巴西Minerva與中國阿里巴巴簽署冷凍牛肉MoU

據消息人士指出，巴西食品公司 Minerva SA 與中國的阿里巴巴 (BABA-US) 以及中國其他五家客戶簽署了瞭解備忘錄 (MoU)，將向中國地區供應為期五年的冷凍牛肉。

負責運營巴西總部以外工廠的公司部門的執行長 Iain Mars 在採訪表示，該協議將為 Minerva SA 帶來約 6 億美元的出口年營收。據稱，阿里巴巴的 Minerva 牛肉供應合約每年價值約 1 億美元，而中國其他五個廠商的合約價值也都達到了相似的數字。

Minerva 為南美領先的牛肉出口商之一。據數據顯示，該公司牛肉出口佔南美牛肉出口量的 21%。Mars 表示，Minerva 將從巴西、阿根廷和烏拉圭的工廠向中國簽約廠商供應冷凍牛肉。公司表示，從多個國家出口也有助於規避貿易禁令並擴大中國和歐洲等市場的銷售。

他也表示：「亞洲是為整個 Minerva 集團帶來銷售成長的地區，中國對南美洲的牛肉有著無法滿足的胃口。」

據本週早些時候的報導，美國和阿根廷即將簽署一項協議，該協議將打破近 20 年來的禁令，進行新鮮牛肉的雙向貿易。Minerva 執行長 Fernando Queiroz 表示，如果美國授權從阿根廷的牛肉進口，Minerva 可能會在該地重新開設第二家工廠，以應對牛肉的需求。

Queiroz 表示，根據美國農業部的預測，阿根廷向全球供應的牛肉出口量可能在 2019 年成長 15% 達到 500,000 噸。