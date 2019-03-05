上證3000點多空爭奪激烈 牛市起跑與反彈將盡各有支持者

上證指數 4 日站回 3000 點後，引起多空看法嚴重分化，也使走勢出現震盪。在白酒、金融等藍籌股出現獲利買盤之後，上證指數漲降驟降，至收盤，兩市合計成交額達人民幣 1.05 兆元。

時隔 8 個半月，上證指數重返 3000 點，但在此過程中，仍有超過 6 成個股股價無法回到當時的水準，表明市場呈現結構性特徵。

在站上 3000 點的路上，北上依然有人民幣約 40 億元的淨買入。然而，上市公司的大股東產業資本等減持並不手軟，每天都有不少的減持公告。

券商之間的觀點也吵翻天。海通證券認為，當前是歷史性機會；而中信證券則認為反彈已經接近尾聲；國金證券表示，將演繹倒 V 型走勢，樂觀與擇時兌現收益；申萬宏源認為，這是一個完美的春季躁動！

大量套牢盤解套

從過去幾年市場走勢來看，3000 點上下的區間成交密集。這也意味著到這個位置，將有大量的套牢盤解套，也意味著這個區域多空爭奪激烈。

分析人士認為，以北向資金為代表的外資持續湧入 A 股，是造成市場結構性分化的原因之一。優質的公司會被外資持續買入並持有，股價易漲難跌。而部分基本面較差的中小市值個股則不在外資的關注範圍，從而導致股價難以跟上「大部隊」。

值得注意的是，作為 A 股價值投資的標杆，貴州茅台昨日盤中創出 798.33 元的歷史新高，市值也在盤中再度突破 1 兆元，象徵市場的情緒熱烈。

牛熊爭論轉劇烈

目前持牛市觀點的，以中信建投證券、海通證券等為首。

中信建投證券表示， 仍維持全市場最樂觀的判斷。在大類資產配置方面，建議配置順序是股票 > 信用債 > 本幣 > 商品 > 國債，繼續積極看多股票市場，看好經濟觸底和中美貿易談話緩和帶來的人民幣升值過程，警惕國債市場可能出現的無風險利率上行的情況。

海通證券姜超表示，從去年 10 月起，他們就在表達一個觀點，中國經濟或許處於最壞的時代，但對於中國的資本市場而言反而是最好的時代，當前就是投資中國的歷史性機會！

中信證券、申萬宏源證券等則持相反的看法。中信證券轉向謹慎。在年初喊出上證指數有望衝擊 3000 點後，中信證券最新的研究觀點為：趨勢性反彈接近尾聲，3000 點後市場將由普漲走向分化。

申萬宏源認為，牛市尚無堅實基礎，當前行情只是春季躁動。申萬宏源表示，寬鬆預期驅動的業績牛尚難證實，隨著主要矛盾逐漸回歸基本面驗證，未來賺錢效應可能會收縮。