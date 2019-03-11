【永豐期貨】台指選擇權盤後－量縮狹幅震盪 台股收紅小漲8點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 26 點至 10227 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 23.28 點，電子期逆價差縮至 - 1.27 點，金融期正價差縮至 0.16 點。現貨部分，三大法人賣超 94.81 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 29 口至 24748 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1092 口至 55108 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 763 口至 24837 口。

上週五美國公布非農就業數據大幅遜於預期，盤中美股跌幅擴大，不過隨著市場消化低接買盤進場，跌幅收斂後四大指數以開高走低小跌作收，週一早盤美股電子盤以及日韓股市走低，不過台股反倒在台積電、大立光帶動下呈現開低走高，加上午盤過後陸港股市擴大漲幅，激勵加權指數上揚，盤面上八大類股除了塑化類股與水泥窯類股收黑，其餘皆收紅，然而台股臨近前日高點仍有賣壓出籠，使指數今日呈現上有撐下有壓的狹幅震盪走勢，終場加權指數上漲 8.53 點或 0.083%，收在 10250.28 點，成交量能 910.14 億，較前一日縮減 147.69 億。技術面觀察，週一日 K 開一走高呈現狹幅震盪，高低區間僅 55.28 點，目前指數回測月線有守，但下彎的 5 日、10 日線形成上檔反壓，短線指數較大機會呈現區間震盪格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10300 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.27 升至 1.29，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.75% 升至 12.35%，賣權平均隱含波動率由 15.83% 升至 16.38%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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