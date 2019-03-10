維持亞鄰最便宜！中油汽、柴油本周不調價

台灣中油公司自明（11）日凌晨零時起汽、柴油價格均不調整，參考零售價格維持 92 無鉛汽油每公升 26.5 元、95 無鉛汽油每公升 28.0 元、98 無鉛汽油每公升 30.0 元、超級柴油每公升 25.5 元。



台灣中油表示，本週國際原油在沙烏地阿拉伯擴大減產與利比亞產量回升等供給面多空因素同時影響下，價格呈現震盪走勢。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 65.36 美元，較前週 65.48 美元下跌 0.12 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.076 元，國內油價依公式計算漲幅為 0.05%，惟國內油價連續幾週皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，依據油價公式計算，本週汽、柴油每公升應各調漲 1.1 元與 0 元，但仍以亞鄰競爭國最低價為調整上限，故本週汽、柴油價格均不調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。



台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

