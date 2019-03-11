【華冠投顧】盤中解析：月線震盪

劉彥良 分析師

上周五台股回測月線有守，今天繼續進行月線攻防戰，多空僵持下導致預估量掉到 900 億元附近。從指數的高低點來看，目前都在上週五的 k 棒之間，也就是說今天在技術面上所帶來的意義不大。

鄰近亞股方面，今天也都是小漲小跌的上下震盪，其中台灣是唯一還守得住月線的市場，單就這一點來看其實台股近近期已相對抗跌，最大的原因在於台股一向擁有比較好的殖利率，外資自然願意將資金多停留一些。

盤面上不少個股反映 2 月營收表現，繳出月增 78%、年增 420% 的晶彩科 (3535) 開盤直接漲停，反觀月減 44% 的康舒 (6282) 大跌 6%、月減 49% 的泰詠 (6266) 大跌 7.8%，所以投資朋友在台股震盪之際就要透過基本面來進行汰弱留強。

題材股方面，郭明錤分析師預測正崴 (2392) 將是蘋果第一代頭戴 AR 裝置的代工廠，帶動正崴今天攻上漲停再創新高，包括同集團的永崴投控 (3712) 也大漲 5% 再創新高。此外，偏光板傳出漲價消息，帶動誠美材 (4960) 和明基材 (8215) 早盤上攻，但前者目前留了十字線，而後者則開高走低漲勢收斂不少，感覺利多不夠強，故投資朋友若要追價前可再三思量。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。