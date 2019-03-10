去年美國牛肉出口創紀錄 但中國市場仍難突破

由於對亞洲的出口成長，美國 2018 年牛肉出口飆升至歷史最高水平，但驅動成長的動力並不包括中國在內。

貿易團體美國肉類出口聯合會 (USMEF) 發言人 Joe Schuele 表示，「我們才剛在 2017 年年中重新進入中國市場，不過一年之後我們又遇到了更高的關稅稅率，」

Joe Schuele 說道，「 中國仍然是全球成長最快的牛肉市場，我們覺得那裡有很大的潛力，但是很多障礙使它目前不能成為我們的主要市場。」

中國長達 14 年的美國牛肉進口禁令於 2017 年結束，美國牛肉產業希望它能夠吃下中國牛肉市場不斷成長的大部分市場。但到目前為止，出口一直令人失望，與北京的貿易戰更沒有助益。在 2003 年底美國發現一例狂牛症後，中國關閉了美國牛肉生產商的市場。

根據 USMEF 的統計，去年的牛肉出口額飆升至 83.3 億美元，較前一年大舉增加超過創紀錄的 10 億美元，並以美元計算成長達 15%。南韓占了成長率的一半，因為紅肉消費持續上升。

Schuele 說，「南韓絕對是塊閃亮的市場，但我們在日本、台灣、東南亞以及墨西哥等西半球市場也度過了美好的一年。」美國牛肉進入南韓的關稅稅率接近 19%，而供應市場的競爭對手，如澳洲、紐西蘭和加拿大，則面臨更高的關稅。

南韓的澳洲進口牛肉關稅比美國牛肉高。（圖：AFP）

按數量計算，2018 年美國牛肉出口量增加 7% 至 135 萬噸，高於 2011 年的歷史最高水平。

儘管亞洲國家的消費量僅次於美國本土市場，去年美國僅向中國出口了約 6000 萬美元的牛肉。中國對美國牛肉進口的禁令導致美國失去市場，而其他主要賣家大行其道，包括澳大利亞和南美國家。

Schuele 說，「即使沒有更高的關稅，我們對中國的出口仍然只占我們全球出口的一小部分，因為我們才剛開始將產品重新引入中國。」

中國去年對美國牛肉加徵報復性關稅，稅率從 12% 提高到 37%，於 2018 年 7 月生效，使美國牛肉生產商更難在中國市場站穩腳跟。