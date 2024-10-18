「相信魏哲家，明年換新家」台積電供應鏈選「這」檔才賺最大

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 19:00

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先講結論，台積電法說太猛，今天台積電吸金先漲，下周台積電供應鏈會跟上

大華國際投顧鄭瑞宗表示，台積電光今天成交值估計就超過 1000 億，吸走市場不少資金，而造成拉積盤，但台幣升值不到 1%，外資法人高機率是把台股其他股票換到台積電去，先搶貨而造成這種布局。

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其實非常合理，讓台積電這邊發揮一下，把指數先頂上去，等台積電休息的時候，供應鏈們就輪番上陣了，台積電先創歷史新高，我預估 11 月前指數應該有機會回到 2 萬 4，年底前挑戰新高。

今天很多股民詢問這次台積電法說會沒給明年資本支出數字，台積電供應鏈是不是不會受惠？

其實我已經提過很多次，元月中法說才會提新數字，之前一堆人期待這次會有 2025 年資本支出都想太多，而這樣也好，相關設備股今日多是拉回，等台積電漲到差不多就會換設備股漲，這樣才有布局的機會。

之前提過好多次的「天上的彩虹」─(6937-TW) 天虹，股價創 361 新高 + 7.1%，貨真價實台積電 COWOS 供應鏈，明年估大賺 11~12 元，空間仍很大，會員 300 元進場已大賺 61 元達 20.3%。

(4542-TW) 科嶠早盤創 120 新高 + 5.7%，創高後拉回，上波操作大賺 50%，這次 97 再度進場，最多又賺 23.7%，家登認購 CB 並協助打入台積電供應鏈，漲勢仍未走完，這邊還是有布局的機會。

(3167-TW) 大量早盤衝高至 155 後隨市場拉回小跌，趁跌可慢慢接，第四季 COWOS 設備出貨大旺，明年成長三倍，真正主升段還沒開始，會員 78 元買進的持股都是抱牢不需要緊張。

矽光子 (3450-TW) 聯鈞昨日漲停創新高，今日小拉回，第四季業績更旺的預期之下，股價仍有空間。3363 上詮分盤第五天，量縮不跌非常穩，估計下週就會開始轉強，這兩檔會員都賺超過 4 成，波段獲利豐碩。

水冷的部分則佈局兩檔

水冷妖股超級優秀的是 5XXX 為 5452 佶優，其浸沒冷卻液每公斤估 6000 元，毛利率高達 50%，隨著 GB200 將大出貨，帶動水冷相關產品需求大增，會員已經賺兩根漲停板。

而最新「水冷機器人飆股」具備水冷 + 機器人雙題材，不只出貨 AI 機器人零組件，同時有水冷快接頭產品認證中，明年出貨看好，目前水冷元件中，就屬快接頭缺最兇，股價自然會飆。

再次強調，台積電供應鏈會一路漲到第一季，因為台積電依慣例，將於元月中的法說給出 2025 年最新的資本支出，預估將上看 350~380E 美金，供應鏈持續吃香喝辣，股價會漲到你不敢想像。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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台積電法說太狂！哥先漲！下週換供應鏈跟上