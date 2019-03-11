中國2月M1復甦、M2創歷史新低 剪刀差收縮

中國人行昨 (10) 日公布，2 月底廣義貨幣 (M2) 餘額達人民幣 186.74 兆元，年增 8%，預期 8.4%，漲幅分別比前一個月底和去年同期低 0.4 個和 0.8 個百分點。

圖: 鉅亨網製表

2 月份新增人民幣貸款達人民幣 8858 億元，預期人民幣 9500 億。前兩個月人民幣貸款增加人民幣 4.11 兆元，比去年同期增加人民幣 3748 億元。

2 月份，社會融資規模增量為人民幣 7030 億元，預期人民幣 1.3 兆元，比去年同期減少人民幣 4847 億元。今年 1～2 月社會融資規模增量累計達人民幣 5.31 兆元，比去年同期增加人民幣 1.05 兆元。

狹義貨幣 (M1) 餘額達人民幣 52.72 兆元，年增 2%，預期 2%，增幅比前一個月底高 1.6 個百分點，比去年同期低 6.5 個百分點。

圖: 鉅亨網製表

2 月份銀行間同業拆款加權平均利率為 2.2%，比前一個月高 0.05 個百分點，比去年同期低 0.53 個百分點；質押式回購加權平均利率為 2.24%，比前一個月高 0.08 個百分點，比去年同期低 0.63 個百分點。

中國民生銀行表示，2 月底 M2 年增率呈現下滑，而 M1 成長略有回升，反映企業現金流有所改善，融資難問題紓緩，但仍需進一步暢通貨幣政策傳導機制，儘快由寬貨幣轉為結構性寬信用。

中國銀行國際金融研究所則認為，M2 增速來到歷史低點，主要原因在於單月季節因素影響消退，且 2 月份中國人行公開市場操作回收現金規模較大。不過，今年 GDP 成長目標在 6%～6.5% 區間，目前通貨膨脹率為 1.5%，因此名目 GDP 成長可能在 7.5%～8% 之間，所以 M2 增速在 8%～9.5% 區間是合理的範圍。