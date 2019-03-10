〈觀察〉需求回溫跡象現 工具機業下半年景氣撥雲見日可期

工具機業先前雜音頻傳，市場對需求何時轉佳的看法多空交雜，不過，在台北國際工具機展上，已出現中國廠商買氣回溫跡象，且日本工具機訂單年增率也較先前的谷底回升，市場庫存也去化至合理水位，觀望氛圍不再如此濃厚，需求面似乎有所改善，為下半年工具機產業撥雲見日更添信心。

去年下半年起，工具機產業市況明顯受到美中貿易戰氛圍影響，市場需求轉弱，而有業者看好，以產業下行循環週期來看，大多須花費一年左右時間，也就是說，若今年下半年庫存去化告一段落後，需求可望回溫。但也有業者保守看待，認為得待美中貿易戰結果較明朗後，訂單才可望出現升溫跡象。

不過，從近期實際需求面來看，在甫落幕的今年度台北國際工具機展上，不少國內工具機大廠均接獲來自中國採購團的大筆訂單，顯示中國廠商信心已開始回溫，且業者也看好年底川習會若有好消息，買氣回籠情況更是相當可期。

除在工具機展上需求浮現外，據日本工具機工業會 (JMTBA) 統計的工具機訂單年增率，也已連續 2 個月較前兩次衰退週期的谷底改善，另一方面，且市場庫存已去化至合理水位，日本傳動元件大廠 THK 更認為，訂單需求最遲可望在第 1 季落底。

上銀 (2049-TW) 董事長卓永財也認為，因中國朝智慧製造轉型需要時間，而日廠與台廠也逐步轉向東南亞市場佈局，轉移新的產線快則需半年、慢則 1 至 2 年時間，以此來推估，預期產業景氣將在 3 至 4 月築底，最快可望從 5 月起回溫。

雖然先前在美中貿易戰還未有明確休戰消息傳出前，部分業者對今年工具機產業景氣仍抱持保守、甚至偏悲觀的態度看待，不過，隨著去年第 4 季工具機業者開始延遲出貨，市場庫存近期已去化至合理水位，需求增溫跡象已然浮現，工具機產業可望撥雲見日，從第 2 季起逐漸走出下行週期。

