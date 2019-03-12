台股盤後─蘋概三王領漲 收盤漲近百點 成交值重回千億元

台股昨日出現量能萎縮窘況，但指數收紅，今 (12) 日大盤在蘋果概念股三王大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 帶動下，大盤上漲 93.05 點以 10343.33 點作收，成交值放大 1098.71 億元，證券分析師黃漢成指出，目前外資的態度局台關鍵地位。

證券分析師張陳浩指出，今日台股盤中受大型權值股上漲帶動，指數跨越 5 日及 10 日均線，大盤偏多格局形成，盤中並有二線光學族群助威，吸引人氣，包括玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW)、聯一光 (3441-TW)、今國光 (6209-TW) 也大漲，光學類股走強的氣勢十足。

自行車股也上場較勁，包括巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW)、桂盟 (5306-TW) 等個股都在盤中都出現股價勁揚趨勢，也反映大陸高階自行車銷售有起色，組裝廠銷歐電動車數量一路走高。

盤中蘋果概念股也成焦點，證券分析師黃漢成說，外資券商美林看好蘋果產品結構的調整，調高蘋果股價目標價到 210 美元，台蘋果相關個股，包括大立光、玉晶光等股價皆走揚；此外，5G 及 2 月營收逆勢走揚個股，同樣成為市場矚目焦點，隨著台股開始進行資金輪動，太陽能股也將進入市場旺季。

面板股華映 (2475-TW) 宣布解僱 2500 名員工，為台面板廠歷年來最大規模裁員案，預計 5 月 10 日生效，華映股價今日以 0.54 元跌停價開盤，一路鎖住直到收盤。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，現階段台股應以股匯市等量齊觀，目前顯示新台幣升值受阻，代表海外資金的匯入台灣趨勢趨緩，是否代表台北股市豬年開年以來的「資金行情」在此告一段落，值得投資人留意。

台股今天早盤反彈大漲超過百點，台幣兌美元早盤也隨之走升，不過，市場亦見外資站在美元買方，台幣升幅受限，中午以小升 2 分至 30.890 元暫收。