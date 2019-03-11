【豐銀投顧】動能籌碼持續修正 操作無需操之過急

◆盤勢分析

從今年元月以來，行情就在美、中二國資金大放水的情況下，不斷的挺進，當時筆者的理由簡單來說只有二個:「美國緩升息，中國大灑幣」，二個大國的動作造成了市場上充沛的量能，股價當然應聲上漲。但到了今天，行情似乎出現了一點變化。這個變化是什麼？原來是美國寬鬆的貨幣政策雖然會讓美元暫時弱下來，但沒想到的是，歐洲央行原本被認為也要開始「縮表」，也就是採取緊縮的貨幣政策。但沒想到歐洲央行竟然態度一變，決定持續維持寬鬆的貨幣政策，也就是歐元又持續弱勢的話，就會讓美元變得相對強勢！這麼一來，美元強了以後，新興國家貨幣還能漲嗎？貨幣不漲，股市當然相對就會弱下來，最近的行情弱，就是弱這個原因。

另外再從筆者的「神奇動能」來看，動能從 2/26 爆出大量後就一直沒再過前高，另外 5 日線與月線也已經開始修正，照正常的情況來看，未來會有一段不算短的修正期，最好的狀況就是指數橫盤走 (橫盤走也能修正乖離)，但運氣不好的話，指數大概又要掉下來了。因此接下來的行情不能太過急著進場，至少會有一到二週的時間盤勢會陷入整理，這段期間的操作原則很簡單，股票不要隨便進場，期貨不要隨便做多單，把握這個要訣，在未來的行情中應該就可以安然過關。

現在動能退潮、均線開始修正乖離，千萬不要又用技術分析來看，想試著抓低點。那是外行的技術分析玩法，我們千萬不要再去犯這種錯。資金行情來時，用技術分析抓的到高點嗎？資金行情退時，你也一樣抓不到低點。未來很簡單，只要等二件事！動能急縮跟均線正乖離被修正完彈，那麼就會是下一次的起漲點了！屆時股票全面再做多，期貨波段多單進場，獲利就會很簡單！祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師