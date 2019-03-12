◆盤勢分析

1. 周一美股雖受波音事件衝擊開盤表現疲弱，但因 Apple 被美林分析師調升目標價與發出 3/25 日春季發表會邀請函，科技股領軍反攻，最終四大指數上漲 0.79%~2.4%，S&P、那斯達科、費半指數重新站回月線之上。其中，NVIDA 上漲 6.79%、AMD 上漲 4.32%、Apple 上漲 3.46% 表最佳，谷歌、Intel、台積電 ADR 上漲超過 1%；特斯拉連續第二天反彈，上漲 2.39%。

2. 周一晨間亞股延續上周疲弱走勢，加權指數小幅跳空低開，盤中最低 10214 點守穩月線，隨後亞股逐漸轉強，台股重回平盤附近震盪。終場收 10,250 點，上漲 8.53 點，漲幅 0.08%。

3.OTC 指數早盤開平走高，但因市場追價力道薄弱，終場收 136.45 點，微漲 0.06%，呈現窄福波動，目前短線上方壓力為 138.65 點，下方支撐為 135.65 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收小紅 K 棒，持續守穩月線之上。

(2) 量能：成交量微縮至 909.07 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 94.80 億元；外資 - 103.57 億元、投信 + 1.51 億元、自營 + 7.26 億元。

5. 電子類股

(1) 電子零組件：偏光板醞釀漲價，8215 明基材、4960 誠美材股價延續上周強勢，周一股價早盤在衝高。

(2)DRAM：上周五美光跌深反彈，帶動周一台灣 DRAM 相關個股包括 8277 商丞、2451 創見、5351 鈺創等轉強。

(3) 顯示卡：顯示晶片大廠 NVIDIA 推出低價新繪圖晶片 GTX1066Ti，有望激勵相關廠商出貨，2465 麗台配合 2 月營收攀高股價逼近漲停，2376 技嘉尾盤放量走高。

6. 非電子類股

(1) 紙類：年後國際紙漿價格緩步回升，中國工紙、文紙喊漲，國內 1902 台紙股價緩步墊高，1909 榮成前兩個月獲利大幅優於去年同期，周一股價上漲超過 4%。

(2) 生技：4119 旭富 2 月營收年 34.25%，股價再創波段新高；4128 中天延續上周強勢股價緩步走高、4180 安成藥 2 月營收年增 56.6%、4728 雙美 2 月營收年增 89.57%，股價明顯轉強。

7. 重點訊息：

(1) 聯詠射三箭 今年營運拚新高: 3034 聯詠 2018 年拜 TDDI 出貨量衝上超過 1.5 億套之賜，帶動全年營收繳出新高紀錄、稅後淨利年成長 27.2％至 63.91 億元。2019 年全球手機出貨量雖不被外界看好，但 TDDI 滲透率正在持續成長，預期 2019 年滲透率有機會達到三成水準，預期聯詠全年出貨量將可望再度繳出雙位數成長。

(2) 眾達 2 月營收同期新高: 4977 眾達因 2 月份受限工作天數較上月明顯減少，致月減 37.44％，所幸 32G 光收發模組出貨維持正常，單月營收年增 49.38％，創下歷年期新高。眾達 32G 光收發模組自去年底開始穩定出貨，再加上眾達為全球 32G 光收發模組主要供應商，帶動訂單需求持續增加，預期眾達今年 32G 光收發模組出貨量可望創下新高。

