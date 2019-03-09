〈分析〉陸增值稅減稅 這些產業受惠最多！帶動經濟成長則存疑

自去年底一直到今年兩會期間，減稅降費議題一直受到市場關注。目前中國經濟成長正處在下滑階段，即使貨幣政策還有寬鬆的餘地，但其邊際效率正在遞減。因此，減稅這條路就成為外界期待刺激經濟成長的新希望。

以美國歷史來看，美國政府曾將企業稅一口氣從 35% 降到 20%，全球嘩然，不過也順利刺激美國經濟成長一度逼近 4%，創造美國歷史上另一個奇蹟。

因此，在今年兩會中，中國政府工作報告指出，要將製造業等產業現行 16% 的企業增值稅率降至 13%。以下就來探討減少這 3% 的稅率對於產業面，以及總體經濟面可能帶來的影響

產業層面

以 2017 年 A 股上市公司的財務資料為基準，預估 16% 的增值稅下調至 13% 的整體減稅金額。各產業上市公司減稅規模及減稅占獲利比重數據如下：

資料來源: wind，天風證券，鉅亨網製表。未列入的產業其增值稅稅率低於 10%。

由於增值稅是價外稅，增值稅減稅也是價外變動，與公司獲利沒有直接關係， 增值稅減稅後各產業的實際獲利情況，還是要看產業對其上下游的議價能力而定。

一般來說產業集中度越高對該產業壟斷程度越高，也意味著該產業裡的龍頭企業對其上下游業者的議價能力越強。

若以全年營業收入為基準，取出各產業排名前四大的企業，結合這些企業增值稅減稅占產業獲利的比重，繪製點陣圖。圖中說明增值稅減稅越有利，且產業集中度越高的產業將越靠右上角。

圖: 天風證券

從上圖綜合來看，受益於增值稅減稅利多程度較高的產業主要包括：機械設備（運輸設備，金屬製品）、化工（石油化工，化學原料，塑膠，橡膠）、汽車（汽車服務，汽車整車，其他交運設備）、有色金屬（稀有金屬，工業金屬，黃金）、家用電器（白色家電，視聽器材）、建築材料（玻璃製造，水泥製造）、電腦設備、煤炭開採等。

總體經濟層面

市場有多期待減稅政策可以從一項問卷調查看出，受訪者認為 2019 年中國經濟成長超過預期的主要因素，減稅這個選項高達 70% 的認同度，排名第一。

資料來源: 問卷星

但根據中國政府政策進展來看，若增值稅最終版本為 16% 下調至 13%，而其餘課稅稅率不變，而這次減稅的規模或效益可能不如市場預期樂觀。主因在於：

第一，經濟下滑減稅必然帶來財政缺口。今年兩會中，中國政府有提到要將財政赤字比率提升 0.2 個百分點，達 2.8%，大約是比去年多增加人民幣 3636 億元。若再有更大膽的作為，一口氣升至 3% 的國際慣例底線，也只是比去年赤字多增加人民幣 5596 億元，因此能帶動多少經濟成長是有疑慮的。

此外，以目前中國現況也無法推出明顯有感的減稅政策。主要在於中美之間未來的貿易協定可能使中國經常帳從盈餘轉為赤字，加上人民幣不能大幅貶值的客觀限制，已局限中國政府財政赤字上升的空間。因此，在今年內外經濟交雜影響下，減稅空間的應理性看待。

第二，減稅是手段，不是目的。減稅是重要的二次分配，但單純減稅不能解決一次分配不足的問題。所以積極的財政政策應當與產業結構性改革相結合。

而且增值稅是價外稅，企業不一定能從減稅中獲利，獲利情況需要觀察企業對上下游和消費者的議價能力。整體來看，競爭程度較高的產業，增值稅減稅對企業帶來的利多可能有限。