【華冠投顧】台股小漲+8點作收!個股表現!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、3545 敦泰、6147 頎邦、3141 晶宏、2442 新美齊。

台股盤勢分析:

看法不變

美股四大指數持續拉回下，台北股市早盤下跌 - 77 點開出，在低檔買盤持續轉強下；加權指數震走高，終場上漲 + 8 點作收，收在 10250 點，成交量 909 億。

今天僅管遇到國際股市的壓回，台股早盤小跌開出；不過，一如我們的預期，在低檔買盤開始放大下，指數開低走高，終場小漲作收。只是今天美中不足的地方，在於下半場的買盤不夠積極；導致今天成交量能僅 900 億，依舊是個『量縮震盪』結構。對於本周『重返年線』的看法，基本上我們保持『看法不變』；只是明、後二天多方的表態… 將影響下半月台股的變化。台北股市如果要維持『強軋空』的態勢，上半周必需要有強勢表態，而行情結構走一波到頂；但是如果加權指數要拖到下半周才『重返年線』，表示多方企圖心不足，不急於進攻，下半月可能進入『區間震盪』。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2392 正崴、3169 亞信、3499 環天科、3511 矽瑪、2431 聯昌、5278 尚凡、4119 旭富… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6266 泰詠、4174 浩鼎、1515 力山、1590 亞德 KY、6282 康舒、4994 傳奇… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。