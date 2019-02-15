紅馬-KY聚焦二大本業 靠大數據再創長期營運新動能

紅馬 - KY(2928-TW) 董事長暨總經理周泰鳳今 (15) 日表示，今年起將專注二大核心業務─故鄉納稅、伴手禮銷售的發展，其中，由於過去幾年故鄉納稅業務已站穩日本前三大位置，掌握住近年來的相關業務大數據，因此，未來 2-3 年公司將發生「巨大的變化」，成為一個提供開放平台和資料分析的業者，藉此收取手續費用，為營運增添新動能，而今年整體表現可望先回到 2017 年的水準。

周泰鳳表示，去年公司積極整頓內部業務，除將虧損部門售出止血，更專注於核心業務的發展，自去年底陸續見成效。

展望今年，在故鄉納稅事業部分，紅馬現已站穩日本前三大發展故鄉納稅業務企業的有利位置，儘管日本政府調整政策導致成長力道一度受阻，惟在日本政府與地方自治體持續鼓勵下，加上目前日本故鄉納稅滲透率仍低，看好 2019 年故鄉納稅業務將持續成長。

紅馬目前與日本約 5000 家的故鄉納稅業者合作，接下來還要協助在地生產者和飲食店媒合，預計下半年推出平台系統，開始收取手續費。

而在伴手禮事業中，雖日本伴手禮市場已相當成熟，周泰鳳提出 4 大成長動能，包括 (1) 將從 B2B2C 的旅遊伴手禮市場擴展至 B2C 禮品市場；(2) 積極開發自有品牌伴手禮；(3) 除了自有的伴手禮銷售網站「Giftland」外，將在數個日本大型旅行社購物平台上架；(4) 紅馬現有全日本 26 個營業據點和 14 家店鋪，後續將與交通樞紐的店家合作拓展通路。