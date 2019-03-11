好不容易壯士斷腕 Fed的厄運循環可能捲土重來

聯準會 (Fed) 官員去年年底遇到了大問題：華爾街一直擔心的經濟衰退可能真的會即將到來。

當時股市暴跌，標準普爾 500 指數遭遇經濟大蕭條以來最糟糕的 12 月走勢，嚴重打擊了消費者和企業 CEO 們的信心。而且這種信心的減弱可能會導致家庭和企業延緩支出，又對經濟構成重大挑戰。這是一種惡性循環。

管理超過 6000 億美元資產的 Principal Global Investors 全球投資策略師 Seema Shah 表示，「當時他們被迫喊停這種厄運循環。」

Fed 從非常強硬到非常溫和的尖銳立場轉變，成功地打破了這個循環。主席 Jerome Powell 承諾對升息採取「耐性」。Fed 甚至表示可能很快就會停止縮減其資產負債表，給了華爾街最大的願望。

Fed 主席 Jerome Powell 承諾對升息採取「耐性」。（圖：AFP）

受到 Fed 逆轉的啟發，美股在 2019 年開始飆升。這反過來提振了美國購物者和商業決策者的情緒。

Shah 表示，「Fed 做了正確的決定。」

根據 Guggenheim Partners 全球投資長 Scott Minerd 的說法，在「一系列政策失誤」之後，Fed 已經成功「暫時平息市場」。

但是，Minerd 在最近的報告中警告，其經濟衰退預測工具顯示 2020 年中期將會開始出現低迷。

突然溫和的 Fed 面臨的一個潛在問題是如何應對爆發的通膨。

雖然長期以來一直在控制通貨膨脹，但有些人想知道通膨會持續多久。上週的非農報告指出，隨著勞動市場達到或接近滿載，工資終於升溫。2 月僅增加 2 萬個就業崗位，大大低於預期。然而，工資增加了 3.4%，是十多年來的最快速度。

Guggenheim 報告指出，「預計工資會進一步成長。」該公司表示，如果通膨預期開始上升，「2020 年可能需要進一步升息」。

但其他人認為，儘管失業率居高不下，通膨仍將受到抑制。

PNC 首席經濟學家 Gus Faucher 表示，「我認為通膨不會失控。」

但如果長期處於休眠狀態的通膨最終被喚醒，Fed 可能會被迫恢復其升息週期，對市場和信貸敏感業務構成潛在問題。

Shah 表示，「人們真的擔心，一旦通貨膨脹來臨，Fed 將會陷入困境。他們是否必須踩剎車？」

這可能導致金融市場和消費者與企業信心間的「厄運循環」重新啟動。

Shah 說，「感覺上 Fed 被市場挾持了。」