Q2春遊專案出爐 青壯年自助行每人最高可獲補助1500元

交通部觀光局為活絡國民旅遊並提振地方的在地觀光，今 (5) 日宣布首次與地方政府合作，推出第 2 季適用的「春遊專案」，此次方案除住宿每房獎勵 500 元外，更加碼 18 歲至 40 歲自由行旅客入住小鎮民宿以及離島旅遊住宿，可多享 1 次獎助機會，也就是說，18 歲至 40 歲的自助克，每人最高可獲得 1500 元補助。

觀光局說明，春遊專案有基本方案和加碼方案，包括有自由行旅客優惠、團客優惠，以及高鐵、台鐵、中華郵政和中華電信的加碼優惠。

針對自由行旅客，住宿每房獎勵 500 元 (每人限 1 次，於周日至周四間平日入住參與活動的合法旅宿業)；觀光局也加碼，18 歲至 40 歲青年入住小鎮民宿，或前往離島地區旅遊住宿，可多享 1 次獎助機會。

例如，一趟平日出發的旅程中，若同時安排小鎮民宿、離島住宿各一晚，最多可享有 1500 元的補助。(小鎮限制須為觀光局評選 2019 年台灣 30 經典小鎮)

團體旅客方面，每人每日獎勵 500 元，每團上限 3 萬元 (旅遊行程含放假日不能超過一天)，不過，弱勢組團前往離島或企業員工旅遊，或入住星級旅館者，每團加碼至上限為 5 萬元。

另外，交通方面也有優惠，若入住高鐵特約飯店，高鐵車票可享 7 折，購買高鐵假期更有機會以 0 元入住飯店；而若購買集集線或台三線高鐵假期一日豐富行者，可獲得高鐵假期千元抵用券。

台鐵則是提供 3 日券優惠價 1200 元 (原價 1800 元)，等於買 2 天送 1 天，平溪、內灣、集集三支線和東北角一日券，也有 7 折折扣和其他優惠措施。

觀光局表示，將在 3 月底前彙整各地方政府方案，力拚由產業端與縣市政府結合，朝在地觀光目標邁進。