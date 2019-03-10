義大利準備加入「一帶一路」 白宮批：別做沒用的事

義大利債台高築、經濟積弱不振，深陷衰退陰霾中，政府迫切尋求出路，當局政府日前宣布準備正式加盟中國「一帶一路」計畫，鞏固對中國出口、提振基礎建設。對此白宮國家安全會議（NSC）發言人馬奇斯（Garrett Marquis）10 日表示，義大利不該參與「無實用價值的計畫」」。

義大利經濟發展部副部長傑拉奇（Michele Geraci）上週透露，該國計畫在習近平 3 月 22 日至 24 日訪義期間簽署備忘錄，當時引來歐盟、美國警告，而 9 日義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）再度談及此事稱「一帶一路對義大利來說可能是個好消息」，顯示極有可能與習近平簽下合作協議。

馬奇斯在推特發文：「義大利是全球主要經濟體，也是一個極佳的投資地點。義大利政府無需為中國無實用價值的基礎建設計畫賦予合法性。」

面對各方的示警與批評，孔蒂表示，一帶一路對義大利「是個機會」，有信心不會受大陸掣肘，「義大利已進行所有必要考量，這對我們國家而言是個機會。這並非表示簽完備忘錄後，隔天我們就會被強迫做任何事，這只是允許我們加入這項計畫，並參與對話。」

孔蒂說，他預定四月初赴中國大陸出席一帶一路峰會，並承諾會在義中合作計畫導入歐盟貿易標準。許多歐盟國家已與中國簽下合作備忘錄（MOU），如克羅埃西亞、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、波蘭、葡萄牙，而義大利可能成為 G7 工業國的首個合作國。