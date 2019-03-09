〈台大校園徵才〉南亞科徵才300人 平均薪資20個月 碩士畢業年薪上看百萬

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今年度校園徵才活動，今 (9) 日從台大起跑，將擴大招募研發人才，預計徵才人數超過 300 人，目前員工基本薪資為 15 個月，加上季獎金、年終分紅等，平均薪資上看 20 個月，大學畢業年薪可望逾 80 萬元、碩士畢業約 100 萬元、博士則逾 130 萬元。

南亞科為因應今年持續強化先進製程開發，產品多元化應用與下世代記憶體產品設計，預計徵才超過 300 人，並將擴大招募研發人才，職缺包含 IC 設計、電路佈局、電腦輔助設計、先進製程開發、製程整合、人工智慧技術應用、生產製造技術等類別，其中，研發人才預計招募逾 100 人。

南亞科總經理李培瑛表示，公司的薪資水準若以月薪起薪來看，大學畢業約 4.1 萬、碩士畢業 4.8 萬、博士畢業 5.7 萬，而基本薪資為 15 個月，再加上三節獎金、季獎金、年終分紅與目標達成獎金等，平均薪資上看 20 個月，大學畢業年薪可望逾 80 萬元、碩士畢業約 100 萬元、博士則逾 130 萬元。

李培瑛表示，公司極度重視研發，每年均投入大筆資金與人力，從事產品與製程研發，近年研發團隊成功開發出全台首顆 8Gb DDR4，並成為雲端與數據中心市場關鍵零組件供應鏈，今年低功率 LPDDR4/4X 系列產品，也將陸續開發完成，切入工業級與車用等市場。

在中國全力發展半導體產業之下，南亞科也深受其害，工程師等人才先前頻遭挖角。李培瑛說，這也為南亞科帶來警惕，讓公司更關注同仁感受，增進與同仁的互動，且在發展競爭力上也更加積極，將會持續善待員工、回饋股東，相信未來一切會更好。