    1.62003
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.25230   10.14180   0.11050    1.08955
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.25230   10.14180   0.11050    1.08955
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.26000   10.15000   0.11000    1.08374
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.26000   10.15000   0.11000    1.08374
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.73120    9.59710   0.13410    1.39730
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.73120    9.59710   0.13410    1.39730
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.93000    9.79000   0.14000    1.43003
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.93000    9.79000   0.14000    1.43003
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.25650   13.05330   0.20320    1.55669
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.27370   13.07030   0.20340    1.55620
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.54000   12.34000   0.20000    1.62075
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.56000   12.37000   0.19000    1.53597
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.65180    9.60020   0.05160    0.53749
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.65140    9.59980   0.05160    0.53751
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.27160    9.22070   0.05090    0.55202
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.29520    9.24420   0.05100    0.55170
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.36910   10.31370   0.05540    0.53715
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.98490    9.93020   0.05470    0.55084
第一金全球大趨勢基金                                               23.31000   22.94000   0.37000    1.61290
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.81510    8.77900   0.03610    0.41121
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.17970    6.15430   0.02540    0.41272
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.87780    9.82040   0.05740    0.58450
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.87950    9.82220   0.05730    0.58337
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.55980   10.49810   0.06170    0.58773
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.56150   10.50030   0.06120    0.58284
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.41710    8.36690   0.05020    0.59998
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.18360   10.12280   0.06080    0.60062
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.18950    9.17730   0.01220    0.13294
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.18840    9.17630   0.01210    0.13186
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.65060    7.64110   0.00950    0.12433
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.64690    7.63760   0.00930    0.12177
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.43930    8.42810   0.01120    0.13289
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.43980    8.42870   0.01110    0.13169
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.14870   11.13390   0.01480    0.13293
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.14960   11.13480   0.01480    0.13292
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.94310    9.93080   0.01230    0.12386
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.62200   14.60270   0.01930    0.13217
第一金亞洲科技基金                                                 17.39000   17.30000   0.09000    0.52023
第一金亞洲新興市場基金                                             12.83000   12.77000   0.06000    0.46985
第一金店頭市場基金                                                  8.11000    8.05000   0.06000    0.74534
第一金創新趨勢基金                                                 20.83000   20.72000   0.11000    0.53089
第一金電子基金                                                     30.61000   30.47000   0.14000    0.45947
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.10000   17.88000   0.22000    1.23043
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.34000   19.58000  -0.24000   -1.22574
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.14000   19.55000   0.59000    3.01790
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.09000    7.88000   0.21000    2.66497
統一大中華中小基金(美元)                                            7.57000    7.37000   0.20000    2.71370
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.21000   10.91000   0.30000    2.74977
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
統一大滿貫基金-A類型                                               32.17000   32.08000   0.09000    0.28055
統一大滿貫基金-I類型                                               32.17000   32.08000   0.09000    0.28055
統一大龍印基金                                                     14.02000   13.85000   0.17000    1.22744
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.30000    9.03000   0.27000    2.99003
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.71000    8.45000   0.26000    3.07692
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.92000    9.62000   0.30000    3.11850
統一中小基金                                                       23.97000   23.61000   0.36000    1.52478
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.68010    9.66850   0.01160    0.11998
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.20760    9.19240   0.01520    0.16535
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91330    8.89760   0.01570    0.17645
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.88960   11.87530   0.01430    0.12042
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.25500   11.23650   0.01850    0.16464
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.86650   10.84730   0.01920    0.17700
統一台灣動力基金                                                   16.98000   16.78000   0.20000    1.19190
統一全天候基金-A類型                                              107.77000  106.91000   0.86000    0.80441
統一全天候基金-I類型                                              108.13000  107.27000   0.86000    0.80172
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.85700    7.80560   0.05140    0.65850
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.75010    7.69610   0.05400    0.70165
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.74630    7.69030   0.05600    0.72819
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.34410    8.28960   0.05450    0.65745
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.23800    8.18060   0.05740    0.70166
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.22700    8.16750   0.05950    0.72850
統一全球債券組合基金                                               12.05700   12.03690   0.02010    0.16699
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.85000   14.61000   0.24000    1.64271
統一全球新科技基金(美元)                                           14.29000   14.05000   0.24000    1.70819
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.73000   13.49000   0.24000    1.77910
統一亞太基金                                                       24.02000   23.79000   0.23000    0.96679
統一亞洲大金磚基金                                                 11.97000   11.83000   0.14000    1.18343
統一奔騰基金                                                       56.02000   55.45000   0.57000    1.02795
統一強棒貨幣市場基金                                               16.70300   16.70280   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.94000    9.76000   0.18000    1.84426
統一強漢基金(美元)                                                  9.16000    8.99000   0.17000    1.89099
統一強漢基金(新台幣)                                               24.13000   23.67000   0.46000    1.94339
統一統信基金                                                       28.62000   28.40000   0.22000    0.77465
統一黑馬基金                                                       56.15000   55.65000   0.50000    0.89847
統一新亞洲科技能源基金                                             15.74000   15.59000   0.15000    0.96216
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.87100    7.85620   0.01480    0.18839
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.29810   10.27870   0.01940    0.18874
統一經建基金                                                       45.45000   45.08000   0.37000    0.82076
統一龍馬基金                                                       63.51000   63.17000   0.34000    0.53823
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.92000   17.74000   0.18000    1.01466
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              43.64000   43.43000   0.21000    0.48354
野村中國機會基金                                                   13.37000   13.15000   0.22000    1.67300
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.00320   10.01150  -0.00830   -0.08290
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.00230   10.00470  -0.00240   -0.02399
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.01700   10.01800  -0.00100   -0.00998
野村巴西基金                                                        6.72000    6.51000   0.21000    3.22581
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.01000   10.96000   0.05000    0.45620
野村台灣高股息基金                                                 23.77000   23.77000   0.00000    0.00000
野村台灣運籌基金                                                   34.23000   33.97000   0.26000    0.76538
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.65660    9.66120  -0.00460   -0.04761
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.62410    9.62110   0.00300    0.03118
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.67060    9.66890   0.00170    0.01758
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.08730   10.09210  -0.00480   -0.04756
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.95920    9.95610   0.00310    0.03114
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.81380    9.81220   0.00160    0.01631
野村平衡基金                                                       18.44000   18.32000   0.12000    0.65502
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.45000    9.37000   0.08000    0.85379
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.61000    9.53000   0.08000    0.83945
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.88000   13.76000   0.12000    0.87209
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.22000   11.13000   0.09000    0.80863
野村全球生技醫療基金                                               16.84000   16.60000   0.24000    1.44578
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.07080   10.08390  -0.01310   -0.12991
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.04390   10.04840  -0.00450   -0.04478
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.97140    9.97540  -0.00400   -0.04010
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.25200   10.26530  -0.01330   -0.12956
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.19560   10.20020  -0.00460   -0.04510
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.12340   10.12740  -0.00400   -0.03950
野村全球品牌基金                                                   26.92000   26.69000   0.23000    0.86175
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.29000   10.19000   0.10000    0.98135
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.59000   12.47000   0.12000    0.96231
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.56000   10.47000   0.09000    0.85960
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.05000   18.86000   0.19000    1.00742
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.84000   11.73000   0.11000    0.93777
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.58750   10.58900  -0.00150   -0.01417
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.65020   10.64480   0.00540    0.05073
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.46900   10.46420   0.00480    0.04587
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.86800    8.84480   0.02320    0.26230
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.65860    8.62870   0.02990    0.34652
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.23790    8.20900   0.02890    0.35205
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.99450   10.96580   0.02870    0.26172
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.46520   10.42900   0.03620    0.34711
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.03830   10.00320   0.03510    0.35089
野村成長基金                                                       28.40000   28.12000   0.28000    0.99573
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.37380    8.34380   0.03000    0.35955
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.39440    8.35870   0.03570    0.42710
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.57190    8.53390   0.03800    0.44528
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.34120    9.30780   0.03340    0.35884
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.23180    9.19260   0.03920    0.42643
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.41920    9.37750   0.04170    0.44468
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.54000    8.46000   0.08000    0.94563
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.35000   12.24000   0.11000    0.89869
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.39230    9.39650  -0.00420   -0.04470
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.45260    9.44900   0.00360    0.03810
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.55510    9.55020   0.00490    0.05131
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.33600   10.34070  -0.00470   -0.04545
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.23550   10.23170   0.00380    0.03714
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.34900   10.34370   0.00530    0.05124
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.49030    8.48470   0.00560    0.06600
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.07520    9.07640  -0.00120   -0.01322
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.96460    8.95880   0.00580    0.06474
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.44530   13.43650   0.00880    0.06549
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.54710   12.54880  -0.00170   -0.01355
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.19190   10.18540   0.00650    0.06382
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.29680   10.30200  -0.00520   -0.05048
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.29800   10.29540   0.00260    0.02525
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.27530   10.27410   0.00120    0.01168
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.37720   10.38250  -0.00530   -0.05105
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.36730   10.36470   0.00260    0.02509
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.32850   10.32740   0.00110    0.01065
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.20520   10.20880  -0.00360   -0.03526
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.18190   10.17750   0.00440    0.04323
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.22400   10.21700   0.00700    0.06851
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.95670    9.93830   0.01840    0.18514
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.83850    9.82820   0.01030    0.10480
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.49660    9.47930   0.01730    0.18250
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.99390    8.97790   0.01600    0.17822
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.17770   11.15770   0.02000    0.17925
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.99950    9.96340   0.03610    0.36233
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.10540   11.07550   0.02990    0.26997
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.56230   10.52500   0.03730    0.35439
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.32840   10.29120   0.03720    0.36147
野村泰國基金                                                       40.88000   40.93000  -0.05000   -0.12216
野村高科技基金                                                      9.38000    9.29000   0.09000    0.96878
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.15930   10.07510   0.08420    0.83572
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.96140    9.88820   0.07320    0.74028
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.45290   10.38120   0.07170    0.69067
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.39100    9.31550   0.07550    0.81048
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.33910    9.26210   0.07700    0.83134
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.51380    9.43610   0.07770    0.82343
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.74730   11.66090   0.08640    0.74094
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.49590   13.40990   0.08600    0.64132
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.71530   10.62910   0.08620    0.81098
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.66380   10.57590   0.08790    0.83113
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.03500   10.94480   0.09020    0.82414
野村貨幣市場基金                                                   16.31010   16.30990   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.06000   15.15000  -0.09000   -0.59406
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.21030   10.21920  -0.00890   -0.08709
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.34260   10.35260  -0.01000   -0.09659
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40590   10.41330  -0.00740   -0.07106
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.07580   10.07890  -0.00310   -0.03076
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.05380   10.05100   0.00280    0.02786
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.02250   10.02070   0.00180    0.01796
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.27800   10.28140  -0.00340   -0.03307
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.21820   10.21540   0.00280    0.02741
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.27350   10.27050   0.00300    0.02921
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.94980    9.89770   0.05210    0.52638
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.95780    9.90060   0.05720    0.57774
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.86390    9.80530   0.05860    0.59764
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.28020   10.22640   0.05380    0.52609
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.24840   10.18950   0.05890    0.57805
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.15370   10.09340   0.06030    0.59742
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.22750   10.20820   0.01930    0.18906
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.82240    7.80770   0.01470    0.18828
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.90320   11.88090   0.02230    0.18770
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.78000    7.70000   0.08000    1.03896
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民     9.98780    9.99550  -0.00770   -0.07703
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.05300   10.06260  -0.00960   -0.09540
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元     9.97550    9.97680  -0.00130   -0.01303
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺     9.99590    9.99460   0.00130    0.01301
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.02570   10.03610  -0.01040   -0.10363
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民     9.98800    9.99570  -0.00770   -0.07703
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.05290   10.06250  -0.00960   -0.09540
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元     9.97560    9.97680  -0.00120   -0.01203
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺     9.99730    9.99570   0.00160    0.01601
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.02580   10.03620  -0.01040   -0.10362
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民     9.98160    9.98900  -0.00740   -0.07408
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.04750   10.05700  -0.00950   -0.09446
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元     9.96960    9.97040  -0.00080   -0.00802
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺     9.99000    9.98820   0.00180    0.01802
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.01990   10.02980  -0.00990   -0.09871
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民     9.98160    9.98900  -0.00740   -0.07408
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.04750   10.05700  -0.00950   -0.09446
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元     9.96960    9.97040  -0.00080   -0.00802
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺     9.99000    9.98820   0.00180    0.01802
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.01990   10.02980  -0.00990   -0.09871
野村精選貨幣市場基金                                               12.10020   12.10010   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.35000   11.28000   0.07000    0.62057
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.60000   10.53000   0.07000    0.66477
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.60000    7.53000   0.07000    0.92961
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.83000   10.73000   0.10000    0.93197
野村積極成長基金                                                   12.01000   11.89000   0.12000    1.00925
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.10000    9.01000   0.09000    0.99889
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.06000   32.76000   0.30000    0.91575
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.39790   10.38550   0.01240    0.11940
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.46320    8.46050   0.00270    0.03191
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.81320    7.80500   0.00820    0.10506
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.67470    7.66600   0.00870    0.11349
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.92030   11.91650   0.00380    0.03189
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.68900   10.67780   0.01120    0.10489
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.53610   10.52410   0.01200    0.11402
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.66000   10.52000   0.14000    1.33080
野村環球基金-人民幣計價                                            16.16000   15.96000   0.20000    1.25313
野村環球基金-美元計價                                              12.62000   12.45000   0.17000    1.36546
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.71000   17.47000   0.24000    1.37378
野村鴻利基金                                                       21.92000   21.75000   0.17000    0.78161
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.88530   16.88510   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       18.58000   18.44000   0.14000    0.75922
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.31000   13.11000   0.20000    1.52555
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.67000   14.63000   0.04000    0.27341
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.29550   10.27660   0.01890    0.18391
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.49320   13.46880   0.02440    0.18116
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.27410   10.25640   0.01770    0.17258
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43180   10.41690   0.01490    0.14304
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.05350   10.03770   0.01580    0.15741
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.17760   10.16460   0.01300    0.12789
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.90510    9.89750   0.00760    0.07679
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.99570    9.98850   0.00720    0.07208
凱基台商天下基金                                                   12.98000   12.86000   0.12000    0.93313
凱基台灣精五門基金                                                 19.85000   19.82000   0.03000    0.15136
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       40.62420   40.68260  -0.05840   -0.14355
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   41.43250   41.30900   0.12350    0.29897
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.97080   42.90600   0.06480    0.15103
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.52710   10.47770   0.04940    0.47148
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   40.14160   40.20840  -0.06680   -0.16613
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         40.46470   40.53590  -0.07120   -0.17565
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             40.27690   40.43470  -0.15780   -0.39026
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.35000   12.28000   0.07000    0.57003
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.39130   11.32750   0.06380    0.56323
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.26000   11.19000   0.07000    0.62556
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.57450   11.57420   0.00030    0.00259
凱基開創基金                                                       26.75000   26.67000   0.08000    0.29996
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.73000   21.35000   0.38000    1.77986
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.99340   20.63230   0.36110    1.75017
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.89000   16.69000   0.20000    1.19832
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.08770   15.89870   0.18900    1.18878
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.54000    7.44000   0.10000    1.34409
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.14000   11.04000   0.10000    0.90580
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.07790   10.98070   0.09720    0.88519
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.64000   10.54000   0.10000    0.94877
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.74770   11.61360   0.13410    1.15468
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.08000   11.94000   0.14000    1.17253
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.32000   12.23000   0.09000    0.73590
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.03620   11.94520   0.09100    0.76181
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.01770    9.95760   0.06010    0.60356
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.98270    9.91790   0.06480    0.65336
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.00110    9.93470   0.06640    0.66836
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.01770    9.95760   0.06010    0.60356
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.98270    9.91790   0.06480    0.65336
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.00110    9.93470   0.06640    0.66836
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.62000   13.89000  -0.27000   -1.94384
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.67000   30.48000   1.19000    3.90420
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.33000   29.71000   0.62000    2.08684
富邦上証180基金                                                    31.39000   31.14000   0.25000    0.80283
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19420    0.19140   0.00280    1.46290
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.01000    5.92000   0.09000    1.52027
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.76000    6.82000  -0.06000   -0.87977
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   39.91000   39.43000   0.48000    1.21735
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.81650   11.70180   0.11470    0.98019
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.99810   10.89240   0.10570    0.97040
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.72420   10.61980   0.10440    0.98307
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.11590   10.04380   0.07210    0.71786
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.33640    9.27060   0.06580    0.70977
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.11200    9.04730   0.06470    0.71513
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.92260   20.89230   0.03030    0.14503
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.53910   11.53660   0.00250    0.02167
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.80140   10.79870   0.00270    0.02500
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.39270   13.38700   0.00570    0.04258
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.96740    1.96520   0.00220    0.11195
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.37220    9.42290  -0.05070   -0.53805
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42590    1.43250  -0.00660   -0.46073
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.02840   12.02750   0.00090    0.00748
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.76090    1.76030   0.00060    0.03409
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.17820   10.20750  -0.02930   -0.28704
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51000    1.51370  -0.00370   -0.24443
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.48440   10.48300   0.00140    0.01335
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.42380   10.41490   0.00890    0.08545
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.20000   15.44000  -0.24000   -1.55440
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.48000   18.90000   0.58000    3.06878
富邦日本東証基金                                                   20.51000   20.22000   0.29000    1.43422
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.77000   43.39000   0.38000    0.87578
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.71000   44.41000   0.30000    0.67552
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.05000   48.47000   0.58000    1.19662
富邦台灣心基金                                                     20.74000   20.51000   0.23000    1.12140
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.87000   43.33000   0.54000    1.24625
富邦台灣科技指數基金                                               51.49000   50.66000   0.83000    1.63837
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   42.22600   42.21440   0.01160    0.02748
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.25340   41.16220   0.09120    0.22156
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29980    0.29780   0.00200    0.67159
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53120    2.53070   0.00050    0.01976
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.34650    0.34620   0.00030    0.08666
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.72350   10.71590   0.00760    0.07092
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17620    2.17830  -0.00210   -0.09641
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32870    0.32890  -0.00020   -0.06081
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.15530    9.16030  -0.00500   -0.05458
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.50000   23.20000   0.30000    1.29310
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.28000   14.49000  -0.21000   -1.44928
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.48000   28.68000   0.80000    2.78940
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.68050   15.68030   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.64590   41.56780   0.07810    0.18789
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   41.19720   41.27070  -0.07350   -0.17809
富邦長紅基金                                                       58.25000   57.58000   0.67000    1.16360
富邦科技基金                                                       22.28000   22.17000   0.11000    0.49617
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.02180   41.03440  -0.01260   -0.03071
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.49790   40.65670  -0.15880   -0.39059
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          37.84450   37.89410  -0.04960   -0.13089
富邦恒生國企ETF基金                                                21.59000   21.24000   0.35000    1.64783
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.00000   13.21000  -0.21000   -1.58970
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              30.24000   29.26000   0.98000    3.34928
富邦高成長基金                                                     22.34000   22.10000   0.24000    1.08597
富邦基金A類型                                                      12.50000   12.43000   0.07000    0.56315
富邦基金I類型                                                      12.50000   12.43000   0.07000    0.56315
富邦深証100基金                                                    10.54000   10.44000   0.10000    0.95785
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.79000   19.66000   0.13000    0.66124
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41460    0.41390   0.00070    0.16912
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.26120   12.24230   0.01890    0.15438
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.24980    9.26780  -0.01800   -0.19422
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29820    0.29900  -0.00080   -0.26756
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.51040    8.54130  -0.03090   -0.36177
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.84340    9.80450   0.03890    0.39676
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.41830   10.37450   0.04380    0.42219
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.34540    9.36050  -0.01510   -0.16132
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.88650    9.90000  -0.01350   -0.13636
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.37000   18.31000   0.06000    0.32769
富邦精準基金                                                       42.97000   42.54000   0.43000    1.01081
富邦精銳中小基金                                                   10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.83000   16.80000   0.03000    0.17857
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.27000   20.07000   0.20000    0.99651
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.60000    7.69000  -0.09000   -1.17035
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.34000   14.01000   0.33000    2.35546
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.59000   19.61000  -0.02000   -0.10199
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.16730   10.10910   0.05820    0.57572
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.29930   10.24050   0.05880    0.57419
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.44830   10.38530   0.06300    0.60663
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.75020    9.70940   0.04080    0.42021
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.83140    9.79070   0.04070    0.41570
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.95830    9.91350   0.04480    0.45191
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富達台灣成長基金                                                   29.59000   29.42000   0.17000    0.57784
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.86440    9.80970   0.05470    0.55761
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.87140    9.81690   0.05450    0.55517
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.78350    9.73160   0.05190    0.53331
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.01620    9.96080   0.05540    0.55618
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.03700    9.98170   0.05530    0.55401
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.94860    9.89570   0.05290    0.53458
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.53820    8.51810   0.02010    0.23597
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.19850    9.17700   0.02150    0.23428
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.83390    8.81490   0.01900    0.21554
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.01440    9.99080   0.02360    0.23622
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.10510   10.08150   0.02360    0.23409
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.72210    9.70120   0.02090    0.21544
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.83420    9.81250   0.02170    0.22115
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.48450    8.47790   0.00660    0.07785
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.69980    9.69250   0.00730    0.07532
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.07210    9.06710   0.00500    0.05514
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.99200   10.98340   0.00860    0.07830
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.84400   10.83580   0.00820    0.07568
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.24260   10.23680   0.00580    0.05666
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.23950    9.23390   0.00560    0.06065
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.13960   10.13310   0.00650    0.06415
富達卓越領航全球組合基金                                           14.77000   14.60000   0.17000    1.16438
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.72130    8.71190   0.00940    0.10790
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.57370    9.56350   0.01020    0.10666
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.16000    9.15220   0.00780    0.08523
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.30530   10.29420   0.01110    0.10783
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.36270   10.35170   0.01100    0.10626
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.96430    9.95570   0.00860    0.08638
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.27580    9.26710   0.00870    0.09388
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.08300   10.07370   0.00930    0.09232
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.52000    9.26000   0.26000    2.80778
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.42000   10.14000   0.28000    2.76134
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.18000    8.93000   0.25000    2.79955
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.30000    7.16000   0.14000    1.95531
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.54000    8.38000   0.16000    1.90931
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.37000    8.21000   0.16000    1.94884
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.89480    9.88580   0.00900    0.09104
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.42540    9.41800   0.00740    0.07857
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.96480    8.95710   0.00770    0.08597
富蘭克林華美中華基金                                               11.68000   11.35000   0.33000    2.90749
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.60000   20.53000   0.07000    0.34096
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.28000   20.17000   0.11000    0.54536
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.27000   10.16000   0.11000    1.08268
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.99000    9.89000   0.10000    1.01112
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.79440    7.78860   0.00580    0.07447
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.89370    8.88830   0.00540    0.06075
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.76500    9.75910   0.00590    0.06046
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.28040    9.27360   0.00680    0.07333
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.25810   11.23690   0.02120    0.18866
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.60250    8.58630   0.01620    0.18867
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84540    8.82880   0.01660    0.18802
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.69700   13.68230   0.01470    0.10744
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.05290   10.04210   0.01080    0.10755
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.29000   10.27040   0.01960    0.19084
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.54800    7.53360   0.01440    0.19114
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.91970    8.90270   0.01700    0.19095
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.85130   10.82960   0.02170    0.20038
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.43210    7.41730   0.01480    0.19953
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.80320    8.78560   0.01760    0.20033
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.56330   10.54790   0.01540    0.14600
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.57440    7.56330   0.01110    0.14676
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.03250    8.01990   0.01260    0.15711
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.08690    9.07310   0.01380    0.15210
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.03860   10.02340   0.01520    0.15165
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.63250   12.61270   0.01980    0.15698
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.97000    7.88000   0.09000    1.14213
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.21000    8.11000   0.10000    1.23305
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.66000    8.61000   0.05000    0.58072
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.33000    8.34000  -0.01000   -0.11990
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.83000    8.78000   0.05000    0.56948
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.32000    8.28000   0.04000    0.48309
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.97000    8.92000   0.05000    0.56054
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.76780   12.67640   0.09140    0.72102
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.35000    9.27000   0.08000    0.86300
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.59000    9.51000   0.08000    0.84122
富蘭克林華美第一富基金                                             36.97000   36.75000   0.22000    0.59864
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.33230   10.33210   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.76000    8.72000   0.04000    0.45872
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.34000    9.29000   0.05000    0.53821
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.98000    8.94000   0.04000    0.44743
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.70000   13.52000   0.18000    1.33136
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.01000   12.85000   0.16000    1.24514
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.13000   14.94000   0.19000    1.27175
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.80880    6.75150   0.05730    0.84870
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.50700   10.43920   0.06780    0.64948
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.37070    9.35310   0.01760    0.18817
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.11820   11.09730   0.02090    0.18833
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.68150    6.66750   0.01400    0.20997
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84270    8.82490   0.01780    0.20170
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.25110   10.23050   0.02060    0.20136
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.60250   10.58020   0.02230    0.21077
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    63.52000   63.55000  -0.03000   -0.04721
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    62.93000   63.06000  -0.13000   -0.20615
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                59.91960   59.95640  -0.03680   -0.06138
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.54000   20.51000   0.03000    0.14627
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              59.69650   59.99980  -0.30330   -0.50550
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 59.69090   59.99940  -0.30850   -0.51417
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.79530   11.79460   0.00070    0.00593
復華人生目標基金                                                   37.23590   37.11510   0.12080    0.32547
復華大中華中小策略基金                                              8.42000    8.29000   0.13000    1.56815
復華中小精選基金                                                   63.89000   63.57000   0.32000    0.50338
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             53.76660   53.77970  -0.01310   -0.02436
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.09820   61.10140  -0.00320   -0.00524
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.91000    8.79000   0.12000    1.36519
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.13000    8.02000   0.11000    1.37157
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.42000   11.31000   0.11000    0.97259
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.33000   10.23000   0.10000    0.97752
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.15000   10.05000   0.10000    0.99502
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
復華台灣智能基金                                                   11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
復華全方位基金                                                     27.79000   27.64000   0.15000    0.54269
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.35000   12.10000   0.25000    2.06612
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.41000   19.02000   0.39000    2.05047
復華全球平衡基金-美元                                               9.06000    8.99000   0.07000    0.77864
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.31000   19.17000   0.14000    0.73031
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.49000   14.26000   0.23000    1.61290
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.95000   13.73000   0.22000    1.60233
復華全球原物料基金                                                  8.43000    8.32000   0.11000    1.32212
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.23000   12.07000   0.16000    1.32560
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.72070   11.71480   0.00590    0.05036
復華全球債券基金                                                   13.83410   13.82450   0.00960    0.06944
復華全球債券組合基金                                               14.75000   14.74000   0.01000    0.06784
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.39000   14.22000   0.17000    1.19550
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.99000    9.88000   0.11000    1.11336
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
復華有利貨幣市場基金                                               13.47070   13.47060   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.54000   11.45000   0.09000    0.78603
復華亞太成長基金                                                   12.65000   12.49000   0.16000    1.28102
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.53000    8.41000   0.12000    1.42687
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.05000    8.92000   0.13000    1.45740
復華東協世紀基金                                                   12.11000   12.15000  -0.04000   -0.32922
復華南非幣長期收益基金A                                            13.73000   13.71000   0.02000    0.14588
復華南非幣長期收益基金B                                             8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
復華南非幣短期收益基金A                                            14.17000   14.16000   0.01000    0.07062
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      60.99410   61.22950  -0.23540   -0.38446
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.69000   20.50000   0.19000    0.92683
復華美國新星基金-美元                                              12.00000   11.80000   0.20000    1.69492
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.16000   11.96000   0.20000    1.67224
復華恒生基金                                                       21.81000   21.48000   0.33000    1.53631
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.16000    8.29000  -0.13000   -1.56815
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.78000   31.86000   0.92000    2.88763
復華神盾基金                                                       24.29030   24.21400   0.07630    0.31511
復華高成長基金                                                     64.73000   64.19000   0.54000    0.84125
復華高益策略組合基金                                               13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
復華貨幣市場基金                                                   14.43280   14.43260   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.47000   18.27000   0.20000    1.09469
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.30000   48.03000   0.27000    0.56215
復華復華基金                                                       20.19000   20.02000   0.17000    0.84915
復華華人世紀基金                                                   16.55000   16.24000   0.31000    1.90887
復華傳家二號基金                                                   29.46770   29.42540   0.04230    0.14375
復華傳家基金                                                       20.67600   20.60240   0.07360    0.35724
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.18000   15.15000   0.03000    0.19802
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.29000   11.24000   0.05000    0.44484
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.80000   13.72000   0.08000    0.58309
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
復華新興人民幣債券基金A                                            12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
復華新興人民幣債券基金B                                             8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.89000   19.86000   0.03000    0.15106
復華新興市場企業債券ETF基金                                        63.95000   63.77000   0.18000    0.28226
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.37000    5.35000   0.02000    0.37383
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.08000   12.05000   0.03000    0.24896
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
復華新興市場短期收益基金                                           11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
復華滬深300 A股基金                                                23.50000   23.30000   0.20000    0.85837
復華數位經濟基金                                                   45.16000   44.92000   0.24000    0.53428
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.65120    9.63440   0.01680    0.17438
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.48400    9.46720   0.01680    0.17745
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.17180   10.15400   0.01780    0.17530
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.86420    9.84670   0.01750    0.17772
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.79840    9.77540   0.02300    0.23528
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.33730   10.31030   0.02700    0.26187
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.55730    9.53860   0.01870    0.19605
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.10420   10.08190   0.02230    0.22119
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.89840    9.87910   0.01930    0.19536
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.44920   10.42610   0.02310    0.22156
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.33150   10.31220   0.01930    0.18716
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.28600   10.27160   0.01440    0.14019
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.32100   10.30390   0.01710    0.16596
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.14150   10.12360   0.01790    0.17681
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.09010   11.03190   0.05820    0.52756
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.10170   10.08910   0.01260    0.12489
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.31440   10.29620   0.01820    0.17676
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.39940   11.33960   0.05980    0.52736
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.23700   10.22420   0.01280    0.12519
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.30770   10.29210   0.01560    0.15157
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.05790   10.03370   0.02420    0.24119
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.11790   10.05650   0.06140    0.61055
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.07490   10.05580   0.01910    0.18994
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.05620   10.03200   0.02420    0.24123
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.11680   10.05540   0.06140    0.61062
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.07140   10.05230   0.01910    0.19001
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.00790    9.99940   0.00850    0.08501
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                          9.97560    9.97280   0.00280    0.02808
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.00630    9.99780   0.00850    0.08502
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                          9.97600    9.97310   0.00290    0.02908
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.41570   10.39070   0.02500    0.24060
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.40920   10.38950   0.01970    0.18961
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.43250   10.41000   0.02250    0.21614
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.08020    9.07430   0.00590    0.06502
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.33930    8.33660   0.00270    0.03239
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.32980    8.32490   0.00490    0.05886
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.64180   11.63430   0.00750    0.06446
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.72730   10.72380   0.00350    0.03264
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.83930   10.83300   0.00630    0.05816
景順主流基金                                                       16.60000   16.43000   0.17000    1.03469
景順台灣科技基金                                                   28.74000   28.53000   0.21000    0.73607
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.67000    9.61000   0.06000    0.62435
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.41000    9.35000   0.06000    0.64171
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.87000    8.83000   0.04000    0.45300
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.09000   11.03000   0.06000    0.54397
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
景順全球科技基金                                                   22.27000   21.84000   0.43000    1.96886
景順全球康健基金                                                   19.18000   18.98000   0.20000    1.05374
景順貨幣市場基金                                                   15.97030   15.97010   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.58000   30.26000   0.32000    1.05750
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.27000   14.01000   0.26000    1.85582
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.36000   13.12000   0.24000    1.82927
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.59000   10.45000   0.14000    1.33971
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.80000   10.66000   0.14000    1.31332
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.98000   10.83000   0.15000    1.38504
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.18000   11.04000   0.14000    1.26812
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.67000    9.54000   0.13000    1.36268
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.85000    9.72000   0.13000    1.33745
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.02000    9.89000   0.13000    1.31446
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.25000   10.11000   0.14000    1.38477
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61090    8.61020   0.00070    0.00813
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.09850    8.09770   0.00080    0.00988
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.25640   11.25550   0.00090    0.00800
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56310   10.56210   0.00100    0.00947
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.16000    8.01000   0.15000    1.87266
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.01000    7.86000   0.15000    1.90840
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.77000   11.56000   0.21000    1.81661
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.49500    9.48710   0.00790    0.08327
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.70850    9.69800   0.01050    0.10827
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.93610    9.92800   0.00810    0.08159
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.16330   10.15230   0.01100    0.10835
華南永昌永昌基金                                                   19.37000   19.22000   0.15000    0.78044
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.49380   14.46620   0.02760    0.19079
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.82000    9.71000   0.11000    1.13285
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.55000    9.41000   0.14000    1.48778
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.86000    9.71000   0.15000    1.54480
華南永昌全球精品基金                                               15.73000   15.62000   0.11000    0.70423
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.38000   10.27000   0.11000    1.07108
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.38000   10.26000   0.12000    1.16959
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.81000   12.67000   0.14000    1.10497
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.74000   12.60000   0.14000    1.11111
華南永昌物聯網精選基金                                             11.92000   11.79000   0.13000    1.10263
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.25010   16.24980   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.32080   24.17220   0.14860    0.61476
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.96850   11.96830   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.56350   10.57000  -0.00650   -0.06149
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.71390   10.72090  -0.00700   -0.06529
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.99660   10.00270  -0.00610   -0.06098
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.09880   10.10540  -0.00660   -0.06531
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.38340   10.37670   0.00670    0.06457
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.47730   10.47080   0.00650    0.06208
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.92420    9.91790   0.00630    0.06352
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.99810    9.99210   0.00600    0.06005
華頓中小型基金                                                     20.90000   20.84000   0.06000    0.28791
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.68180   11.47960   0.20220    1.76139
華頓台灣基金                                                       23.63000   23.35000   0.28000    1.19914
華頓平安貨幣市場基金                                               11.54910   11.54890   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               16.58000   16.38000   0.20000    1.22100
華頓全球高收益債券基金A                                            13.62820   13.59880   0.02940    0.21620
華頓全球高收益債券基金B                                             8.12470    8.10720   0.01750    0.21586
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.91000    4.86000   0.05000    1.02881
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.76120    2.68960   0.07160    2.66211
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.67710   12.34820   0.32890    2.66355
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41010    0.39960   0.01050    2.62763
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.85210   11.73290   0.11920    1.01595
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.55290   10.44680   0.10610    1.01562
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.81780   10.70880   0.10900    1.01785
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.60440    9.50760   0.09680    1.01813
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.01490   10.90670   0.10820    0.99205
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.80740    9.71160   0.09580    0.98645
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.38000   11.05000   0.33000    2.98643
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.06000    9.76000   0.30000    3.07377
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.77000   10.45000   0.32000    3.06220
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.55330    2.54940   0.00390    0.15298
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01000    2.00700   0.00300    0.14948
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.13440   12.11990   0.01450    0.11964
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.56720    9.55580   0.01140    0.11930
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37860    0.37810   0.00050    0.13224
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30360    0.30320   0.00040    0.13193
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.37000    3.32000   0.05000    1.50602
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.46000   15.22000   0.24000    1.57687
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐台灣精典基金                                                   23.33000   23.15000   0.18000    0.77754
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.25000   12.08000   0.17000    1.40728
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.20000    8.10000   0.10000    1.23457
匯豐安富基金                                                       25.03000   24.89000   0.14000    0.56247
匯豐成功基金                                                       41.92000   41.41000   0.51000    1.23159
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.29000   11.25000   0.04000    0.35556
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58650    2.58290   0.00360    0.13938
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.29260    2.28900   0.00360    0.15727
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.74480   11.73100   0.01380    0.11764
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.92250    7.90810   0.01440    0.18209
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38500    0.38450   0.00050    0.13004
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33440    0.33390   0.00050    0.14975
匯豐金磚動力基金                                                   14.51000   14.29000   0.22000    1.53954
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99920   14.99910   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.25000    5.21000   0.04000    0.76775
匯豐新鑽動力基金                                                   10.73000   10.62000   0.11000    1.03578
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.42830    5.39450   0.03380    0.62656
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.18870    9.15580   0.03290    0.35934
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.29000   49.90000   0.39000    0.78156
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.29000   49.90000   0.39000    0.78156
匯豐龍騰電子基金                                                   34.86000   34.73000   0.13000    0.37432
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.32830   12.31210   0.01620    0.13158
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.32000   17.26000   0.06000    0.34762
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.48000    9.25000   0.23000    2.48649
新光中國成長基金(美元)                                              9.73000    9.50000   0.23000    2.42105
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.72000    9.48000   0.24000    2.53165
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.71570   10.69110   0.02460    0.23010
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.03250   10.01360   0.01890    0.18874
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.37490   10.35510   0.01980    0.19121
新光台灣富貴基金                                                   22.41000   22.31000   0.10000    0.44823
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       20.13000   19.83000   0.30000    1.51286
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.33130   40.36170  -0.03040   -0.07532
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    39.79220   39.85700  -0.06480   -0.16258
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.16000   10.07000   0.09000    0.89374
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.32000   10.22000   0.10000    0.97847
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.40000   10.30000   0.10000    0.97087
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.15000   11.00000   0.15000    1.36364
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.89000   10.75000   0.14000    1.30233
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.26070   10.25710   0.00360    0.03510
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.05350   10.04980   0.00370    0.03682
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.75210    9.74880   0.00330    0.03385
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.54270    9.53920   0.00350    0.03669
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.53000   10.45000   0.08000    0.76555
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.77000    9.69000   0.08000    0.82559
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.60000    9.53000   0.07000    0.73452
新光吉星貨幣市場基金                                               15.48100   15.48080   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.65000    8.60000   0.05000    0.58140
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.04000    8.99000   0.05000    0.55617
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.81000    8.76000   0.05000    0.57078
新光亞洲精選基金-美金                                              21.52000   21.36000   0.16000    0.74906
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.86000   21.70000   0.16000    0.73733
新光兩岸優勢基金                                                   11.29000   11.05000   0.24000    2.17195
新光店頭基金                                                       22.37000   22.34000   0.03000    0.13429
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
新光特選內需收益ETF基金                                            19.37000   19.30000   0.07000    0.36269
新光創新科技基金                                                   13.12000   13.08000   0.04000    0.30581
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.12170   10.11220   0.00950    0.09395
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.32720   10.32040   0.00680    0.06589
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.88150    9.87510   0.00640    0.06481
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.34660    9.33780   0.00880    0.09424
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.54300    9.53680   0.00620    0.06501
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.12510    9.11930   0.00580    0.06360
新光澳幣八年期保本基金                                             10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.31680   10.30610   0.01070    0.10382
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.43010    9.42030   0.00980    0.10403
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.40510    9.39490   0.01020    0.10857
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.14590   10.13490   0.01100    0.10854
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.15670   10.14680   0.00990    0.09757
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.41090    9.40160   0.00930    0.09892
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.38590    9.37770   0.00820    0.08744
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.13000   10.12120   0.00880    0.08695
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.12000    7.02000   0.10000    1.42450
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.39260   10.37140   0.02120    0.20441
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.51410    9.49470   0.01940    0.20432
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.27220   10.25170   0.02050    0.19997
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.51940    9.50060   0.01880    0.19788
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.61200    9.59620   0.01580    0.16465
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.42490   10.40750   0.01740    0.16719
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.53400   14.50330   0.03070    0.21168
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.60910    8.59090   0.01820    0.21185
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.76440   41.86280  -0.09840   -0.23505
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.53460   38.60500  -0.07040   -0.18236
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               40.75900   40.87090  -0.11190   -0.27379
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  39.11700   39.18720  -0.07020   -0.17914
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 42.09380   42.15010  -0.05630   -0.13357
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                42.87350   42.70990   0.16360    0.38305
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  41.11150   41.11270  -0.00120   -0.00292
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.25780   10.22580   0.03200    0.31293
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.96230   40.11210  -0.14980   -0.37345
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.37980   11.37750   0.00230    0.02022
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.35870   10.35080   0.00790    0.07632
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.26300   11.99050   0.27250    2.27263
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.36570    9.15440   0.21130    2.30818
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.71000    9.49000   0.22000    2.31823
群益大印度基金-人民幣                                              12.77790   12.64120   0.13670    1.08138
群益大印度基金-美元                                                12.27920   12.14360   0.13560    1.11664
群益大印度基金-新臺幣                                              11.67000   11.54000   0.13000    1.12652
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.32440   11.20490   0.11950    1.06650
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.15910   11.03750   0.12160    1.10170
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.50000   10.39000   0.11000    1.05871
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.22900   10.12100   0.10800    1.06709
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.19580    9.09570   0.10010    1.10052
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.68000    8.58000   0.10000    1.16550
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.08900    8.99300   0.09600    1.06750
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.20440    8.11500   0.08940    1.10166
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.69000    8.59000   0.10000    1.16414
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.54100    8.45090   0.09010    1.06616
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.96900    7.88210   0.08690    1.10250
群益中小型股基金                                                   43.69000   43.16000   0.53000    1.22799
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.12010   10.01530   0.10480    1.04640
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.60040    9.49780   0.10260    1.08025
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.02450    8.92580   0.09870    1.10578
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.70980    8.61970   0.09010    1.04528
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.26180    8.17350   0.08830    1.08032
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.76700    7.68210   0.08490    1.10517
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.28450   10.27370   0.01080    0.10512
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.31280   11.30090   0.01190    0.10530
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.97830   10.96630   0.01200    0.10943
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.14140   10.12870   0.01270    0.12539
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.61610    8.37250   0.24360    2.90953
群益中國新機會基金N-美元                                            8.08450    7.85320   0.23130    2.94530
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.66000    8.41000   0.25000    2.97265
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.64130    7.42530   0.21600    2.90897
群益中國新機會基金-美元                                             8.64400    8.39680   0.24720    2.94398
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.26000    8.03000   0.23000    2.86426
群益平衡王基金                                                     19.26260   19.21660   0.04600    0.23938
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.59000    8.54000   0.05000    0.58548
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.15000    6.11000   0.04000    0.65466
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.25510   11.16190   0.09320    0.83498
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.97740   10.88280   0.09460    0.86926
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.43000   10.34000   0.09000    0.87041
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.80270    9.72160   0.08110    0.83422
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.56000    9.47770   0.08230    0.86835
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.08000    9.00000   0.08000    0.88889
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.21110   10.21270  -0.00160   -0.01567
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.98660    9.98780  -0.00120   -0.01201
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.22070    9.22210  -0.00140   -0.01518
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.17290    9.17400  -0.00110   -0.01199
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.27040   10.27190  -0.00150   -0.01460
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.30000   10.30120  -0.00120   -0.01165
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.38340    9.38480  -0.00140   -0.01492
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.81470    9.81590  -0.00120   -0.01223
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.59700   10.56730   0.02970    0.28106
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.44140    7.42060   0.02080    0.28030
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.34080   10.33080   0.01000    0.09680
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.19660   10.18640   0.01020    0.10013
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.30620   10.29450   0.01170    0.11365
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.81040    9.80100   0.00940    0.09591
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.74710    9.73730   0.00980    0.10064
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.85200    9.84080   0.01120    0.11381
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.34090   10.33100   0.00990    0.09583
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.19650   10.18630   0.01020    0.10013
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.30640   10.29460   0.01180    0.11462
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.81050    9.80100   0.00950    0.09693
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.74700    9.73720   0.00980    0.10064
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.85200    9.84080   0.01120    0.11381
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.58070    9.46430   0.11640    1.22988
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.17000   11.03000   0.14000    1.26927
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.67690   15.48640   0.19050    1.23011
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.50000   15.30000   0.20000    1.30719
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.71000   11.49000   0.22000    1.91471
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.54080   10.41100   0.12980    1.24676
群益印度中小基金N-美元                                              9.04170    8.92730   0.11440    1.28146
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.56000    8.45000   0.11000    1.30178
群益印度中小基金-人民幣                                            14.26980   14.09400   0.17580    1.24734
群益印度中小基金-美元                                              12.93200   12.76830   0.16370    1.28208
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.99000   14.79000   0.20000    1.35227
群益多利策略組合基金                                               11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
群益多重收益組合基金                                               13.67000   13.66000   0.01000    0.07321
群益多重資產組合基金                                               15.10000   15.01000   0.09000    0.59960
群益安家基金                                                       24.16960   24.01670   0.15290    0.63664
群益安穩貨幣市場基金                                               16.12800   16.12780   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               22.74000   22.25000   0.49000    2.20225
群益亞太中小基金                                                   10.59000   10.49000   0.10000    0.95329
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.10000   15.96000   0.14000    0.87719
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.05330   10.04790   0.00540    0.05374
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.53720    7.53320   0.00400    0.05310
群益店頭市場基金                                                   89.80000   88.37000   1.43000    1.61820
群益東方盛世基金                                                    8.41000    8.37000   0.04000    0.47790
群益東協成長基金-人民幣                                            12.50550   12.52750  -0.02200   -0.17561
群益東協成長基金-美元                                              11.21610   11.23210  -0.01600   -0.14245
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.14190   11.08970   0.05220    0.47071
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.54310   10.49290   0.05020    0.47842
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.98030    9.93100   0.04930    0.49643
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.36200    9.31810   0.04390    0.47113
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.86170    8.81960   0.04210    0.47735
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.38690    8.34550   0.04140    0.49608
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.32000   10.26900   0.05100    0.49664
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.16170    9.11870   0.04300    0.47156
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.01930    8.97640   0.04290    0.47792
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.36930    9.32300   0.04630    0.49662
群益長安基金                                                       26.78000   26.62000   0.16000    0.60105
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.91800    9.79140   0.12660    1.29297
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.00340   14.81190   0.19150    1.29288
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.52000   14.33000   0.19000    1.32589
群益真善美基金                                                     15.77570   15.83820  -0.06250   -0.39462
群益馬拉松基金                                                    112.00000  110.93000   1.07000    0.96457
群益深証中小板基金                                                 13.42000   13.23000   0.19000    1.43613
群益創新科技基金                                                   31.94000   31.83000   0.11000    0.34559
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.21370    9.02260   0.19110    2.11801
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.66480    8.48230   0.18250    2.15154
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.04000    8.85000   0.19000    2.14689
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.03370    9.82570   0.20800    2.11690
群益華夏盛世基金-美元                                               9.55410    9.35280   0.20130    2.15230
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.79000   15.45000   0.34000    2.20065
群益奧斯卡基金                                                     27.16000   26.98000   0.18000    0.66716
群益新興金鑽基金-美元                                              11.54190   11.37210   0.16980    1.49313
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.83000    8.70000   0.13000    1.49425
群益葛萊美基金                                                     23.35000   23.03000   0.32000    1.38949
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.02000   20.71000   0.31000    1.49686
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.29000    8.39000  -0.10000   -1.19190
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.61000   12.32000   0.29000    2.35390
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.49820   10.45580   0.04240    0.40552
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.57560   10.52930   0.04630    0.43973
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.61100   10.56180   0.04920    0.46583
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.49810   10.45570   0.04240    0.40552
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.57560   10.52930   0.04630    0.43973
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.61100   10.56180   0.04920    0.46583
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.49810   10.45570   0.04240    0.40552
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.57570   10.52940   0.04630    0.43972
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.49810   10.45570   0.04240    0.40552
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.57560   10.52930   0.04630    0.43973
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.33030   12.24590   0.08440    0.68921
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.40110   11.31540   0.08570    0.75737
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.47000   10.39000   0.08000    0.76997
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.33140   11.25220   0.07920    0.70386
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.52830    8.46990   0.05840    0.68950
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.88520    8.81840   0.06680    0.75751
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.16000    8.10000   0.06000    0.74074
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.45180    8.39280   0.05900    0.70298
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.83090    9.75700   0.07390    0.75740
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.85000    8.80000   0.05000    0.56818
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
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德信大發基金                                                       28.00000   27.88000   0.12000    0.43042
德信中國精選成長基金                                               12.21000   11.98000   0.23000    1.91987
德信台灣主流中小基金                                               17.93000   17.83000   0.10000    0.56085
德信新興股票組合基金                                               10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
德信萬保貨幣市場基金                                               11.96300   11.96280   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.81200   10.81100   0.00100    0.00925
德信數位時代基金                                                   29.55000   29.31000   0.24000    0.81883
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.42230   10.40430   0.01800    0.17301
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.35850   10.34090   0.01760    0.17020
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.69270   11.69250   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.80000   14.68000   0.12000    0.81744
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.81000   17.59000   0.22000    1.25071
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.34840   10.34450   0.00390    0.03770
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.32360   15.31800   0.00560    0.03656
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.24250    8.23840   0.00410    0.04977
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12440   11.12290   0.00150    0.01349
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.83970   11.83160   0.00810    0.06846
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.68770   13.68110   0.00660    0.04824
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摩根大歐洲基金                                                     16.68000   16.55000   0.13000    0.78550
摩根中小基金                                                       22.28000   22.16000   0.12000    0.54152
摩根中國A股基金                                                    14.21000   13.91000   0.30000    2.15672
摩根中國A股基金(美元)                                              11.14000   10.90000   0.24000    2.20183
摩根中國亮點基金                                                   13.06000   12.82000   0.24000    1.87207
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.25040   11.18230   0.06810    0.60900
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.30430   12.22530   0.07900    0.64620
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.56120    9.50500   0.05620    0.59127
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.93110   12.85290   0.07820    0.60842
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.71920   14.62480   0.09440    0.64548
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.03000   18.90000   0.13000    0.68783
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.03000   18.90000   0.13000    0.68783
摩根台灣增長基金                                                   48.04000   47.63000   0.41000    0.86080
摩根平衡基金                                                       27.21000   27.09000   0.12000    0.44297
摩根全球α基金                                                     18.27000   18.09000   0.18000    0.99502
摩根全球平衡基金                                                   15.40600   15.30810   0.09790    0.63953
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.39270    9.36330   0.02940    0.31399
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.40600   10.37210   0.03390    0.32684
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.87420    9.84360   0.03060    0.31086
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.34790   11.31230   0.03560    0.31470
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.07630   10.04500   0.03130    0.31160
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.65760   10.61860   0.03900    0.36728
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.90950   13.85860   0.05090    0.36728
摩根亞洲基金                                                       56.60000   56.02000   0.58000    1.03534
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.42930    8.42980  -0.00050   -0.00593
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.87180    9.87190  -0.00010   -0.00101
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.76700    8.76790  -0.00090   -0.01026
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.60310   12.60390  -0.00080   -0.00635
摩根東方內需機會基金                                               17.93000   17.75000   0.18000    1.01408
摩根東方科技基金                                                   31.39000   31.10000   0.29000    0.93248
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
摩根金龍收成基金                                                   21.50000   21.15000   0.35000    1.65485
摩根第一貨幣市場基金                                               15.11120   15.11100   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   13.02000   13.00000   0.02000    0.15385
摩根新金磚五國基金                                                 11.89000   11.67000   0.22000    1.88518
摩根新絲路基金                                                      9.34000    9.26000   0.08000    0.86393
摩根新興35基金                                                     13.37000   13.21000   0.16000    1.21120
摩根新興日本基金                                                   22.01000   21.97000   0.04000    0.18207
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.21640    7.21240   0.00400    0.05546
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.43450    9.42870   0.00580    0.06151
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.29890    9.29390   0.00500    0.05380
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.83290   10.82680   0.00610    0.05634
摩根新興科技基金                                                   51.78000   51.69000   0.09000    0.17411
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.56280    8.51690   0.04590    0.53893
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.24170    9.19300   0.04870    0.52975
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.74420    8.69890   0.04530    0.52076
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.05810   10.00390   0.05420    0.54179
摩根龍揚基金                                                       32.11000   31.59000   0.52000    1.64609
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.12000   10.02000   0.10000    0.99800
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.70000   10.59000   0.11000    1.03872
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.49000   10.39000   0.10000    0.96246
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.44000   11.33000   0.11000    0.97087
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.22080    9.21440   0.00640    0.06946
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.29940   11.29150   0.00790    0.06996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               19.88000   19.61000   0.27000    1.37685
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.59670   12.59660   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.13320   10.11950   0.01370    0.13538
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.38120   10.36890   0.01230    0.11862
聯邦中國龍基金                                                     24.71000   24.60000   0.11000    0.44715
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.26850   12.24370   0.02480    0.20255
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.43280   11.41030   0.02250    0.19719
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.36620   10.34440   0.02180    0.21074
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.34410   10.32320   0.02090    0.20246
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.69570    9.67660   0.01910    0.19738
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.78500    8.76650   0.01850    0.21103
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.93320    9.84880   0.08440    0.85696
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.01490    9.92720   0.08770    0.88343
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.58960    9.51120   0.07840    0.82429
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.75970    9.67740   0.08230    0.85044
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.21550    9.14020   0.07530    0.82383
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.37690    9.29780   0.07910    0.85074
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.11220   11.03680   0.07540    0.68317
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.86070   10.78730   0.07340    0.68043
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.06800    9.99770   0.07030    0.70316
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.38530   10.31480   0.07050    0.68348
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.13260   10.06410   0.06850    0.68064
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.39570    9.33000   0.06570    0.70418
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.20650   22.14250   0.06400    0.28904
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.28680    9.15650   0.13030    1.42303
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.61190    9.47470   0.13720    1.44807
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.25730    9.12740   0.12990    1.42319
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.58850    9.45150   0.13700    1.44951
聯邦貨幣市場基金                                                   13.19740   13.19720   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.34000   12.28000   0.06000    0.48860
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.28470   16.25320   0.03150    0.19381
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.23850   12.12500   0.11350    0.93608
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.68460   11.57360   0.11100    0.95908
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.15750   11.05150   0.10600    0.95915
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.05920   12.04900   0.01020    0.08465
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.20390   11.19330   0.01060    0.09470
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.49740   10.48860   0.00880    0.08390
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.56070    8.55270   0.00800    0.09354
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       34.19000   33.99000   0.20000    0.58841
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.55000   17.24000   0.31000    1.79814
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.05000   17.73000   0.32000    1.80485
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.96000   11.75000   0.21000    1.78723
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.77000   15.73000   0.04000    0.25429
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.01000   11.98000   0.03000    0.25042
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.76000   12.72000   0.04000    0.31447
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.90000   0.03000    0.25210
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.60000    7.58000   0.02000    0.26385
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.91000   14.85000   0.06000    0.40404
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.32000   11.29000   0.03000    0.26572
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.12000   14.11000   0.01000    0.07087
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.37000   14.35000   0.02000    0.13937
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.35000   14.33000   0.02000    0.13957
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.11000   15.09000   0.02000    0.13254
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.08000   19.93000   0.15000    0.75263
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.18000   18.05000   0.13000    0.72022
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.52000   12.43000   0.09000    0.72405
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.58000   14.48000   0.10000    0.69061
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.41000   15.30000   0.11000    0.71895
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.45000   14.35000   0.10000    0.69686
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.56000    9.49000   0.07000    0.73762
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.52000   14.42000   0.10000    0.69348
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.70000   12.61000   0.09000    0.71372
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.77000   12.67000   0.10000    0.78927
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.67000    8.61000   0.06000    0.69686
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.31000   13.22000   0.09000    0.68079
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.79000   18.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.57000   17.56000   0.01000    0.05695
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.95000   13.94000   0.01000    0.07174
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.94000   12.94000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.81000   12.81000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.07000   14.04000   0.03000    0.21368
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.09000   14.07000   0.02000    0.14215
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
聯博貨幣市場基金                                                   15.02060   15.02040   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.63240   10.61220   0.02020    0.19035
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.59410   13.56930   0.02480    0.18277
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.38460    7.37060   0.01400    0.18994
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.99000   13.98000   0.01000    0.07153
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.63270    9.60730   0.02540    0.26438
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                        9.99960   10.01210  -0.01250   -0.12485
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.72860    9.70690   0.02170    0.22355
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.74300    9.71960   0.02340    0.24075
瀚亞中小型股基金                                                   20.77000   20.65000   0.12000    0.58111
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             11.93000   11.64000   0.29000    2.49141
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.80000   12.49000   0.31000    2.48199
瀚亞巴西基金                                                        5.87000    5.70000   0.17000    2.98246
瀚亞外銷基金                                                       39.28000   39.06000   0.22000    0.56324
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.34000   11.26000   0.08000    0.71048
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.03000   10.96000   0.07000    0.63869
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.51000    9.44000   0.07000    0.74153
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.40000    9.34000   0.06000    0.64240
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.29000    9.22000   0.07000    0.75922
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.15000    9.08000   0.07000    0.77093
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.45000    9.39000   0.06000    0.63898
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.72850   10.70260   0.02590    0.24200
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.45770   10.43610   0.02160    0.20697
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.31150   12.28490   0.02660    0.21653
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.33200   10.34840  -0.01640   -0.15848
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.14160    7.12440   0.01720    0.24142
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.83410    7.81800   0.01610    0.20594
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.95180    7.93470   0.01710    0.21551
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.96330    6.97430  -0.01100   -0.15772
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.59230    8.57370   0.01860    0.21694
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.78560    8.76450   0.02110    0.24074
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.15990    9.14100   0.01890    0.20676
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.95600    8.93670   0.01930    0.21596
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.30000   11.22000   0.08000    0.71301
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.99000   10.91000   0.08000    0.73327
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.18620   10.19410  -0.00790   -0.07750
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.55180    9.63060  -0.07880   -0.81823
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.67300    9.75580  -0.08280   -0.84873
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.72890    9.81010  -0.08120   -0.82772
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.03000   13.83000   0.20000    1.44613
瀚亞印度基金-美元                                                  13.52000   13.33000   0.19000    1.42536
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.06000   29.63000   0.43000    1.45123
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.68000   12.62000   0.06000    0.47544
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.39000   11.33000   0.06000    0.52957
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.44000   10.39000   0.05000    0.48123
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.75000   14.67000   0.08000    0.54533
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.90000   11.79000   0.11000    0.93299
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.95340   11.88850   0.06490    0.54591
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.10240   14.15200  -0.04960   -0.35048
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.10260   11.04600   0.05660    0.51240
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.87070   10.81340   0.05730    0.52990
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.35930   12.34960   0.00970    0.07855
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.90070    8.85230   0.04840    0.54675
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.87710    9.89410  -0.01700   -0.17182
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.98510    8.93930   0.04580    0.51234
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.78690    8.74050   0.04640    0.53086
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.29300    9.28680   0.00620    0.06676
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.31500   14.24660   0.06840    0.48011
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.28580   10.23630   0.04950    0.48357
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.25040   12.19190   0.05850    0.47983
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.76000   10.82000  -0.06000   -0.55453
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.63000   19.48000   0.15000    0.77002
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.59820   13.59800   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.81000   26.26000   0.55000    2.09444
瀚亞高科技基金                                                     57.48000   56.94000   0.54000    0.94837
瀚亞理財通基金                                                     26.05000   25.90000   0.15000    0.57915
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.67000    9.60000   0.07000    0.72917
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.69000    8.67000   0.02000    0.23068
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.77000    8.83000  -0.06000   -0.67950
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.69000    8.74000  -0.05000   -0.57208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.85000    8.91000  -0.06000   -0.67340
瀚亞菁華基金                                                       21.61000   21.40000   0.21000    0.98131
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.66370   13.64770   0.01600    0.11724
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.23970    9.22890   0.01080    0.11702
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.32660   10.26250   0.06410    0.62460
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.17590   11.25200  -0.07610   -0.67632
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.38850   10.32720   0.06130    0.59358
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.84260    9.78200   0.06060    0.61951
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.35440   10.34410   0.01030    0.09957
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.90160    7.85260   0.04900    0.62400
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.06770    8.12260  -0.05490   -0.67589
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.65750    8.60640   0.05110    0.59374
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.08810    8.03830   0.04980    0.61953
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.86680    7.85900   0.00780    0.09925
瀚亞電通網基金                                                     14.59000   14.50000   0.09000    0.62069
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.65080   13.63240   0.01840    0.13497
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.11990   10.10410   0.01580    0.15637
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.66310    9.65100   0.01210    0.12538
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.27080   11.25560   0.01520    0.13504
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.77000   10.71000   0.06000    0.56022
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