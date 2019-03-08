【華冠投顧】台股跳空跌破10300點，回測月線支撐!

昨日美股連 4 日回檔下跌，台股今日跳空開低走低，跌破 10300 點，盤中最多跌逾百點，最低來到 10204 點，回測月線，終場跌幅收斂跌 69 點，10241 點作收，成交量 1048 億元，周線下跌 147 點。

大盤上周漲到 10416 說: 任務完成! 股票要逢高換現金，獲利滿滿，今日盤中殺百點至 10204 點，昨日殺今日再殺... 都看到了吧.... 本周下殺 147 點，相信大家有老師的保護，全都避開了，開開心心度周末，無反腦! 本波千點行情我們不但帶大家買飆股大豐收累積財富，還幫各位守住滿滿的幸福，真的是太棒了。下周時機點一到，各位放心... 老師就要帶你一起進場買飆股，大撿便宜! 台股回檔整理盤面逆勢上漲股票包括營收好，先回檔跌深股及生技股，百和 (9938) 2 月營收年增逾 1 倍創同期新高，今上漲 2.62%，矽瑪 (3511) 2 月營收年增 37.69%，股價奔漲停，仲琦 (2419) 2 月營收雙增，獲買盤推升，股價跳空大漲 4.29%，橘子 (6180) 去年營收、獲利登頂帶動下，股價漲 2.27%。回檔跌深股: 上緯投控(3708) 漲 5.87%，祥碩 (5269) 漲 5.26%，統新 (6426) 漲 3.92%，雙鴻 (3324) 漲 1.34%，超眾 (6230) 漲 2.44%，台燿 (6274) 漲 2.68%。生醫股今相對抗跌，合一 (4743)，旭富 (4119)，生達 (1720)，寶齡 (1760) 等逆勢走紅；

台股漲多下跌完全在我們預料之中，兵法云: 勝兵，先勝而後求戰；敗兵，先戰而後求勝! 如果您是後者，愛不對人.. 近日亂買亂追，股票先被套牢，要趕快處理!

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