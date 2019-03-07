台股盤中─連3日量縮整理 LED等落後補漲族群強勢表態

台股今 (7) 日陷入量縮觀望整理格局，證券分析師認為，目前台股已連 3 日量縮整理，市場資金再追漲的可能性不高，也使今日盤中由 LED 族群等落後補漲族群出面表態；台股在 10 日線也應有支撐。

國泰證期顧問處協理伯儀指出，今日大盤量能萎縮，估集中市場全場成交值在 1000 億元附近，同時匯市也不見有海外資金大舉匯入，造成新台幣升值走勢，可見市場資金投入態度較為謹慎。

台股股價指數今日早盤開在 10359.47 點，最高 10367.98 點，最低 10336.99 點，預估全場成交值 1000 億元的水準，台股已連 3 日量縮，今日盤中台股指標台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等，股價都未表態，其中鴻海賣壓最重，跌幅也相對大。

證券分析師張陳浩指出，台股量縮整理格局中，市場資金再追逐漲幅已高的個股可能性不大，也使 LED 族群這類落後補漲族群出面表態，包括光鋐 (4956-TW)、榮創 (3434-TW) 攻上漲停，鼎元、億光 (2393-TW) 也走強，市場主要著眼點在於 Mini LED 的應用於顯示器發展趨勢；此外，PCB 族群如臻鼎 (4958-TW)、欣興 (3037-TW) 也同步上漲。

張陳浩指出，台股 3 月 5 日觸及 10 日線支撐後，隨即出現縮腳，現階段量縮橫盤整理，10 日線位置 10345 點能否再度守住，將是市場觀察重要指標。