這兩檔ETF近10萬名存股族最愛 善用加入債券ETF存債以分散風險

元大投信身為國內 ETF 龍頭，以元大台灣 50、元大高股息兩檔 ETF 最受歡迎，由於配息紀錄良好獲得市場肯定，兩檔受益人數都逼近 10 萬人，是國內存股族關注標的。對於重視收息的投資人，除了台股標的外，元大投信研究團隊建議，目前國內債券 ETF 投資標的多半投資於美國債券，因此可加入債券 ETF 分散風險，也同樣有機會享有配息收益，為資產組合加分。

自元大投信 2017 年初推出台灣首檔海外債券 ETF「元大美債 20 年」ETF，投資人不用透過複雜方式投資美國債券，在台灣就可透過 ETF 進行股債資產配置。從 2017 年元大美國公債 ETF 推出後，2 年來，債券 ETF 規模達到新台幣 4626 億元，占所有 ETF 規模 8524 億元達 5 成之多，其中投資等級債佔大宗，規模達 2400 億元，說明投資等級債很受歡迎。

相較投資單一債券，債券 ETF 具十年免徵交易稅的優惠，一口氣可免稅至 2026 年底，交易成本及門檻較低、風險分散及透明度較高、多數債券 ETF 配息不配本金等特色，受到投資人青睞，台灣更在去年下半年超過南韓成為亞洲最大的債券 ETF 市場。

元大產業債券 ETF 傘型基金研究團隊說明，投資債券 ETF，就像借錢給國家或企業，並得到利息。因此如果希望有機會穩定收息同時又不用擔心本金 / 淨值莫名減損，首重借錢對象的信用評等，信用評等愈高，風險相對較小。

建議想要「存債」的投資人，應留意信評、期間及殖利率三個指標，並且最好以國家發行的公債、國際大型優質企業發行的投資等級債為優先選擇。

而在投資等級債券基礎上，如果想要參與個別產業機會，或做進一步分散，建議可以考慮與民眾生活息息相關、產業長線看好的金融、醫療或電能業投資等級債 ETF，追求較高殖利率契機。

元大投信在發行美國公債、中國公債 ETF 及一系列投資等級債 ETF，包含 AAA~A、BBB 投資等級債 ETF 後，即將於 3 月 11~15 日募集元大產業債券 ETF 傘型基金。元大產業債券 ETF 傘型基金三檔都採季配息，收益評價月份交錯分布，有利投資人安排現金流規劃。