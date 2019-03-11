【華冠投顧】大盤量縮整理守月線 漲價族群利空不跌?

2019.03.11 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方結構看 10181，不破都先看多。

#盤勢分析

大盤今天持續量縮整理，震幅不到 60 點，週五美股盤中一度因為歐洲持續寬鬆的政策對全球景氣擔憂一度跌超過兩百點，但尾盤收斂跌幅表示這邊支撐還是有效，而台股今天也在月線上量縮整理收小漲，原則上這邊短線就是看好 10181 只要不收破，技術面結構上就還是會站在多方，同時修正過熱的指標，目前 KD 已經修正到 50 附近，只要修正指標指數不大跌，下一次黃金交叉後都會是指數攻擊的機會。

#類股方面，市場傳出華為、OPPO 拉貨，台廠偏光板廠受益，今天早盤 3051 力特漲停，8215 明基材與 4960 誠美材接跳空開高大漲，但偏光板題材要留意的是前一波大漲後的修正融資並沒有退潮，因此就算今天早盤大漲，反而迎來的是融資解套的賣壓，因此今天盤後要特別留意此族群的融資變化，另外漲價概念股再傳降價利空，但今天相關族群反而有點利空不跌，被動元件指標股 2327 國巨、矽晶圓指標股 6488 環球晶都小漲小跌，留意後續對利空反應。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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