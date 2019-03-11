【華冠投顧】台股量縮守月線，止跌有餘，攻擊不足...

美股上周連跌 5 天，跌 2%，跌破月線! 台股上周跌 147 點但守住月線，今日大盤指數量縮上漲 8 點，10250 點作收，成交量 909 億元，價漲量縮。

美股上周連續 5 個交易日走弱，台股今日跳空開低，盤中一度失守 10223 點月線關卡，隨著金融類股走揚及台積電 (2330) 營收利空測試後回神，股價黑翻紅，漲 0.5 元，收 230.5 元，使大盤指數震盪走高收紅，月線失而復得。台股今日量縮上漲，止跌有餘，攻擊不足.... 大家不必心急進場，漲勢看支撐，跌勢看壓力，台股上周五跳空跌破本波千點行情上升趨勢線，空方缺口沒回補就沒有多，今日指數僅上漲 8 點，外資持續大賣 103 億元，期貨市場多單減 1092 口，所以，投資朋友對於今日的漲... 先看止跌，翻多言之過早，未回到本波趨勢線之上，風險仍在，投資人不用急著馬全力以赴上跟它硬拼..... 今日盤面中小型個股倒是活蹦亂跳，正崴 (2392)，正達 (3149)，好德(3114)，矽瑪 (3511)，永崴控股 (3712)，易發 (6425)，立端 (6245)，大拓 - KY (8455)，大田 (8924)，雙美 (4728) ，普鴻 (6590)，商丞(8277) 及振曜(6143) 等以漲停板作收。

操作股票千萬不能急，要穩健成為贏家，一定要學習耐心等待，最佳時機，最有把握時才出手，這樣穩健操作既安心又放心，才能長期成為贏家。

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