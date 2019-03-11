【華冠投顧】盤後分析：多空交戰

劉彥良 分析師

台股面臨月線保衛戰，多空交戰下最終小漲 8 點，而成交量僅 909 億元。亞股在陸股回穩下全數收紅，其中韓國股市和台灣相近，小漲不到 0.1%。

川金二會失利，我跟投資朋友說川習會也有可能生變，果然原訂三月底舉辦的計劃生變。最新消息是會延期到四月，歹戲拖棚多少會動搖市場信心，但我認為最終還是會成一定程度的協議，而不會像川金會一樣無功而返。

除了貿易戰之外，我不斷強調更需要重視的是全球經濟成長趨緩的風險，歐洲央行看來今年不打算升息維持寬鬆政策，接下來就看美國聯準會如何因應。

至於台灣方面，無論升息或降息的機會都不大，估計楊總裁會持續凍結利率避免市場震盪。利率可以由央行決定，匯率可就要回歸市場機制，受到美元轉強下，今天新台幣持續走貶，盤中已來到今年新低的 30.92。雖然還沒有看到外資連續大賣台股，但匯市一向是領先股市，故投資朋友不得不防。

搭配技術面來看，KD 和 MACD 持續翻空，包括美股亦然，所以台股還沒有這麼快止穩向上，下檔強支撐為頸線 10148 點不變。現階段不用太過積極，先作好好持股調整並將部分獲利入袋，等待未來多頭發動攻勢再增加持股水位即可。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。