【華冠投顧】亞股全回檔 外資大賣超 台股較抗跌 月線是支撐

1. 川習峰會沒那麼確定？白邦瑞：習沉默以對是不祥徵兆。

2. 歐元貶破 1.12！ECB：有必要繼續提供充足貨幣寬鬆。

3. 大陸人行：今年仍可能處於金融風險易發高發期。

4. 美股留神，市場波動驟降、經理人現金部位創十年高。

國際股市觀察:

亞洲股市全部下挫，連最強勢的陸股也不例外。台股今日跳空開低走低收跌。歐洲央行預期經濟風險已經發生，決定讓貨幣進入寬鬆程序；今晚要公布的美國非農就業指數將是重點，畢竟，目前美國股已經首先領跌，近期會出現反彈走勢。

台股加權指數都在平盤下狹幅震盪，終場收在 10241.75 點，收盤下跌 69.93 點，成交值則縮為 1046.13 億元，K 線為帶下影線小黑 K 棒，外資賣超百億以上，但是許多數中小型股反而先出現反彈走勢。

上櫃指數收在 136.37 點，上漲 0.08 點，上漲 0.06%，成交量為 308.49 億，K 線收一根量縮的帶下影線小紅 K 線，月均線成為短期的支撐；多頭冀望近期會再度出現反彈。半導體矽晶圓族群出現跌深反彈，(5347) 世界先進成為外資提款機，觀察 65 元整數關卡是否是支撐。預期 OTC 指數短線反彈後會反覆震盪尋找新方向，有獲利的多單就必須出場。

台股指標重心：今天股王大立光 (3008) 盤下震盪走高，下跌 5 元，收在 4485 元，仍然是多頭股。台積電 (2330) 開低走平收低，下跌 4 元，收 234 元，量增跌破月線支撐。台股跌破最高頂股票箱，台股指數在 10200 點關卡之間進行多空決戰；持有現金，減少持股種類，控制風險是目前操作不二法門。

第一檔持股追蹤: 創意 (3443) 今天在開盤跌破 200 元後就逐步拉升，大股東與外資對作告一段落，收出中紅 K 線，成交量小縮到 2369 張，估算大戶平均持有成本 210 元左右。季線保衛戰已經成功，今日沿路走高收在 206.5 元；控盤者技巧比以前好太多，終於知道拉尾盤洗當沖客比拉開盤更加省力，若是能夠誘空就更好。

第二檔持股追蹤: 揚明光 (3504)，股價來到盤整區下緣，多頭退無可退。主力、大股東與外資間的對作已經到了極點，今日尾盤作價拉抬收小紅 K 線。只要大立光是多頭，接下來光學股族群還會反攻。操作策略已經確定，盤中有衝高就是獲利入袋好時機。技術面的壓力是年均線，支撐卻是季均線；股價處於區間盤整格局，跌破 75 元就執行停損機制。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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