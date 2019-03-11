英國脫歐對金融業的影響加劇 大量資產出逃

據獨立智庫報告顯示，有超過 275 家金融企業計畫將總計 1.2 兆美元的資產和資金，以及數千名員工移出英國轉至歐盟，來為英國脫歐做準備，相關舉措的成本估高達 40 億美元。

目前距離 3 月 29 日英國脫歐還有不到三週的時間，目前仍不清楚脫歐是否會延遲，或者是否會在沒有達成協議的情況下進行。

根據智庫「New Financial」的報告表示，金融業將轉移陣地，到都柏林的就有 100 家、到盧森堡的有 60 家、到巴黎的有 41 家，到法蘭克福的有 40 家、至阿姆斯特丹則有 32 家。

報告表示，其中有一半受影響的資產管理公司選擇了都柏林或盧森堡，如高盛投資管理公司、摩根士丹利投資管理公司。而有近 90% 的銀行選擇移居法蘭克福。而前往阿姆斯特丹的公司中有三分之二是交易平台或經紀商。

報告中估計，將帶來 5,000 名員工的流動或當地的雇傭，此一數字也預計將在未來幾年內持續上升。

另一方面，資產和資金的移轉規模也成為衡量英國脫歐影響的指標。有十家大型銀行和投資銀行從英國轉走了共 8000 億英鎊的資產，佔該國銀行業總資產的 10%。另有少數幾家保險公司也已經轉移了 350 億英鎊的資產，以及少數資產管理公司已經移轉了 650 億英鎊的資金。

New Financial 創始人兼董事總經理 William Wright 認為，脫歐事件對英國的打擊比預期更大，並且會變得更糟。

「商業業務將繼續從倫敦流到歐盟，有更多商業活動在歐盟地區進行。這將降低英國在歐洲銀行和金融領域中的影響力，減少來自金融業的稅收，以及對歐盟的金融服務出口。」Wright 表示。

報告指稱，金融業資產的轉移將使英國的稅收減少約 1%，且搬遷已使企業損失 30 億至 40 億美元，並將轉嫁給客戶和股東。不過，在可預見的未來，倫敦仍將是歐洲地區主要的金融中心，但其領先地位可能隨時間被歐洲其他城市所削減。