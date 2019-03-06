中國再降增值稅救經濟 KPMG：台商未必是贏家

中國降稅救經濟，中國國務院總理李克強日前在兩會中宣布，今年將進一步擴大減稅降費規模，降低製造業與小微企業的稅負，KPMG 安侯建業聯合會計事務所認為，增值稅減稅對企業直接獲利貢獻恐怕有限，而不少台商在大陸設廠生產，再出口到台灣等海外地區，未必是贏家。

KPMG 表示，此次降稅主要是確保降低主要行業稅負，包括製造業與小微企業等，其中製造業增值稅率將從 16% 降到 13%，交通運輸業與建築業的稅率也將從現行的 10% 降到 9%。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部 China Practice 劉中惠會計師表示，16% 增值稅稅率覆蓋行業最廣，降低增值稅稅率確實能改善企業的現金流。

劉中惠表示，增值稅的性質與其他稅項不同，是一種價外稅，可在各交易環節抵扣，最終會轉嫁到消費者身上，所以增值稅稅率下調最直接反映在民眾消費成本的降低。

劉中惠指出，此次降稅不會影響企業盈餘，但實務中增值稅率的增減不僅止於反映在終端商品價格的升降，也可能對市場供需產生影響，從而改變企業利潤水準，因此企業不一定能從增值稅減稅中獲利。

劉中惠指出，實際效果要看企業對上下游廠商和消費者的議價能力，降稅紅利往往需通過市場經濟的機制分配。如果企業不具有議價能力，則降稅紅利將由上下游企業或最終消費者獲得。

而對於競爭程度較高的行業，增值稅減稅對企業的直接獲利貢獻可能很有限。有別與內銷業者的情況，不少台商是在大陸設廠進行採購及生產，再出口到台灣或其他海外地區，這次降稅亦未必是贏家。

KPMG 表示，現行法令下，出口業務本來就適用 0% 增值稅率，此次稅率調降導致可退稅的金額也同步下降，是否變相造成成本上升，建議及早檢視目前的供應鏈安排，甚或考慮引入其他地區的供應商等備選方案。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部 China Practice 協理任之恒提醒，不論降稅紅利如何分配，最終結果將為交易總價下降，同時可抵扣稅款減少，企業收入的上升需要高於其成本上升的水準，才能在這場「零和遊戲」中脫穎而出。



