【豐銀投顧】修正仍然在持續 見漲切忌又追高

◆盤勢分析

美國股市突然在蘋果的帶領下大漲，這當然會激勵台股的權王台積電偶股王大立光大漲。但其實這也不讓人驚訝，連著二天筆者的「神奇動能」就已經發現量能一再萎縮，就代表這邊沒有追空的意願。因此放空應該不會是好的選項，但不放空，就代表一定能做多嗎？筆者提醒大家不要見漲就說漲喔。開門見山的說，筆者認為今天雖然大漲，外資也回頭買超，但是修正的趨勢已經啟動，該來的還是要來。這邊筆者並非看整個趨勢轉空，而是在此已經不是那種任意操作就能買股票獲利的盤勢，萬萬不能因為一天的漲跌就放棄對趨勢的判斷，這樣會陷入見樹不見林的盲點。

因此接下來的盤勢不必猜，就是持續等修正結束就可以了。修正並不代表一定要跌，只是盤要再漲困難了點，如此而已，因此我們在跌的時候要大家不要看太空，現在漲了，也不要高興過頭以為又可以進場了，反而是要戒慎恐懼才對。這一次的修正長則 2 週，短則 1 週，只要修正完畢，還是要持續進場做多，畢竟今年的行情應該不致於太差才是，既然如此，那有什麼股票值得留意的？

這筆者送投資人的萬票，近兩年營運在相對低谷，法人表示，去年受到一次性匯率及補稅影響，獲利受到侵蝕，使得獲利表現來到近年新低，但今年營運可望維持穩健成長，仍將維持中國第一大品牌優勢，在其他海外市場也有機會逐步擴張。去年中旗下的某光學中廠啟用後，可望持續有新產能投入，合計中科新、舊兩廠，已設立 16 條鏡片生產線及一條規劃「返銷大陸」的高端護理液生產線。未來公司將注重質量與平均單價提升，減少降價折扣比重，以提升利潤。台灣部分品牌經營佳，亦可望維持雙位數成長幅度。

豐銀投顧 李世新 分析師