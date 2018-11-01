FANG慘遭踩踏 Cramer：他們各有特色 還不到放棄時候

美媒《CNBC》節目主持人 Jim Cramer 過去創建了「FANG」名詞，來說明幾家科技巨頭，當時他自認是聰明之舉，現在有時他真希望沒有做過此事。

FANG 是指包括 Facebook (FB-US)，亞馬遜 (AMZN-US)，Netflix (NFLX-US) 及 Google 母公司 Alphabet 等股票，蘋果 (AAPL-US) 通常也列入其中，有些人也用 FAANG 來說明。

Cramer 表示，這原本覺得這個概念很棒，但是現在有 10 個左右 FANG ETF，將這些股票綑綁在一起，造成這些股票毫無道理地互相影響。

他說：「是 ETF 的力量。當一個 FANG 股票遭遇破壞時，他們都會受到打擊。當一支股票反彈，就全部上揚。」

Cramer 認為，這種情況「極其愚蠢」，每個 FANG 公司與其他公司均有其獨特的前景與龐大的市場，不該用同一個概念來看他們。

10 月份科技股遭重創，FANG 損失慘重，亞馬遜本月跌幅 20.2%，Netflix 也跌了 19.3%，這些年初叱咤風雲的龍頭股，在擁擠的交易中慘遭踩踏。

Cramer 說，蘋果很快要公布財報，有可能因為中國經濟放緩受到影響，可能服務收入未達預期，但它遭到任何麻煩，都可能影響另外 4 支 FANG 股票，這就是奇怪的 ETF 造成的惡性結果。

Cramer 認為，FANG 裡的每家公司，特別是 Facebook，仍然面臨挑戰，不過目前不是看衰他們的時候。即使他們表現可能未達預期，他們還是很棒的公司。