美股盤中─波音股價拖累 道瓊下跌逾100點

波音股價持續受到壓力，道瓊工業平均指數週二中場亦下跌，一度下跌逾 100 點。波音股價大跌，削減道瓊逾 150 點。

台北時間 00:07

道瓊工業平均指數下跌 83.18 點或 0.32% 至 25567.70。

Nasdaq 指數上漲 38.86 點或 0.51% 至 7596.92。

S&P 500 指數上漲 11.66 點或 0.42% 至 2794.96。

波音股價大跌逾 6%，擴大週一的跌幅。在不到六個月時間，兩架波音 737 MAX 飛機墜毀，Edward Jones 公司指出因波音訂單可能延後，將其股價評級由買進調降至觀望。墜機事件使得多個國家，包括英國，中國與印尼，停飛該款飛機。

但 S&P 500 與 Nasdaq 指數則上漲。

美國公布 2 月消費者信心指數 (CPI) 上升 0.2%，符合預期。扣除食品與能源，2 月核心 CPI 上升 0.1%。該數據有肋支撑股市上揚。

今年初，聯準會 (Fed) 表示，在升息行動上，將會具有耐心。該談語引發了股市上漲。至週一收盤為止，今年以來，S&P 500 上漲了 11%，道瓊上漲近 10%。

週一，美國股市上漲，蘋果與臉書等科技股上漲，抵銷了波音股價大跌走勢。美國公布 1 月零售銷售優於預期，提升了投資人信心。

上週，美國股市則創下 2019 年以來最大單週跌幅，擔憂全球經濟下滑為利空。

但分析師說，昨日的漲勢當有助股市恢復上揚的趨勢。

週二，亞洲股市小幅上漲，英國首相梅伊在脫歐協議中最具有爭議性的部份 -- 愛爾蘭邊境保障措施 -- 獲得歐盟支持，為利多。

投資人焦點仍在英國脫歐協議，英國國會週二將投票決定是否接受梅伊的協議。英國定於 3 月 29 日脫離歐盟。