【日盛投顧】亞股普遍下跌，台股回測月線

◆盤勢分析

1. 美股四大指數收低，早盤加權指數隨亞股跳空下跌開出，盤中最低 10,204.21 回測月線，隨即量縮橫盤震盪。收盤報收 10,241.17 點，下跌 69.93 點，跌幅 0.68%。

2.OTC 指數早盤開低，盤中回到平盤附近，但因亞股持續走低，市場氣氛轉保守，終場收 136.37 點，微漲 0.06%，目前短線上方壓力為 138.73 點，下方支撐為 135.31 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收小黑 K 棒，指數暫守季線之上。

(2) 量能：成交量微縮至 1048.54 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 116.45 億元；外資 - 110.35 億元、投信 - 2.11 億元、自營 - 3.99 億元。

強勢股暫時熄火，零星個股表現



1. 電子類股

(1) 電子零組件：5234 達興材公布 2018 年 EPS6.38 元，配息 5 元，2019 年營收不看淡，周五股價開低走高；偏光板醞釀漲價，8215 明基材、4960 誠美材人氣回籠，股價重回月線之上。此外，3376 新日興股價拉回整理多日，周五量出上揚，帶動同業 3548 兆利收盤上漲 2%。

(2) 三星概念股：S10 預購熱相關概念受惠股，觸控模組 6456GIS-KY 強勢漲停，散熱模組 3017 奇鋐、3324 雙鴻震盪走高。

2. 非電子類股

(1) 鞋類：9938 百和 2 月營收年增 106.62%，配合越南新廠將在 2Q19 投產，股價出量轉強；9904 寶成尾盤放量收高。

(2) 紙類：年後國際紙漿價格緩步回升，中國工紙、文紙喊漲，國內 1902 台紙、1907 永豐餘營運有望受惠，股價緩步墊高。

(3) 生技：4119 旭富 2 月營收年 34.25%，股價再創波段新高；4128 中天因轉投 4743 合一復牌股價漲停帶動，股價緩步走高。