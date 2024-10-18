南韓情報單位：北韓決定派1.2萬人參戰 首批1,500人抵俄羅斯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-18 21:45

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南韓國家情報院（國情院）周五（18 日）表示，北韓決定派遣特種部隊等四個旅的兵力，協助俄羅斯作戰，總計約 1.2 萬人，第一批 1,500 人已經抵俄。

據《韓聯社》周五報導，國情院 8 月初發現主導北韓飛彈開發的勞動黨中央委副部長金正植，多次前往俄烏戰線附近了解北韓製「KN-23」飛彈發射場的情況，在密切監視後續動向的過程中，發現北韓在 8 日至 13 日期間透過俄國海軍運輸艦輸送特種部隊。

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消息人士透露，預料北韓將向俄烏戰區派遣最精銳特種部隊「11 軍團」（又稱暴風軍團）麾下的 4 個旅，共計 1.2 萬多人。

首批 1,500 人從北韓北部的清津、咸興、舞水端附近地區搭乘俄羅斯太平洋艦隊的 4 艘登陸艦和 3 艘護衛艦，前往俄羅斯遠東城市符拉迪沃斯托克（海參崴）。第二批士兵預料不久後將啟程。

首批人員已分散駐扎在俄軍位於符拉迪沃斯托克、烏蘇里斯克（雙城子）、哈巴羅夫斯克（伯力）、布拉戈維申斯克（海蘭泡）等地的基地。

首批人員在結束適應性訓練後，將立刻投入前線。

國情院指出，北韓部隊已領到俄軍軍服和俄製武器，以及與北韓人外貌相似的西伯利亞雅庫蒂亞人和布里亞特人的假身分證，偽裝成俄軍，可能意在掩蓋北韓參戰的真相。

國情院表示，北韓從去年 8 月至今，先後 70 多次向俄羅斯輸送總計 1.3 萬多個貨櫃，提供炮彈、飛彈、反坦克火箭等殺傷性武器。

此次北韓派兵，似基於兩國今年 6 月簽署的《全面戰略夥伴關係條約》中「軍事介入」條款。該條約第四條規定，若一方受到某一國或數國武力攻擊，並處於戰爭狀態，另一方將立即以一切可用手段，提供軍事等援助。

這是北韓首次大規模派遣地面部隊，預料這將給朝鮮半島、東北亞乃至全世界的局勢帶來相當大的衝擊。