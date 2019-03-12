中汽協：中國2月份汽車銷售衰退17% 新能源車表現一枝獨秀

根據中國汽車工業協會 (中汽協) 公布最新汽車銷售數據顯示，中國 2 月份乘用車銷售量 121.95 萬輛，年減 17.4%，月減 39.6%，降幅與上個月幾乎相同，同時，銷售量也是連續第八個月出現衰退。

中汽協公布的數據與上周五中國乘用車市場信息聯席會所公布的相當。兩大汽車協會均顯示中國汽車消費市場產銷均出現明顯衰退。

資料來源: wind。上周汽車類股指數與中國各主要指數周線比較。

從中汽協公布汽車銷售類別來看，只有新能源車銷售表現依舊亮眼，其產銷分別達 5.9 萬輛和 5.3 萬輛，年增分別為 50.9% 及 53.6%。

至於其它四大類別的汽車銷售量年率及月率均出現較大幅度的下滑，其中，基本型乘用車（轎車）銷售年減 14.4%；運動型多用途乘用車（SUV）銷售年減 18.6%；多功能乘用車（MPV）銷售年減 27.2%；交叉型乘用車銷售年減 16.7%。

從整體產銷情況來看，中國 2 月汽車總生產 140.98 萬輛，年減 17.4%；銷售 148.16 萬輛，年減 13.8%。其中，乘用車生產 114.03 萬輛，月減 42.9%，年減 20.8%；銷售 121.95 萬輛，月減 39.7%，年減 17.4%；商用車生產 26.95 萬輛，月減 27.2%、年增 1%；銷售 26.21 萬輛，月減 24.3%，年增 8.0%。

從累計數據來看，1-2 月份，汽車總產銷分別達 377.65 萬輛和 385.15 萬輛，年減分別為 14.1% 和 14.9%；其中，乘用車累計銷售量為 324 萬輛，年減 17.5%。

中汽協認為，2 月份受市場低迷和春節假期的影響，汽車產銷量水準偏低，一方面主要是產業謹慎因應經濟下滑壓力，另一方面降低生產節奏減輕終端銷售壓力。

此外，中汽協數據顯示，1-2 月，汽車銷量排名前十大的集團汽車銷售量合計達 345.3 萬輛，年減 14.9%，與產業降幅基本相當；前十大的集團汽車銷售量占汽車銷售總量的 89.6%，略高於去年同期。

