小型股的一波賣壓 可能是股市多頭的警訊

上週，美國股市連續五天下跌，小型股的賣壓尤其沉重。道瓊與 S&P 500 各下跌 2.2%，但追踪小型股的 Russell 2000 指數下跌了 4.3%。分析師說，小型股與大型股跌勢之間的巨大差距，恐是 股市的不祥訊號。

分析師說，小型股對經濟走向，非常敏感。近來，經濟消息對小型股的衝擊，遠甚於大型股。

近幾週，出現了系列利空消息及疲弱的經濟數據 -- 如上週五的新增就業人數大幅低於預期，美國製造業減緩，海外成長亦轉弱 -- 結果導致股市回檔，小型股首當其衝。

Mott 資產管理公司執行長克雷默 (Michael Kramer) 說，他近來特別注意 Russell 2000 指數，在 2018 年底股市重挫走勢之前，小型股已先大幅回檔。

他說：「Russell 指數包含許多種類股，近來 Russell 指數與 S&P 500 的跌幅出現了大幅差距，讓人憂心，去年秋季的跌勢可能重演。」

當然，Russell 指數並非 S&P 500 的最佳領先指標。根據 Ned Davis 研究機構近來的分析顯示，Russell 2000 指數觸及高點，通常是在 S&P 500 創新高點之後。Russell 2000 指數是由 Russell 3000 成份股中，市值最低的 2000 檔股票所組成。

Jefferies 公司分析師廸森蒂斯 (Steven DeSanctis) 說，當總體經濟擔憂是影響股市的主要因素時，則預期小型股將是領先指標。

小型股是美國經濟的縮影， 去年夏季，當投資人了解經濟已開始減緩，他們首先賣出的是小型股。Russell 2000 於去年 8 月 31 日創新高點，S&P 500 則於 10 月 3 日創新高點。由兩者高點至 12 月 24 日，Russell 指數大跌了 27.1%，S&P 500 則下跌了 19.6%。

如果認為小型股焦點在國內市場，所以較不易受到中美貿易戰的衝擊，根本是錯誤想法。

許多小型公司都是大型公司 -- 如波音，通用等 -- 的供應商。小型公司也較難調整供應鏈，應對加徵關稅造成的價格上漲衝擊。

換言之，小型股對貿易擔憂造成的波動，同樣難以規避，一如大型股。此外，小型企業通常較缺少分散風險能力，且債務亦較高。這讓他們在經濟成長減緩，不確定性上升時，較缺少支撑力道。

有關獲利預測，廸森蒂斯預期，2019 年全年，小型股獲利成長將高於大型股，小型股成長 6%，大型股成長 3%。但第一季，小型股的獲利似乎正在下降。他說：「當市場出現風險，也會先出現在小型股，而後才是大型股。」