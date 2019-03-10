〈觀察〉開放API研究委員會即將上路 台灣開放銀行進程可望加快

金管會研議推動的開放銀行 (Open banking) 腳步進度可望加快，金管會元月初出席立法院金融資料權公聽會時，表達將從三面向著手並研議配套措施的方式推動開放銀行，財金公司近期也召集銀行成立「開放 API 研究暨發展委員會」，邀集有意參與開放銀行的金融業者，擬定 API 發展策略並訂定共通規格，加速 API 應用與發展進程。

包括英國等國家已開始發展開放銀行，就連鄰近的香港與新加坡也有類似服務，但歐亞國家作法各異，英國採強制方式推動開放銀行，新加坡與香港則以自律方式鼓勵開放銀行發展，金管會認為，我國若要比照英國以強制方式推動開放銀行，有修法上的問題要克服，難度較高，原則上較傾向師法星港的自願自律模式。

據了解，財金公司召集成立的「開放 API 研究暨發展委員會」，規劃以漸進、三階段的方式逐步達成開放銀行目標，依序分別為初期的「公開資訊查詢」、中期「使用者資訊查詢」，最後朝「使用者支付功能」目標邁進。

據了解，即將誕生的「開放 API 研究暨發展委員會」成員分為「銀行公會」、「技術研究小組」、基層金融與其他銀行者等四組，各自推派代表參加，其中技術小組則邀請具實務應用經驗的銀行參加，包括凱基、 星展、台新與國泰世華等業者。

銀行業者認為，推動開放銀行不單只是順應時代趨勢與產業間整合，透過開放銀行推行，可促進銀行、金融科技及新創業者合作，提供客戶創新金融服務，提升客戶使用便利性，至於成功的關鍵則取決於規格標準化的技術規格與資安標準，才能加速應用並帶動開放銀行發展效率。