青年春遊補助擴散到日本行 業者提供每房最高補助8000元拉升買氣

官方春遊補助激發不小的國內觀光熱潮，看準補助已成為刺激旅遊消費的一大趨勢，旅遊業者易遊網今 (12) 日宣布，祭出日本東北「青年補助」方案，針對 20-49 歲族群提供優惠，以每人為單位，每房最多補助 2 人，補助最高可達 8000 元，預計再拉升一波日本賞櫻旺季行程的買氣。

易遊網說明，日前推出日本東北「樂齡補助」帶動超過 500 位旅客報名，接下來鎖定青年族群祭出日本東北「青年補助」方案，針對 20-49 歲族群提供優惠，以每人為單位，每房最多補助 2 人，補助最高可達 8000 元，但有限定 4 月 1 日至 5 月 12 日出發的指定商品。

易遊網也指出，此次日本東北「青年補助」限定商品，規劃有首次到日本東北旅行必去的指標景點、以及日本東北賞櫻團等，在競爭激烈的旅遊市場中，可望再推升一波銷售熱潮。

據易遊網機票搜尋數據統計，東京、大阪、福岡、名古屋和北海道是日本賞櫻熱搜的 5 大航點，尤其是東京，是日本最早進入賞櫻期的城市，最快預計 3 月 18 日就會開花，而要留意的是，東京、大阪和福岡等地機票因相對熱門，在熱門賞櫻旺季和連假期間，機票會有 3000-5000 元不等漲幅，考量預算者可避開連假熱門出發日。