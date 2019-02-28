美國股市 可能有那些重大利空因素

Seabreeze 合夥管理公司總裁卡斯 (Doug Kass) 警告，美國股市於 12 月時，充滿機會，然而隨著 2 月進入尾聲，美國股市已變得脆弱。市場動能遽然改變的風險，已見上升。

他在近來提供給客戶的電子郵件中，解釋了自己的觀點：「全球經濟復甦轉弱，企業獲利前景下滑，債務重擔難以承受及政治動盪，使得近來大漲的美國股市失去了健全的基礎。」

卡斯列出了十項利空因素，可能促使美國股市單日重挫至少 5%。

1. 美國經濟成長出現進一步利空消息，中國經濟下挫，及歐洲經濟衰退深化。

2. 中美未達成貿易協議，竊取智慧財產權與科技轉移無法達成共識。河內高峰會未能達成協議，也可能引發股市跌勢。

3. 美國總統推出系列錯誤政策，撼動市場信心。例如，對歐洲課徵汽車關稅。

4. 美國 10 年期債券殖利率下降至低於 2.5%，即該債券持續不認同美國經濟成長改善。

5. 大額電腦交易出現賣壓，即 1 月與 2 月所見到的上漲動能突然反轉。

6. 第一季財報的警訊增加，S&P 500 企業獲利屬利空的一年。

7. 總統的國內壓力增加，如前律師柯恩具殺傷力的聽證會。

8. 英國硬脫歐，並產生問題。

9. 原油供給增加，價格下挫。

10. 鴿派的歐洲央行總裁德拉吉遭鷹派人士取代。