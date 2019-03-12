滬深盤後 - 陸股兩市超160檔漲停 成交再破兆 創業板大漲2.6%

陸股 3 大指數今 (12 日) 延續上攻態勢，午後白酒概念股的持續殺跌，而使漲幅急速減緩，但尾盤重新拉高，尤其創業板指數再放量上漲 2.6%，續創本輪新高。

截至收盤，上證指數收報 3060.31 點，漲幅 1.10%；深成指數收報 9841.24 點，漲幅 1.41%；中小板指數收報 6401.21 點，漲幅 1.32%；創業板指報數 1773.43 點，漲幅 2.64%。兩市成交量合計再破兆元，漲停個股超過 160 檔。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

盤面上，行業板塊幾乎全線上漲，電力物聯網概念股繼續爆發，養殖業、通訊服務、知識產權保護、創投、軍工等板塊居漲幅榜前列。

資金動向上，北上資金今日淨流入人民幣 13.41 億元，結束連續 4 日淨賣出的局面; 滬股通淨流入 9.46 億，深股通淨流入 3.95 億。

川財證券研究所高級分析師楊歐雯認為，近期市場無明顯重大利空，且交易持續放量，推動指數整體上漲。北上資金流出和大股東減持可能構成壓制項，但考慮到交易頻次和資金規模，暫時沒有對指數構成明顯影響。考慮到縱向比較板塊估值仍處低位，預估短期指數仍會震盪上行。

高盛認為，如果散戶樂觀程度恢復到 2015 年的峰值水準，滬深 300 指數有望繼續再漲 50%。看好 A 股的原因，一是風險情緒出現了顯著改善，二是許多投資者尚未全力參與此輪漲勢，為害怕錯失進場機會，將帶動股市繼續上揚。

消息面上，證監會副主席閻慶民 11 日在媒體訪問時表示，下一步要統籌研究開放外資，總體方向是繼續推進開放，不斷擴大股比開放。