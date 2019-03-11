【安聯投信】新興股 連9周吸金

市場對近期公布的重要經濟數據傾向謹慎樂觀，道瓊工業指數、標普 500 指數、Nasdaq 指數上周全周出現小幅修正，反觀歐洲央行放出「鴿」聲，讓歐元觸及 2017 年 6 月以來最低，支撐道瓊歐洲 600 指數全周小漲；觀察全球資金流向，截至 6 日，美股基金單周資金由淨流入轉為淨流出近 55 億美元，歐股基金資金淨流出則縮減至 31 億美元左右，新興市場則連續第 9 周淨流入。

安聯投信分析，美中貿易戰可望逐漸平息，中國兩會政策面消息偏多，但市場漲多後開始有拉回跡象；值得注意的是，聯準會（Fed）褐皮書指出美國今年的 1 至 2 月大部分地區經濟成長為「輕微至溫和」，而近一半地區因政府停擺導致某些領域的經濟活動放緩，OECD 同樣調降全球經濟展望，並認為美中貿易協議達成對經濟提振效果有限。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶分析， 美國 2 月 ISM 服務業採購經理人指數 PMI 自前月 56.7 升至 59.7，優於市場預期，且為近一年以來最大升幅，背後主要受益於新接訂單與新出口訂單的大幅彈升，受訪廠商雖然擔心關稅、產能限制和就業資源的不確定性，仍對整體商業環境及經濟大致維持樂觀態度，美元資產能見度在全球市場中仍相對高。

針對新興市場，近期 A 股反彈後休兵，安聯中國策略基金經理人許廷全分析，就總經面而言，下半年可望優於上半年，第二季數據可能持續下行，但市場對此已有所準備，以企業面來說，目前包括零售統計等預期已不像去年第四季那樣悲觀，部分科技品牌大廠訂單有回溫跡象，預期總經環境及企業狀況下半年有機會優於上半年，投資人對後市展望可偏向正面看待，在投資建議上，中長期看好內需成長機會，建議可鎖定三大主軸，分別是中國進口替代、政策受惠、消費升級。

至於台股，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，3 月以來，法人轉向獲利了結，中型個股短線上出現調節賣壓，大盤整體氣勢不如 1、2 月；不過，市場對於半導體上半年庫存調整已經反映，現階段，加權指數和櫃買中心指數反彈遇到年線反壓，加上在產業基本面未見實際好轉數據之下，拉回整理實屬合理，但台股轉多結構未變，投資人可定期定額把握機遇。

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本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。