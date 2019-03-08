【華冠投顧】台股震盪下跌!下週盤勢如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、3545 敦泰、4994 傳奇、3141 晶宏、2442 新美齊。

台股盤勢分析:

重返年線

台北股市早盤下跌 - 37 點開出，在台積電的領跌下，加權指數一度重挫 - 107 點；不過在完成『回測月線』後，低檔買盤開始轉強，終場跌幅收縮，下跌 - 69 點作收，收在 10241 點，成交量 1048 億。

本周台北股市不但『回測十圴』，今天更在國際股市的重挫下，加權指數完成『回測月線』!! 不過，對於今天台股一度重挫百點，我認為對盤勢反而是好事一件。先前我們說過… 雖然指數完成『回測十均』，可惜美中不足的地方在於；賣壓是縮手了，但是買盤遲遲沒有浮現。而今天台股在『回測月線』後，低檔買盤已經明顯轉強；因此，展望下星期的台股，在空方壓力告一段落後，預料輪到多方表現。所以研判加權指數下星期將…『重返年線』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8240 華宏、3169 亞信、3499 環天科、4956 光鋐、3217 優群、5278 尚凡、4119 旭富… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

8150 南茂、1569 濱川、1515 力山、1590 亞德 KY、3211 順達、3580 友威科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。